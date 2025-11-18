Shping मूल्य(SHPING)
आज Shping (SHPING) का लाइव मूल्य $ 0.002881 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.13% का बदलाव आया है. मौजूदा SHPING से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.002881 प्रति SHPING है.
$ 6.59M के मार्केट कैप के अनुसार Shping करेंसी की रैंक #1239 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 2.29B SHPING है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SHPING की ट्रेडिंग $ 0.002875 (निम्न) और $ 0.002883 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.09883818226512335 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SHPING में पिछले एक घंटे में -0.04% और पिछले 7 दिनों में -15.52% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.20K तक पहुँच गया.
ETH
Shping का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.20K है. SHPING की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.29B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.81M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Shping के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00000374
|+0.13%
|30 दिन
|$ -0.000914
|-24.09%
|60 दिन
|$ -0.001739
|-37.65%
|90 दिन
|$ +0.000881
|+44.05%
आज SHPING में $ +0.00000374 (+0.13%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000914 (-24.09%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SHPING में $ -0.001739 (-37.65%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000881 (+44.05%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Shping (SHPING) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Shping प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Shping के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.
Shping को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 SHPING = 0.002881 USD