Mars Battle

Mars Battle मूल्य(SHOOT)

1 SHOOT से USD लाइव प्राइस:

$0.0001843
$0.0001843$0.0001843
-0.75%1D
USD
Mars Battle (SHOOT) मूल्य का लाइव चार्ट
Mars Battle (SHOOT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0001841
$ 0.0001841$ 0.0001841
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0001892
$ 0.0001892$ 0.0001892
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0001841
$ 0.0001841$ 0.0001841

$ 0.0001892
$ 0.0001892$ 0.0001892

$ 0.028361124724716993
$ 0.028361124724716993$ 0.028361124724716993

$ 0.000099944126035267
$ 0.000099944126035267$ 0.000099944126035267

-0.22%

-0.75%

-4.56%

-4.56%

Mars Battle (SHOOT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0001843 है. पिछले 24 घंटों में, SHOOT ने $ 0.0001841 के कम और $ 0.0001892 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHOOT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.028361124724716993 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000099944126035267 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHOOT में -0.22%, 24 घंटों में -0.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mars Battle (SHOOT) मार्केट की जानकारी

No.3210

$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K

$ 65.06K
$ 65.06K$ 65.06K

$ 184.30K
$ 184.30K$ 184.30K

91.73M
91.73M 91.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Mars Battle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 65.06K है. SHOOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 91.73M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 184.30K है.

Mars Battle (SHOOT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Mars Battle के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000001393-0.75%
30 दिन$ -0.0000057-3.00%
60 दिन$ +0.0000179+10.75%
90 दिन$ +0.0000117+6.77%
Mars Battle के मूल्य में आज आया अंतर

आज SHOOT में $ -0.000001393 (-0.75%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Mars Battle के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000057 (-3.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Mars Battle के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SHOOT में $ +0.0000179 (+10.75%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Mars Battle के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0000117 (+6.77%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Mars Battle (SHOOT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Mars Battle प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Mars Battle (SHOOT) क्या है

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Mars Battle निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SHOOT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Mars Battle के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Mars Battle खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Mars Battle प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mars Battle (SHOOT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mars Battle (SHOOT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mars Battle के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mars Battle प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Mars Battle (SHOOT) टोकन का अर्थशास्त्र

Mars Battle (SHOOT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHOOT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Mars Battle (SHOOT) कैसे खरीदें

क्या आपको Mars Battle कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Mars Battle खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SHOOT लोकल करेंसी में

1 Mars Battle(SHOOT) से VND
4.8498545
1 Mars Battle(SHOOT) से AUD
A$0.000280136
1 Mars Battle(SHOOT) से GBP
0.000136382
1 Mars Battle(SHOOT) से EUR
0.000156655
1 Mars Battle(SHOOT) से USD
$0.0001843
1 Mars Battle(SHOOT) से MYR
RM0.000777746
1 Mars Battle(SHOOT) से TRY
0.007583945
1 Mars Battle(SHOOT) से JPY
¥0.0269078
1 Mars Battle(SHOOT) से ARS
ARS$0.245732719
1 Mars Battle(SHOOT) से RUB
0.014815877
1 Mars Battle(SHOOT) से INR
0.016240516
1 Mars Battle(SHOOT) से IDR
Rp3.021310992
1 Mars Battle(SHOOT) से KRW
0.256328126
1 Mars Battle(SHOOT) से PHP
0.010532745
1 Mars Battle(SHOOT) से EGP
￡E.0.008949608
1 Mars Battle(SHOOT) से BRL
R$0.000997063
1 Mars Battle(SHOOT) से CAD
C$0.000252491
1 Mars Battle(SHOOT) से BDT
0.022403508
1 Mars Battle(SHOOT) से NGN
0.283101387
1 Mars Battle(SHOOT) से COP
$0.743143675
1 Mars Battle(SHOOT) से ZAR
R.0.003271325
1 Mars Battle(SHOOT) से UAH
0.007595003
1 Mars Battle(SHOOT) से VES
Bs0.0265392
1 Mars Battle(SHOOT) से CLP
$0.1784024
1 Mars Battle(SHOOT) से PKR
Rs0.052237992
1 Mars Battle(SHOOT) से KZT
0.099031762
1 Mars Battle(SHOOT) से THB
฿0.005965791
1 Mars Battle(SHOOT) से TWD
NT$0.005635894
1 Mars Battle(SHOOT) से AED
د.إ0.000676381
1 Mars Battle(SHOOT) से CHF
Fr0.00014744
1 Mars Battle(SHOOT) से HKD
HK$0.001435697
1 Mars Battle(SHOOT) से AMD
֏0.070422873
1 Mars Battle(SHOOT) से MAD
.د.م0.001660543
1 Mars Battle(SHOOT) से MXN
$0.003442724
1 Mars Battle(SHOOT) से SAR
ريال0.000691125
1 Mars Battle(SHOOT) से PLN
0.000672695
1 Mars Battle(SHOOT) से RON
лв0.000799862
1 Mars Battle(SHOOT) से SEK
kr0.001745321
1 Mars Battle(SHOOT) से BGN
лв0.000307781
1 Mars Battle(SHOOT) से HUF
Ft0.062685959
1 Mars Battle(SHOOT) से CZK
0.003868457
1 Mars Battle(SHOOT) से KWD
د.ك0.0000562115
1 Mars Battle(SHOOT) से ILS
0.000613719
1 Mars Battle(SHOOT) से AOA
Kz0.168002351
1 Mars Battle(SHOOT) से BHD
.د.ب0.0000694811
1 Mars Battle(SHOOT) से BMD
$0.0001843
1 Mars Battle(SHOOT) से DKK
kr0.001177677
1 Mars Battle(SHOOT) से HNL
L0.004821288
1 Mars Battle(SHOOT) से MUR
0.008463056
1 Mars Battle(SHOOT) से NAD
$0.003254738
1 Mars Battle(SHOOT) से NOK
kr0.001852215
1 Mars Battle(SHOOT) से NZD
$0.000311467
1 Mars Battle(SHOOT) से PAB
B/.0.0001843
1 Mars Battle(SHOOT) से PGK
K0.000779589
1 Mars Battle(SHOOT) से QAR
ر.ق0.000672695
1 Mars Battle(SHOOT) से RSD
дин.0.018500034

Mars Battle संसाधन

Mars Battle को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Mars Battle वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Mars Battle

आज Mars Battle (SHOOT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHOOT प्राइस 0.0001843 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHOOT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHOOT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0001843 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mars Battle का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHOOT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.91K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHOOT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHOOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 91.73M USD है.
SHOOT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHOOT ने 0.028361124724716993 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHOOT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHOOT ने 0.000099944126035267 USD की ATL प्राइस देखी.
SHOOT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHOOT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 65.06K USD है.
क्या SHOOT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHOOT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHOOT का प्राइस का अनुमान देखें.
Mars Battle (SHOOT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

