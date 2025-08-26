SHELL की अधिक जानकारी

MyShell Token लोगो

MyShell Token मूल्य(SHELL)

1 SHELL से USD लाइव प्राइस:

$0.1342
$0.1342$0.1342
-2.75%1D
USD
MyShell Token (SHELL) मूल्य का लाइव चार्ट
MyShell Token (SHELL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1338
$ 0.1338$ 0.1338
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1338
$ 0.1338$ 0.1338

$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427

$ 0.725643854765775
$ 0.725643854765775$ 0.725643854765775

$ 0.10827828287204228
$ 0.10827828287204228$ 0.10827828287204228

-1.62%

-2.75%

+3.54%

+3.54%

MyShell Token (SHELL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1342 है. पिछले 24 घंटों में, SHELL ने $ 0.1338 के कम और $ 0.1427 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHELL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.725643854765775 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.10827828287204228 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHELL में -1.62%, 24 घंटों में -2.75%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MyShell Token (SHELL) मार्केट की जानकारी

No.652

$ 40.13M
$ 40.13M$ 40.13M

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 134.20M
$ 134.20M$ 134.20M

299.00M
299.00M 299.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.89%

BSC

MyShell Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.07M है. SHELL की मार्केट में उपलब्ध राशि 299.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 134.20M है.

MyShell Token (SHELL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MyShell Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.003795-2.75%
30 दिन$ -0.0363-21.30%
60 दिन$ -0.0155-10.36%
90 दिन$ -0.0346-20.50%
MyShell Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज SHELL में $ -0.003795 (-2.75%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MyShell Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0363 (-21.30%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MyShell Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SHELL में $ -0.0155 (-10.36%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MyShell Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0346 (-20.50%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MyShell Token (SHELL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MyShell Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MyShell Token (SHELL) क्या है

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

MyShell Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MyShell Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SHELL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MyShell Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MyShell Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MyShell Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MyShell Token (SHELL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MyShell Token (SHELL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MyShell Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MyShell Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MyShell Token (SHELL) टोकन का अर्थशास्त्र

MyShell Token (SHELL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHELL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MyShell Token (SHELL) कैसे खरीदें

क्या आपको MyShell Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MyShell Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SHELL लोकल करेंसी में

1 MyShell Token(SHELL) से VND
3,531.473
1 MyShell Token(SHELL) से AUD
A$0.205326
1 MyShell Token(SHELL) से GBP
0.099308
1 MyShell Token(SHELL) से EUR
0.11407
1 MyShell Token(SHELL) से USD
$0.1342
1 MyShell Token(SHELL) से MYR
RM0.564982
1 MyShell Token(SHELL) से TRY
5.520988
1 MyShell Token(SHELL) से JPY
¥19.5932
1 MyShell Token(SHELL) से ARS
ARS$178.932886
1 MyShell Token(SHELL) से RUB
10.8031
1 MyShell Token(SHELL) से INR
11.773366
1 MyShell Token(SHELL) से IDR
Rp2,199.999648
1 MyShell Token(SHELL) से KRW
186.387696
1 MyShell Token(SHELL) से PHP
7.661478
1 MyShell Token(SHELL) से EGP
￡E.6.5087
1 MyShell Token(SHELL) से BRL
R$0.726022
1 MyShell Token(SHELL) से CAD
C$0.183854
1 MyShell Token(SHELL) से BDT
16.313352
1 MyShell Token(SHELL) से NGN
206.143278
1 MyShell Token(SHELL) से COP
$541.12795
1 MyShell Token(SHELL) से ZAR
R.2.378024
1 MyShell Token(SHELL) से UAH
5.530382
1 MyShell Token(SHELL) से VES
Bs19.3248
1 MyShell Token(SHELL) से CLP
$129.9056
1 MyShell Token(SHELL) से PKR
Rs38.037648
1 MyShell Token(SHELL) से KZT
72.111028
1 MyShell Token(SHELL) से THB
฿4.340028
1 MyShell Token(SHELL) से TWD
NT$4.098468
1 MyShell Token(SHELL) से AED
د.إ0.492514
1 MyShell Token(SHELL) से CHF
Fr0.10736
1 MyShell Token(SHELL) से HKD
HK$1.045418
1 MyShell Token(SHELL) से AMD
֏51.279162
1 MyShell Token(SHELL) से MAD
.د.م1.209142
1 MyShell Token(SHELL) से MXN
$2.504172
1 MyShell Token(SHELL) से SAR
ريال0.50325
1 MyShell Token(SHELL) से PLN
0.48983
1 MyShell Token(SHELL) से RON
лв0.582428
1 MyShell Token(SHELL) से SEK
kr1.273558
1 MyShell Token(SHELL) से BGN
лв0.224114
1 MyShell Token(SHELL) से HUF
Ft45.645446
1 MyShell Token(SHELL) से CZK
2.822226
1 MyShell Token(SHELL) से KWD
د.ك0.040931
1 MyShell Token(SHELL) से ILS
0.445544
1 MyShell Token(SHELL) से AOA
Kz122.332694
1 MyShell Token(SHELL) से BHD
.د.ب0.0504592
1 MyShell Token(SHELL) से BMD
$0.1342
1 MyShell Token(SHELL) से DKK
kr0.85888
1 MyShell Token(SHELL) से HNL
L3.510672
1 MyShell Token(SHELL) से MUR
6.174542
1 MyShell Token(SHELL) से NAD
$2.369972
1 MyShell Token(SHELL) से NOK
kr1.351394
1 MyShell Token(SHELL) से NZD
$0.226798
1 MyShell Token(SHELL) से PAB
B/.0.1342
1 MyShell Token(SHELL) से PGK
K0.567666
1 MyShell Token(SHELL) से QAR
ر.ق0.48983
1 MyShell Token(SHELL) से RSD
дин.13.483074

MyShell Token संसाधन

MyShell Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक MyShell Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MyShell Token

आज MyShell Token (SHELL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHELL प्राइस 0.1342 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHELL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHELL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1342 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MyShell Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHELL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.13M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHELL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHELL की मार्केट में उपलब्ध राशि 299.00M USD है.
SHELL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHELL ने 0.725643854765775 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHELL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHELL ने 0.10827828287204228 USD की ATL प्राइस देखी.
SHELL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHELL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.07M USD है.
क्या SHELL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHELL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHELL का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

