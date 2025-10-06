आज लाइव SHARDS प्राइस 0.005395 USD है. रियल-टाइम में SHARD से USD प्राइस अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम और बहुत कुछ ट्रैक करें. अब MEXC पर आसानी से SHARD प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ.आज लाइव SHARDS प्राइस 0.005395 USD है. रियल-टाइम में SHARD से USD प्राइस अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम और बहुत कुछ ट्रैक करें. अब MEXC पर आसानी से SHARD प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ.

SHARD की अधिक जानकारी

SHARD प्राइस की जानकारी

SHARD व्हाइटपेपर

SHARD आधिकारिक वेबसाइट

SHARD टोकन का अर्थशास्त्र

SHARD प्राइस का पूर्वानुमान

SHARD हिस्ट्री

SHARD खरीदने की गाइड

SHARD-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

SHARD स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

SHARDS लोगो

SHARDS मूल्य(SHARD)

1 SHARD से USD लाइव प्राइस:

$0.005395
$0.005395$0.005395
-7.12%1D
USD
SHARDS (SHARD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-17 23:54:43 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.005287
$ 0.005287$ 0.005287
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.005814
$ 0.005814$ 0.005814
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.005287
$ 0.005287$ 0.005287

$ 0.005814
$ 0.005814$ 0.005814

--
----

--
----

-0.12%

-7.12%

-9.70%

-9.70%

SHARDS (SHARD) रियल-टाइम प्राइस $ 0.005395 है. पिछले 24 घंटों में, SHARD ने $ 0.005287 के कम और $ 0.005814 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHARD में -0.12%, 24 घंटों में -7.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SHARDS (SHARD) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 69.38K
$ 69.38K$ 69.38K

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

SHARDS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 69.38K है. SHARD की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.40M है.

SHARDS (SHARD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में SHARDS के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00041357-7.12%
30 दिन$ -0.000407-7.02%
60 दिन$ -0.000585-9.79%
90 दिन$ -0.001115-17.13%
SHARDS के मूल्य में आज आया अंतर

आज SHARD में $ -0.00041357 (-7.12%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

SHARDS के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000407 (-7.02%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

SHARDS के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SHARD में $ -0.000585 (-9.79%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

SHARDS के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001115 (-17.13%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

SHARDS (SHARD) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब SHARDS प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

SHARDS (SHARD) क्या है

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके SHARDS निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SHARD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- SHARDS के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर SHARDS खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

SHARDS प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SHARDS (SHARD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SHARDS (SHARD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SHARDS के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SHARDS प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHARDS (SHARD) टोकन का अर्थशास्त्र

SHARDS (SHARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

SHARDS (SHARD) कैसे खरीदें

क्या आपको SHARDS कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से SHARDS खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SHARD लोकल करेंसी में

1 SHARDS(SHARD) से VND
141.969425
1 SHARDS(SHARD) से AUD
A$0.0083083
1 SHARDS(SHARD) से GBP
0.0039923
1 SHARDS(SHARD) से EUR
0.00458575
1 SHARDS(SHARD) से USD
$0.005395
1 SHARDS(SHARD) से MYR
RM0.0227669
1 SHARDS(SHARD) से TRY
0.2262663
1 SHARDS(SHARD) से JPY
¥0.80925
1 SHARDS(SHARD) से ARS
ARS$7.784985
1 SHARDS(SHARD) से RUB
0.4382898
1 SHARDS(SHARD) से INR
0.47476
1 SHARDS(SHARD) से IDR
Rp89.9166307
1 SHARDS(SHARD) से PHP
0.31361135
1 SHARDS(SHARD) से EGP
￡E.0.25664015
1 SHARDS(SHARD) से BRL
R$0.0292409
1 SHARDS(SHARD) से CAD
C$0.007553
1 SHARDS(SHARD) से BDT
0.65727285
1 SHARDS(SHARD) से NGN
7.9221259
1 SHARDS(SHARD) से COP
$20.74997925
1 SHARDS(SHARD) से ZAR
R.0.09381905
1 SHARDS(SHARD) से UAH
0.2251873
1 SHARDS(SHARD) से TZS
T.Sh.13.255515
1 SHARDS(SHARD) से VES
Bs1.084395
1 SHARDS(SHARD) से CLP
$5.16841
1 SHARDS(SHARD) से PKR
Rs1.5274324
1 SHARDS(SHARD) से KZT
2.90364295
1 SHARDS(SHARD) से THB
฿0.1767402
1 SHARDS(SHARD) से TWD
NT$0.16535675
1 SHARDS(SHARD) से AED
د.إ0.01979965
1 SHARDS(SHARD) से CHF
Fr0.00426205
1 SHARDS(SHARD) से HKD
HK$0.0418652
1 SHARDS(SHARD) से AMD
֏2.06385725
1 SHARDS(SHARD) से MAD
.د.م0.0493103
1 SHARDS(SHARD) से MXN
$0.09953775
1 SHARDS(SHARD) से SAR
ريال0.02023125
1 SHARDS(SHARD) से ETB
Br0.7940361
1 SHARDS(SHARD) से KES
KSh0.6969261
1 SHARDS(SHARD) से JOD
د.أ0.003825055
1 SHARDS(SHARD) से PLN
0.01958385
1 SHARDS(SHARD) से RON
лв0.0235222
1 SHARDS(SHARD) से SEK
kr0.0509288
1 SHARDS(SHARD) से BGN
лв0.00900965
1 SHARDS(SHARD) से HUF
Ft1.8000957
1 SHARDS(SHARD) से CZK
0.1123239
1 SHARDS(SHARD) से KWD
د.ك0.001645475
1 SHARDS(SHARD) से ILS
0.0178035
1 SHARDS(SHARD) से BOB
Bs0.03727945
1 SHARDS(SHARD) से AZN
0.0091715
1 SHARDS(SHARD) से TJS
SM0.0497419
1 SHARDS(SHARD) से GEL
0.0145665
1 SHARDS(SHARD) से AOA
Kz4.91792015
1 SHARDS(SHARD) से BHD
.د.ب0.002033915
1 SHARDS(SHARD) से BMD
$0.005395
1 SHARDS(SHARD) से DKK
kr0.034528
1 SHARDS(SHARD) से HNL
L0.14172665
1 SHARDS(SHARD) से MUR
0.24293685
1 SHARDS(SHARD) से NAD
$0.0940888
1 SHARDS(SHARD) से NOK
kr0.05432765
1 SHARDS(SHARD) से NZD
$0.0093873
1 SHARDS(SHARD) से PAB
B/.0.005395
1 SHARDS(SHARD) से PGK
K0.0229827
1 SHARDS(SHARD) से QAR
ر.ق0.0196378
1 SHARDS(SHARD) से RSD
дин.0.5417659
1 SHARDS(SHARD) से UZS
soʻm65.7926724
1 SHARDS(SHARD) से ALL
L0.4460586
1 SHARDS(SHARD) से ANG
ƒ0.00965705
1 SHARDS(SHARD) से AWG
ƒ0.00965705
1 SHARDS(SHARD) से BBD
$0.01079
1 SHARDS(SHARD) से BAM
KM0.00900965
1 SHARDS(SHARD) से BIF
Fr15.909855
1 SHARDS(SHARD) से BND
$0.00695955
1 SHARDS(SHARD) से BSD
$0.005395
1 SHARDS(SHARD) से JMD
$0.8671923
1 SHARDS(SHARD) से KHR
21.75398875
1 SHARDS(SHARD) से KMF
Fr2.282085
1 SHARDS(SHARD) से LAK
117.28260635
1 SHARDS(SHARD) से LKR
රු1.6338218
1 SHARDS(SHARD) से MDL
L0.09036625
1 SHARDS(SHARD) से MGA
Ar23.9777538
1 SHARDS(SHARD) से MOP
P0.04316
1 SHARDS(SHARD) से MVR
0.0825435
1 SHARDS(SHARD) से MWK
MK9.3500745
1 SHARDS(SHARD) से MZN
MT0.3447405
1 SHARDS(SHARD) से NPR
रु0.7599397
1 SHARDS(SHARD) से PYG
38.26134
1 SHARDS(SHARD) से RWF
Fr7.828145
1 SHARDS(SHARD) से SBD
$0.04440085
1 SHARDS(SHARD) से SCR
0.0773643
1 SHARDS(SHARD) से SRD
$0.21261695
1 SHARDS(SHARD) से SVC
$0.04720625
1 SHARDS(SHARD) से SZL
L0.09403485
1 SHARDS(SHARD) से TMT
m0.0188825
1 SHARDS(SHARD) से TND
د.ت0.0157534
1 SHARDS(SHARD) से TTD
$0.0365781
1 SHARDS(SHARD) से UGX
Sh18.60196
1 SHARDS(SHARD) से XAF
Fr3.03199
1 SHARDS(SHARD) से XCD
$0.0145665
1 SHARDS(SHARD) से XOF
Fr3.03199
1 SHARDS(SHARD) से XPF
Fr0.55029
1 SHARDS(SHARD) से BWP
P0.072293
1 SHARDS(SHARD) से BZD
$0.01084395
1 SHARDS(SHARD) से CVE
$0.5089643
1 SHARDS(SHARD) से DJF
Fr0.96031
1 SHARDS(SHARD) से DOP
$0.3397771
1 SHARDS(SHARD) से DZD
د.ج0.70226715
1 SHARDS(SHARD) से FJD
$0.01224665
1 SHARDS(SHARD) से GNF
Fr46.909525
1 SHARDS(SHARD) से GTQ
Q0.0413257
1 SHARDS(SHARD) से GYD
$1.1288498
1 SHARDS(SHARD) से ISK
kr0.652795

SHARDS संसाधन

SHARDS को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक SHARDS वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न SHARDS

आज SHARDS (SHARD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHARD प्राइस 0.005395 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHARD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHARD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.005395 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SHARDS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHARD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHARD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHARD की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
SHARD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHARD ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHARD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHARD ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
SHARD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHARD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 69.38K USD है.
क्या SHARD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHARD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHARD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-17 23:54:43 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
10-17 19:52:08इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
10-16 21:36:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

चर्चित खबरें

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025

बिटकॉइन लेयर 2 नेटवर्क का उदय: 2025 में बिटकॉइन के भविष्य को आकार देने वाली तकनीक को समझना

October 6, 2025

2025 में अल्टकॉइन: जब TOTAL3 नए उच्च स्तर पर पहुंचता है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता

October 5, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

SHARD-से-USD कैलकुलेटर

राशि

SHARD
SHARD
USD
USD

1 SHARD = 0.005395 USD

SHARD ट्रेड करें

SHARD/USDT
$0.005395
$0.005395$0.005395
-7.12%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस