SAUBER की अधिक जानकारी

SAUBER प्राइस की जानकारी

SAUBER आधिकारिक वेबसाइट

SAUBER टोकन का अर्थशास्त्र

SAUBER प्राइस का पूर्वानुमान

SAUBER हिस्ट्री

SAUBER खरीदने की गाइड

SAUBER-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

SAUBER स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Sauber FT लोगो

Sauber FT मूल्य(SAUBER)

1 SAUBER से USD लाइव प्राइस:

$0.2035
$0.2035$0.2035
+1.19%1D
USD
Sauber FT (SAUBER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:58:55 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1994
$ 0.1994$ 0.1994
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2078
$ 0.2078$ 0.2078
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1994
$ 0.1994$ 0.1994

$ 0.2078
$ 0.2078$ 0.2078

$ 12.8254049
$ 12.8254049$ 12.8254049

$ 0.15112019453382508
$ 0.15112019453382508$ 0.15112019453382508

+0.54%

+1.19%

-4.73%

-4.73%

Sauber FT (SAUBER) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2035 है. पिछले 24 घंटों में, SAUBER ने $ 0.1994 के कम और $ 0.2078 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAUBER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 12.8254049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.15112019453382508 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAUBER में +0.54%, 24 घंटों में +1.19%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sauber FT (SAUBER) मार्केट की जानकारी

No.2361

$ 566.94K
$ 566.94K$ 566.94K

$ 55.74K
$ 55.74K$ 55.74K

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

2.79M
2.79M 2.79M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

CHZ

Sauber FT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 566.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.74K है. SAUBER की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.79M है, कुल आपूर्ति 10000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.03M है.

Sauber FT (SAUBER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Sauber FT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.002393+1.19%
30 दिन$ -0.0423-17.21%
60 दिन$ +0.0378+22.81%
90 दिन$ -0.0019-0.93%
Sauber FT के मूल्य में आज आया अंतर

आज SAUBER में $ +0.002393 (+1.19%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Sauber FT के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0423 (-17.21%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Sauber FT के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SAUBER में $ +0.0378 (+22.81%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Sauber FT के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0019 (-0.93%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Sauber FT (SAUBER) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Sauber FT प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Sauber FT (SAUBER) क्या है

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Sauber FT निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SAUBER की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Sauber FT के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Sauber FT खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Sauber FT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sauber FT (SAUBER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sauber FT (SAUBER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sauber FT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sauber FT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Sauber FT (SAUBER) टोकन का अर्थशास्त्र

Sauber FT (SAUBER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAUBER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Sauber FT (SAUBER) कैसे खरीदें

क्या आपको Sauber FT कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Sauber FT खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SAUBER लोकल करेंसी में

1 Sauber FT(SAUBER) से VND
5,355.1025
1 Sauber FT(SAUBER) से AUD
A$0.30932
1 Sauber FT(SAUBER) से GBP
0.15059
1 Sauber FT(SAUBER) से EUR
0.172975
1 Sauber FT(SAUBER) से USD
$0.2035
1 Sauber FT(SAUBER) से MYR
RM0.856735
1 Sauber FT(SAUBER) से TRY
8.37199
1 Sauber FT(SAUBER) से JPY
¥29.711
1 Sauber FT(SAUBER) से ARS
ARS$271.332655
1 Sauber FT(SAUBER) से RUB
16.38175
1 Sauber FT(SAUBER) से INR
17.865265
1 Sauber FT(SAUBER) से IDR
Rp3,336.06504
1 Sauber FT(SAUBER) से KRW
282.63708
1 Sauber FT(SAUBER) से PHP
11.609675
1 Sauber FT(SAUBER) से EGP
￡E.9.86975
1 Sauber FT(SAUBER) से BRL
R$1.100935
1 Sauber FT(SAUBER) से CAD
C$0.278795
1 Sauber FT(SAUBER) से BDT
24.73746
1 Sauber FT(SAUBER) से NGN
312.594315
1 Sauber FT(SAUBER) से COP
$820.562875
1 Sauber FT(SAUBER) से ZAR
R.3.603985
1 Sauber FT(SAUBER) से UAH
8.386235
1 Sauber FT(SAUBER) से VES
Bs29.304
1 Sauber FT(SAUBER) से CLP
$196.988
1 Sauber FT(SAUBER) से PKR
Rs57.68004
1 Sauber FT(SAUBER) से KZT
109.34869
1 Sauber FT(SAUBER) से THB
฿6.58119
1 Sauber FT(SAUBER) से TWD
NT$6.212855
1 Sauber FT(SAUBER) से AED
د.إ0.746845
1 Sauber FT(SAUBER) से CHF
Fr0.1628
1 Sauber FT(SAUBER) से HKD
HK$1.585265
1 Sauber FT(SAUBER) से AMD
֏77.759385
1 Sauber FT(SAUBER) से MAD
.د.م1.833535
1 Sauber FT(SAUBER) से MXN
$3.79731
1 Sauber FT(SAUBER) से SAR
ريال0.763125
1 Sauber FT(SAUBER) से PLN
0.742775
1 Sauber FT(SAUBER) से RON
лв0.88319
1 Sauber FT(SAUBER) से SEK
kr1.931215
1 Sauber FT(SAUBER) से BGN
лв0.339845
1 Sauber FT(SAUBER) से HUF
Ft69.216455
1 Sauber FT(SAUBER) से CZK
4.279605
1 Sauber FT(SAUBER) से KWD
د.ك0.0620675
1 Sauber FT(SAUBER) से ILS
0.67562
1 Sauber FT(SAUBER) से AOA
Kz185.504495
1 Sauber FT(SAUBER) से BHD
.د.ب0.0767195
1 Sauber FT(SAUBER) से BMD
$0.2035
1 Sauber FT(SAUBER) से DKK
kr1.300365
1 Sauber FT(SAUBER) से HNL
L5.32356
1 Sauber FT(SAUBER) से MUR
9.36914
1 Sauber FT(SAUBER) से NAD
$3.59381
1 Sauber FT(SAUBER) से NOK
kr2.049245
1 Sauber FT(SAUBER) से NZD
$0.343915
1 Sauber FT(SAUBER) से PAB
B/.0.2035
1 Sauber FT(SAUBER) से PGK
K0.860805
1 Sauber FT(SAUBER) से QAR
ر.ق0.742775
1 Sauber FT(SAUBER) से RSD
дин.20.441575

Sauber FT संसाधन

Sauber FT को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Sauber FT वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Sauber FT

आज Sauber FT (SAUBER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SAUBER प्राइस 0.2035 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SAUBER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SAUBER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2035 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sauber FT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SAUBER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 566.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SAUBER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SAUBER की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.79M USD है.
SAUBER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SAUBER ने 12.8254049 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SAUBER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SAUBER ने 0.15112019453382508 USD की ATL प्राइस देखी.
SAUBER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SAUBER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.74K USD है.
क्या SAUBER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SAUBER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SAUBER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:58:55 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

SAUBER-से-USD कैलकुलेटर

राशि

SAUBER
SAUBER
USD
USD

1 SAUBER = 0.2034 USD

SAUBER ट्रेड करें

SAUBERUSDT
$0.2035
$0.2035$0.2035
+0.79%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस