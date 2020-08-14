अगर Sandbox की वृद्धि सालाना 5% की दर से होती है, तो इसकी अनुमानित वैल्यू 2027 तक --, 2030 तक --, 2035 तक -- और 2040 तक -- तक पहुँच सकती है. ये आँकड़ें निरंतर चक्रवृद्धि वृद्धि की स्थिति को दर्शाते हैं, हालाँकि भविष्य के वास्तविक प्राइस मार्केट में अडॉप्शन, नियामक बदलावों और व्यापक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेंगे. आप संभावित Sandbox प्राइस और अनुमानित ROI के विस्तृत साल-दर-साल विश्लेषण के लिए नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sandbox का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

अस्वीकरण

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