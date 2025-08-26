SAFE4 की अधिक जानकारी

SAFE AnWang लोगो

SAFE AnWang मूल्य(SAFE4)

1 SAFE4 से USD लाइव प्राइस:

$3.002
$3.002
+0.23%1D
USD
SAFE AnWang (SAFE4) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:45:05 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.964
$ 2.964
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.052
$ 3.052
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.964
$ 2.964

$ 3.052
$ 3.052

$ 68.40181061180506
$ 68.40181061180506

$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253

+0.03%

+0.23%

-6.05%

-6.05%

SAFE AnWang (SAFE4) रियल-टाइम प्राइस $ 3.002 है. पिछले 24 घंटों में, SAFE4 ने $ 2.964 के कम और $ 3.052 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAFE4 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 68.40181061180506 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.3419666693271253 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAFE4 में +0.03%, 24 घंटों में +0.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SAFE AnWang (SAFE4) मार्केट की जानकारी

No.4086

$ 0.00
$ 0.00

$ 60.99K
$ 60.99K

$ 7.98M
$ 7.98M

0.00
0.00

2,657,730.94
2,657,730.94

BSC

SAFE AnWang का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.99K है. SAFE4 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2657730.94 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.98M है.

SAFE AnWang (SAFE4) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में SAFE AnWang के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00689+0.23%
30 दिन$ -1.835-37.94%
60 दिन$ -3.955-56.85%
90 दिन$ -4.8-61.53%
SAFE AnWang के मूल्य में आज आया अंतर

आज SAFE4 में $ +0.00689 (+0.23%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

SAFE AnWang के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -1.835 (-37.94%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

SAFE AnWang के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SAFE4 में $ -3.955 (-56.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

SAFE AnWang के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -4.8 (-61.53%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

SAFE AnWang (SAFE4) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब SAFE AnWang प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

SAFE AnWang (SAFE4) क्या है

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके SAFE AnWang निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SAFE4 की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- SAFE AnWang के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर SAFE AnWang खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

SAFE AnWang प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SAFE AnWang (SAFE4) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SAFE AnWang (SAFE4) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SAFE AnWang के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SAFE AnWang प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SAFE AnWang (SAFE4) टोकन का अर्थशास्त्र

SAFE AnWang (SAFE4) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAFE4 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

SAFE AnWang (SAFE4) कैसे खरीदें

क्या आपको SAFE AnWang कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से SAFE AnWang खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SAFE4 लोकल करेंसी में

1 SAFE AnWang(SAFE4) से VND
78,997.63
1 SAFE AnWang(SAFE4) से AUD
A$4.59306
1 SAFE AnWang(SAFE4) से GBP
2.22148
1 SAFE AnWang(SAFE4) से EUR
2.5517
1 SAFE AnWang(SAFE4) से USD
$3.002
1 SAFE AnWang(SAFE4) से MYR
RM12.63842
1 SAFE AnWang(SAFE4) से TRY
123.50228
1 SAFE AnWang(SAFE4) से JPY
¥438.292
1 SAFE AnWang(SAFE4) से ARS
ARS$4,002.65666
1 SAFE AnWang(SAFE4) से RUB
241.661
1 SAFE AnWang(SAFE4) से INR
263.36546
1 SAFE AnWang(SAFE4) से IDR
Rp49,213.10688
1 SAFE AnWang(SAFE4) से KRW
4,169.41776
1 SAFE AnWang(SAFE4) से PHP
171.38418
1 SAFE AnWang(SAFE4) से EGP
￡E.145.597
1 SAFE AnWang(SAFE4) से BRL
R$16.24082
1 SAFE AnWang(SAFE4) से CAD
C$4.11274
1 SAFE AnWang(SAFE4) से BDT
364.92312
1 SAFE AnWang(SAFE4) से NGN
4,611.34218
1 SAFE AnWang(SAFE4) से COP
$12,104.8145
1 SAFE AnWang(SAFE4) से ZAR
R.53.19544
1 SAFE AnWang(SAFE4) से UAH
123.71242
1 SAFE AnWang(SAFE4) से VES
Bs432.288
1 SAFE AnWang(SAFE4) से CLP
$2,905.936
1 SAFE AnWang(SAFE4) से PKR
Rs850.88688
1 SAFE AnWang(SAFE4) से KZT
1,613.09468
1 SAFE AnWang(SAFE4) से THB
฿97.08468
1 SAFE AnWang(SAFE4) से TWD
NT$91.68108
1 SAFE AnWang(SAFE4) से AED
د.إ11.01734
1 SAFE AnWang(SAFE4) से CHF
Fr2.4016
1 SAFE AnWang(SAFE4) से HKD
HK$23.38558
1 SAFE AnWang(SAFE4) से AMD
֏1,147.09422
1 SAFE AnWang(SAFE4) से MAD
.د.م27.04802
1 SAFE AnWang(SAFE4) से MXN
$56.01732
1 SAFE AnWang(SAFE4) से SAR
ريال11.2575
1 SAFE AnWang(SAFE4) से PLN
10.9573
1 SAFE AnWang(SAFE4) से RON
лв13.02868
1 SAFE AnWang(SAFE4) से SEK
kr28.48898
1 SAFE AnWang(SAFE4) से BGN
лв5.01334
1 SAFE AnWang(SAFE4) से HUF
Ft1,021.07026
1 SAFE AnWang(SAFE4) से CZK
63.13206
1 SAFE AnWang(SAFE4) से KWD
د.ك0.91561
1 SAFE AnWang(SAFE4) से ILS
9.96664
1 SAFE AnWang(SAFE4) से AOA
Kz2,736.53314
1 SAFE AnWang(SAFE4) से BHD
.د.ب1.128752
1 SAFE AnWang(SAFE4) से BMD
$3.002
1 SAFE AnWang(SAFE4) से DKK
kr19.2128
1 SAFE AnWang(SAFE4) से HNL
L78.53232
1 SAFE AnWang(SAFE4) से MUR
138.12202
1 SAFE AnWang(SAFE4) से NAD
$53.01532
1 SAFE AnWang(SAFE4) से NOK
kr30.23014
1 SAFE AnWang(SAFE4) से NZD
$5.07338
1 SAFE AnWang(SAFE4) से PAB
B/.3.002
1 SAFE AnWang(SAFE4) से PGK
K12.69846
1 SAFE AnWang(SAFE4) से QAR
ر.ق10.9573
1 SAFE AnWang(SAFE4) से RSD
дин.301.61094

SAFE AnWang संसाधन

SAFE AnWang को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक SAFE AnWang वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न SAFE AnWang

आज SAFE AnWang (SAFE4) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SAFE4 प्राइस 3.002 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SAFE4 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SAFE4 से USD की मौजूदा प्राइस $ 3.002 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SAFE AnWang का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SAFE4 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SAFE4 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SAFE4 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
SAFE4 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SAFE4 ने 68.40181061180506 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SAFE4 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SAFE4 ने 1.3419666693271253 USD की ATL प्राइस देखी.
SAFE4 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SAFE4 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.99K USD है.
क्या SAFE4 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SAFE4 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SAFE4 का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

$3.002
