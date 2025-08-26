RWAINC की अधिक जानकारी

RWA Inc. लोगो

RWA Inc. मूल्य(RWAINC)

1 RWAINC से USD लाइव प्राइस:

$0.00853
$0.00853
-1.04%1D
USD
RWA Inc. (RWAINC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:58:21 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00837
$ 0.00837
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00864
$ 0.00864
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00837
$ 0.00837

$ 0.00864
$ 0.00864

$ 0.14355853970647262
$ 0.14355853970647262

$ 0.005359634359067181
$ 0.005359634359067181

+0.82%

-1.04%

-8.28%

-8.28%

RWA Inc. (RWAINC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00853 है. पिछले 24 घंटों में, RWAINC ने $ 0.00837 के कम और $ 0.00864 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RWAINC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.14355853970647262 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.005359634359067181 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RWAINC में +0.82%, 24 घंटों में -1.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

RWA Inc. (RWAINC) मार्केट की जानकारी

No.1534

$ 3.90M
$ 3.90M

$ 6.47K
$ 6.47K

$ 8.53M
$ 8.53M

456.64M
456.64M

1,000,000,000
1,000,000,000

992,937,760.9
992,937,760.9

45.66%

BASE

RWA Inc. का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.47K है. RWAINC की मार्केट में उपलब्ध राशि 456.64M है, कुल आपूर्ति 992937760.9 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.53M है.

RWA Inc. (RWAINC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में RWA Inc. के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000896-1.04%
30 दिन$ -0.00753-46.89%
60 दिन$ +0.00194+29.43%
90 दिन$ -0.00127-12.96%
RWA Inc. के मूल्य में आज आया अंतर

आज RWAINC में $ -0.0000896 (-1.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

RWA Inc. के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00753 (-46.89%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

RWA Inc. के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RWAINC में $ +0.00194 (+29.43%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

RWA Inc. के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00127 (-12.96%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

RWA Inc. (RWAINC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब RWA Inc. प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

RWA Inc. (RWAINC) क्या है

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके RWA Inc. निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- RWAINC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- RWA Inc. के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर RWA Inc. खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

RWA Inc. प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में RWA Inc. (RWAINC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके RWA Inc. (RWAINC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? RWA Inc. के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब RWA Inc. प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RWA Inc. (RWAINC) टोकन का अर्थशास्त्र

RWA Inc. (RWAINC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RWAINC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

RWA Inc. (RWAINC) कैसे खरीदें

क्या आपको RWA Inc. कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से RWA Inc. खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

RWAINC लोकल करेंसी में

1 RWA Inc.(RWAINC) से VND
224.46695
1 RWA Inc.(RWAINC) से AUD
A$0.0129656
1 RWA Inc.(RWAINC) से GBP
0.0063122
1 RWA Inc.(RWAINC) से EUR
0.0072505
1 RWA Inc.(RWAINC) से USD
$0.00853
1 RWA Inc.(RWAINC) से MYR
RM0.0359113
1 RWA Inc.(RWAINC) से TRY
0.3509242
1 RWA Inc.(RWAINC) से JPY
¥1.24538
1 RWA Inc.(RWAINC) से ARS
ARS$11.3733049
1 RWA Inc.(RWAINC) से RUB
0.686665
1 RWA Inc.(RWAINC) से INR
0.7488487
1 RWA Inc.(RWAINC) से IDR
Rp139.8360432
1 RWA Inc.(RWAINC) से KRW
11.8471464
1 RWA Inc.(RWAINC) से PHP
0.4866365
1 RWA Inc.(RWAINC) से EGP
￡E.0.413705
1 RWA Inc.(RWAINC) से BRL
R$0.0461473
1 RWA Inc.(RWAINC) से CAD
C$0.0116861
1 RWA Inc.(RWAINC) से BDT
1.0369068
1 RWA Inc.(RWAINC) से NGN
13.1028477
1 RWA Inc.(RWAINC) से COP
$34.3950925
1 RWA Inc.(RWAINC) से ZAR
R.0.1510663
1 RWA Inc.(RWAINC) से UAH
0.3515213
1 RWA Inc.(RWAINC) से VES
Bs1.22832
1 RWA Inc.(RWAINC) से CLP
$8.25704
1 RWA Inc.(RWAINC) से PKR
Rs2.4177432
1 RWA Inc.(RWAINC) से KZT
4.5835102
1 RWA Inc.(RWAINC) से THB
฿0.2758602
1 RWA Inc.(RWAINC) से TWD
NT$0.2604209
1 RWA Inc.(RWAINC) से AED
د.إ0.0313051
1 RWA Inc.(RWAINC) से CHF
Fr0.006824
1 RWA Inc.(RWAINC) से HKD
HK$0.0664487
1 RWA Inc.(RWAINC) से AMD
֏3.2593983
1 RWA Inc.(RWAINC) से MAD
.د.م0.0768553
1 RWA Inc.(RWAINC) से MXN
$0.1591698
1 RWA Inc.(RWAINC) से SAR
ريال0.0319875
1 RWA Inc.(RWAINC) से PLN
0.0311345
1 RWA Inc.(RWAINC) से RON
лв0.0370202
1 RWA Inc.(RWAINC) से SEK
kr0.0809497
1 RWA Inc.(RWAINC) से BGN
лв0.0142451
1 RWA Inc.(RWAINC) से HUF
Ft2.9013089
1 RWA Inc.(RWAINC) से CZK
0.1793859
1 RWA Inc.(RWAINC) से KWD
د.ك0.00260165
1 RWA Inc.(RWAINC) से ILS
0.0283196
1 RWA Inc.(RWAINC) से AOA
Kz7.7756921
1 RWA Inc.(RWAINC) से BHD
.د.ب0.00321581
1 RWA Inc.(RWAINC) से BMD
$0.00853
1 RWA Inc.(RWAINC) से DKK
kr0.0545067
1 RWA Inc.(RWAINC) से HNL
L0.2231448
1 RWA Inc.(RWAINC) से MUR
0.3927212
1 RWA Inc.(RWAINC) से NAD
$0.1506398
1 RWA Inc.(RWAINC) से NOK
kr0.0858971
1 RWA Inc.(RWAINC) से NZD
$0.0144157
1 RWA Inc.(RWAINC) से PAB
B/.0.00853
1 RWA Inc.(RWAINC) से PGK
K0.0360819
1 RWA Inc.(RWAINC) से QAR
ر.ق0.0311345
1 RWA Inc.(RWAINC) से RSD
дин.0.8568385

RWA Inc. संसाधन

RWA Inc. को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक RWA Inc. वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न RWA Inc.

आज RWA Inc. (RWAINC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RWAINC प्राइस 0.00853 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RWAINC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RWAINC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00853 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
RWA Inc. का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RWAINC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RWAINC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RWAINC की मार्केट में उपलब्ध राशि 456.64M USD है.
RWAINC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RWAINC ने 0.14355853970647262 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RWAINC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RWAINC ने 0.005359634359067181 USD की ATL प्राइस देखी.
RWAINC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RWAINC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.47K USD है.
क्या RWAINC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RWAINC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RWAINC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:58:21 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

$0.00853
