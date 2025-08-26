ROUTE की अधिक जानकारी

Router Protocol लोगो

Router Protocol मूल्य(ROUTE)

$0.00812
+11.84%1D
USD
Router Protocol (ROUTE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:57:59 (UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+13.24%

+11.84%

+21.73%

+21.73%

Router Protocol (ROUTE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00812 है. पिछले 24 घंटों में, ROUTE ने $ 0.0062 के कम और $ 0.00899 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROUTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07989256862366406 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003755757650098377 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROUTE में +13.24%, 24 घंटों में +11.84%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Router Protocol (ROUTE) मार्केट की जानकारी

No.1635

$ 3.68M
$ 53.85K
$ 8.12M
452.67M
1,000,000,000
1,000,000,000
45.26%

NONE

Router Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.85K है. ROUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 452.67M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.12M है.

Router Protocol (ROUTE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Router Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0008596+11.84%
30 दिन$ +0.00219+36.93%
60 दिन$ -0.00025-2.99%
90 दिन$ -0.001-10.97%
Router Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज ROUTE में $ +0.0008596 (+11.84%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Router Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00219 (+36.93%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Router Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ROUTE में $ -0.00025 (-2.99%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Router Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001 (-10.97%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Router Protocol (ROUTE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Router Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Router Protocol (ROUTE) क्या है

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Router Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ROUTE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Router Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Router Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Router Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Router Protocol (ROUTE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Router Protocol (ROUTE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Router Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Router Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Router Protocol (ROUTE) टोकन का अर्थशास्त्र

Router Protocol (ROUTE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROUTE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Router Protocol (ROUTE) कैसे खरीदें

क्या आपको Router Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Router Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ROUTE लोकल करेंसी में

Router Protocol संसाधन

Router Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Router Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Router Protocol

आज Router Protocol (ROUTE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROUTE प्राइस 0.00812 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROUTE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROUTE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00812 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Router Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROUTE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.68M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 452.67M USD है.
ROUTE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROUTE ने 0.07989256862366406 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROUTE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROUTE ने 0.003755757650098377 USD की ATL प्राइस देखी.
ROUTE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROUTE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.85K USD है.
क्या ROUTE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROUTE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROUTE का प्राइस का अनुमान देखें.
Router Protocol (ROUTE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

