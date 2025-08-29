ROOM की अधिक जानकारी

ROOM प्राइस की जानकारी

ROOM टोकन का अर्थशास्त्र

ROOM प्राइस का पूर्वानुमान

ROOM हिस्ट्री

ROOM खरीदने की गाइड

ROOM-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

ROOM स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Backroom by Virtuals लोगो

Backroom by Virtuals मूल्य(ROOM)

1 ROOM से USD लाइव प्राइस:

$0.00582
$0.00582$0.00582
+3.55%1D
USD
Backroom by Virtuals (ROOM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:33:42 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.005979
$ 0.005979$ 0.005979
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506

$ 0.005979
$ 0.005979$ 0.005979

--
----

--
----

+1.42%

+3.55%

-29.63%

-29.63%

Backroom by Virtuals (ROOM) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00582 है. पिछले 24 घंटों में, ROOM ने $ 0.00506 के कम और $ 0.005979 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROOM में +1.42%, 24 घंटों में +3.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Backroom by Virtuals (ROOM) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 56.90K
$ 56.90K$ 56.90K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Backroom by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.90K है. ROOM की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.

Backroom by Virtuals (ROOM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Backroom by Virtuals के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00019953+3.55%
30 दिन$ -0.00218-27.25%
60 दिन$ -0.00218-27.25%
90 दिन$ -0.00218-27.25%
Backroom by Virtuals के मूल्य में आज आया अंतर

आज ROOM में $ +0.00019953 (+3.55%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Backroom by Virtuals के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00218 (-27.25%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Backroom by Virtuals के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ROOM में $ -0.00218 (-27.25%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Backroom by Virtuals के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00218 (-27.25%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Backroom by Virtuals (ROOM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Backroom by Virtuals प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Backroom by Virtuals (ROOM) क्या है

Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.

Backroom by Virtuals MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Backroom by Virtuals निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ROOM की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Backroom by Virtuals के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Backroom by Virtuals खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Backroom by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Backroom by Virtuals (ROOM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Backroom by Virtuals (ROOM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Backroom by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Backroom by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Backroom by Virtuals (ROOM) टोकन का अर्थशास्त्र

Backroom by Virtuals (ROOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Backroom by Virtuals (ROOM) कैसे खरीदें

क्या आपको Backroom by Virtuals कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Backroom by Virtuals खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ROOM लोकल करेंसी में

1 Backroom by Virtuals(ROOM) से VND
153.1533
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से AUD
A$0.0088464
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से GBP
0.0043068
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से EUR
0.004947
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से USD
$0.00582
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से MYR
RM0.0245604
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से TRY
0.2391438
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से JPY
¥0.85554
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से ARS
ARS$7.8120696
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से RUB
0.4649598
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से INR
0.5130912
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से IDR
Rp95.4098208
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से KRW
8.0832816
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से PHP
0.3322056
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से EGP
￡E.0.2826774
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से BRL
R$0.0316026
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से CAD
C$0.0079734
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से BDT
0.7078284
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से NGN
8.9538372
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से COP
$23.3734692
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से ZAR
R.0.102723
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से UAH
0.2408316
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से VES
Bs0.84972
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से CLP
$5.62212
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से PKR
Rs1.6398432
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से KZT
3.1357578
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से THB
฿0.1875786
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से TWD
NT$0.1779174
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से AED
د.إ0.0213594
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से CHF
Fr0.004656
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से HKD
HK$0.0453378
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से AMD
֏2.226441
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से MAD
.د.م0.0525546
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से MXN
$0.108543
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से SAR
ريال0.021825
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से PLN
0.0211848
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से RON
лв0.0252588
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से SEK
kr0.0550572
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से BGN
лв0.0097194
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से HUF
Ft1.9748424
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से CZK
0.1217544
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से KWD
د.ك0.0017751
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से ILS
0.0194388
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से AOA
Kz5.3345538
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से BHD
.د.ب0.00218832
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से BMD
$0.00582
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से DKK
kr0.0371316
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से HNL
L0.1537062
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से MUR
0.267138
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से NAD
$0.1026648
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से NOK
kr0.058491
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से NZD
$0.0098358
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से PAB
B/.0.00582
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से PGK
K0.0240948
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से QAR
ر.ق0.0211848
1 Backroom by Virtuals(ROOM) से RSD
дин.0.5838624

Backroom by Virtuals संसाधन

Backroom by Virtuals को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Backroom by Virtuals

आज Backroom by Virtuals (ROOM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROOM प्राइस 0.00582 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROOM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROOM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00582 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Backroom by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROOM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROOM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROOM की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
ROOM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROOM ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROOM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROOM ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
ROOM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROOM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.90K USD है.
क्या ROOM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROOM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROOM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:33:42 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

चर्चित खबरें

अगस्त में LINK व्हेल की गतिविधि सात महीने के शीर्ष पर पहुंच गई

ChainLink (LINK) अगस्त के अंत में शीर्ष 10 आल्टकॉइन्स में थोड़े समय के लिए प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2025 क्रिप्टो के लिए पिछले पांच वर्षों में सबसे सफल रहा।

August 29, 2025

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स क्या है? एक वैश्विक निवेश प्लेटफॉर्म जो यू.एस. शेयरों और डेफाई को जोड़ता है

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स (ओंडो जीएम) एक क्रांतिकारी टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक रूप से व्यापारित पारंपरिक प्रतिभूतियों को ब्लॉकचेन पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

August 29, 2025

MEXC Launchpad पर World Liberty Financial (WLFI) का शुभारंभ, 880,000 WLFI आपका इंतजार कर रहा है

MEXC Launchpad एक प्रमुख नए प्रोजेक्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में, हमेशा उपयोगकर्ताओं के लिए विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली क्रिप्टो संपत्तियों की खोज करने और प्रारंभिक भागीदारी के लिए कम प्रवेश अवरोध प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

August 29, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

ROOM-से-USD कैलकुलेटर

राशि

ROOM
ROOM
USD
USD

1 ROOM = 0.00582 USD

ROOM ट्रेड करें

ROOMUSDT
$0.00582
$0.00582$0.00582
+3.57%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस