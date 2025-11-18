एक्सचेंजDEX+
Rizenet Token का आज का लाइव मूल्य 0.01081 USD है.RIZE का मार्केट कैप 10,495,428.143900367964 USD है. भारत में RIZE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Rizenet Token लोगो

Rizenet Token मूल्य(RIZE)

1 RIZE से USD लाइव प्राइस:

$0.01081
$0.01081$0.01081
+5.15%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:09:48 (UTC+8)

Rizenet Token का आज का मूल्य

आज Rizenet Token (RIZE) का लाइव मूल्य $ 0.01081 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 5.15% का बदलाव आया है. मौजूदा RIZE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.01081 प्रति RIZE है.

$ 10.50M के मार्केट कैप के अनुसार Rizenet Token करेंसी की रैंक #1022 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 970.90M RIZE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, RIZE की ट्रेडिंग $ 0.00987 (निम्न) और $ 0.01262 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.10217127339481945 और सबसे निम्न स्तर $ 0.009399484657953174 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में RIZE में पिछले एक घंटे में +0.55% और पिछले 7 दिनों में +0.55% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 51.49K तक पहुँच गया.

Rizenet Token (RIZE) मार्केट की जानकारी

No.1022

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

$ 51.49K
$ 51.49K$ 51.49K

$ 54.05M
$ 54.05M$ 54.05M

970.90M
970.90M 970.90M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,118,681.617586
4,998,118,681.617586 4,998,118,681.617586

19.41%

BASE

Rizenet Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.50M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 51.49K है. RIZE की मार्केट में उपलब्ध राशि 970.90M है, कुल आपूर्ति 4998118681.617586 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.05M है.

Rizenet Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00987
$ 0.00987$ 0.00987
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01262
$ 0.01262$ 0.01262
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00987
$ 0.00987$ 0.00987

$ 0.01262
$ 0.01262$ 0.01262

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.009399484657953174
$ 0.009399484657953174$ 0.009399484657953174

+0.55%

+5.15%

+0.55%

+0.55%

Rizenet Token (RIZE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Rizenet Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0005294+5.15%
30 दिन$ -0.00291-21.21%
60 दिन$ -0.00759-41.25%
90 दिन$ -0.0203-65.26%
Rizenet Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज RIZE में $ +0.0005294 (+5.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Rizenet Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00291 (-21.21%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Rizenet Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RIZE में $ -0.00759 (-41.25%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Rizenet Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0203 (-65.26%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Rizenet Token (RIZE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Rizenet Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Rizenet Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Rizenet Token (RIZE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में RIZE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Rizenet Token (RIZE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Rizenet Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Rizenet Token की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए RIZE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Rizenet Tokenप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में Rizenet Token कैसे खरीदें और निवेश करें

Rizenet Token के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर RIZE की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Rizenet Token खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Rizenet Token (RIZE) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

970.90M से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Rizenet Token तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Rizenet Token (RIZE) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Rizenet Token के साथ क्या कर सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

Rizenet Token (RIZE) क्या है

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token संसाधन

Rizenet Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Rizenet Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Rizenet Token

2030 में 1 Rizenet Token का मूल्य कितना होगा?
अगर Rizenet Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Rizenet Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:09:48 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Rizenet Token के बारे में और जानें

RIZE USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ RIZE पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर RIZE USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Rizenet Token (RIZE) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Rizenet Token का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
RIZE/USDT
$0.01081
$0.01081$0.01081
+5.15%
0.00% (USDT)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

