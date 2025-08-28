RIZ की अधिक जानकारी

Rivalz Network लोगो

Rivalz Network मूल्य(RIZ)

1 RIZ से USD लाइव प्राइस:

$0.001575
$0.001575$0.001575
-3.96%1D
USD
Rivalz Network (RIZ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:15:28 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00157
$ 0.00157$ 0.00157
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001677
$ 0.001677$ 0.001677
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00157
$ 0.00157$ 0.00157

$ 0.001677
$ 0.001677$ 0.001677

$ 0.03380782920700334
$ 0.03380782920700334$ 0.03380782920700334

$ 0.00101630910367032
$ 0.00101630910367032$ 0.00101630910367032

-0.07%

-3.96%

-16.09%

-16.09%

Rivalz Network (RIZ) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001576 है. पिछले 24 घंटों में, RIZ ने $ 0.00157 के कम और $ 0.001677 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03380782920700334 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00101630910367032 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIZ में -0.07%, 24 घंटों में -3.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rivalz Network (RIZ) मार्केट की जानकारी

No.1876

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 60.21K
$ 60.21K$ 60.21K

$ 7.88M
$ 7.88M$ 7.88M

1.15B
1.15B 1.15B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Rivalz Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.81M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.21K है. RIZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.15B है, कुल आपूर्ति 5000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.88M है.

Rivalz Network (RIZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Rivalz Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00006494-3.96%
30 दिन$ -0.000935-37.24%
60 दिन$ -0.00212-57.36%
90 दिन$ -0.00253-61.62%
Rivalz Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज RIZ में $ -0.00006494 (-3.96%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Rivalz Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000935 (-37.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Rivalz Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RIZ में $ -0.00212 (-57.36%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Rivalz Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00253 (-61.62%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Rivalz Network (RIZ) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Rivalz Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Rivalz Network (RIZ) क्या है

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Rivalz Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- RIZ की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Rivalz Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Rivalz Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Rivalz Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rivalz Network (RIZ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rivalz Network (RIZ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rivalz Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rivalz Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Rivalz Network (RIZ) टोकन का अर्थशास्त्र

Rivalz Network (RIZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RIZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Rivalz Network (RIZ) कैसे खरीदें

क्या आपको Rivalz Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Rivalz Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

RIZ लोकल करेंसी में

1 Rivalz Network(RIZ) से VND
41.47244
1 Rivalz Network(RIZ) से AUD
A$0.00241128
1 Rivalz Network(RIZ) से GBP
0.00116624
1 Rivalz Network(RIZ) से EUR
0.0013396
1 Rivalz Network(RIZ) से USD
$0.001576
1 Rivalz Network(RIZ) से MYR
RM0.00665072
1 Rivalz Network(RIZ) से TRY
0.06483664
1 Rivalz Network(RIZ) से JPY
¥0.231672
1 Rivalz Network(RIZ) से ARS
ARS$2.10132808
1 Rivalz Network(RIZ) से RUB
0.126868
1 Rivalz Network(RIZ) से INR
0.13849888
1 Rivalz Network(RIZ) से IDR
Rp25.83606144
1 Rivalz Network(RIZ) से KRW
2.19193232
1 Rivalz Network(RIZ) से PHP
0.0901472
1 Rivalz Network(RIZ) से EGP
￡E.0.07642024
1 Rivalz Network(RIZ) से BRL
R$0.00852616
1 Rivalz Network(RIZ) से CAD
C$0.00215912
1 Rivalz Network(RIZ) से BDT
0.19157856
1 Rivalz Network(RIZ) से NGN
2.42087784
1 Rivalz Network(RIZ) से COP
$6.354826
1 Rivalz Network(RIZ) से ZAR
R.0.02794248
1 Rivalz Network(RIZ) से UAH
0.06494696
1 Rivalz Network(RIZ) से VES
Bs0.226944
1 Rivalz Network(RIZ) से CLP
$1.525568
1 Rivalz Network(RIZ) से PKR
Rs0.44670144
1 Rivalz Network(RIZ) से KZT
0.84684784
1 Rivalz Network(RIZ) से THB
฿0.0509836
1 Rivalz Network(RIZ) से TWD
NT$0.04813104
1 Rivalz Network(RIZ) से AED
د.إ0.00578392
1 Rivalz Network(RIZ) से CHF
Fr0.0012608
1 Rivalz Network(RIZ) से HKD
HK$0.01227704
1 Rivalz Network(RIZ) से AMD
֏0.60220536
1 Rivalz Network(RIZ) से MAD
.د.م0.01419976
1 Rivalz Network(RIZ) से MXN
$0.02942392
1 Rivalz Network(RIZ) से SAR
ريال0.00591
1 Rivalz Network(RIZ) से PLN
0.0057524
1 Rivalz Network(RIZ) से RON
лв0.00683984
1 Rivalz Network(RIZ) से SEK
kr0.01495624
1 Rivalz Network(RIZ) से BGN
лв0.00263192
1 Rivalz Network(RIZ) से HUF
Ft0.536234
1 Rivalz Network(RIZ) से CZK
0.03312752
1 Rivalz Network(RIZ) से KWD
د.ك0.00048068
1 Rivalz Network(RIZ) से ILS
0.00523232
1 Rivalz Network(RIZ) से AOA
Kz1.43663432
1 Rivalz Network(RIZ) से BHD
.د.ب0.000594152
1 Rivalz Network(RIZ) से BMD
$0.001576
1 Rivalz Network(RIZ) से DKK
kr0.01007064
1 Rivalz Network(RIZ) से HNL
L0.04122816
1 Rivalz Network(RIZ) से MUR
0.07236992
1 Rivalz Network(RIZ) से NAD
$0.02783216
1 Rivalz Network(RIZ) से NOK
kr0.01587032
1 Rivalz Network(RIZ) से NZD
$0.00266344
1 Rivalz Network(RIZ) से PAB
B/.0.001576
1 Rivalz Network(RIZ) से PGK
K0.00666648
1 Rivalz Network(RIZ) से QAR
ر.ق0.0057524
1 Rivalz Network(RIZ) से RSD
дин.0.1582304

Rivalz Network संसाधन

Rivalz Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Rivalz Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Rivalz Network

आज Rivalz Network (RIZ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RIZ प्राइस 0.001576 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RIZ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RIZ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001576 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rivalz Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RIZ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.81M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RIZ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RIZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.15B USD है.
RIZ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RIZ ने 0.03380782920700334 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RIZ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RIZ ने 0.00101630910367032 USD की ATL प्राइस देखी.
RIZ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RIZ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.21K USD है.
क्या RIZ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RIZ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RIZ का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:15:28 (UTC+8)

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

