holoride (RIDE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001056 है. पिछले 24 घंटों में, RIDE ने $ 0.001027 के कम और $ 0.001056 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIDE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.139262834933553 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00099668949390602 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIDE में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
holoride (RIDE) मार्केट की जानकारी
No.2162
$ 929.17K
$ 929.17K$ 929.17K
$ 7.05
$ 7.05$ 7.05
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
879.90M
879.90M 879.90M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,794,371
999,794,371 999,794,371
87.98%
EGLD
holoride का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 929.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.05 है. RIDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.90M है, कुल आपूर्ति 999794371 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.06M है.
holoride (RIDE) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में holoride के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
0.00%
30 दिन
$ -0.000069
-6.14%
60 दिन
$ -0.000163
-13.38%
90 दिन
$ -0.000454
-30.07%
holoride के मूल्य में आज आया अंतर
आज RIDE में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
holoride के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000069 (-6.14%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
holoride के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RIDE में $ -0.000163 (-13.38%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
holoride के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000454 (-30.07%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.
holoride प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में holoride (RIDE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके holoride (RIDE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? holoride के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
holoride (RIDE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RIDE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
