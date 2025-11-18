RICE AI मूल्य(RICE)
आज RICE AI (RICE) का लाइव मूल्य $ 0.01339 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 21.51% का बदलाव आया है. मौजूदा RICE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.01339 प्रति RICE है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार RICE AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- RICE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, RICE की ट्रेडिंग $ 0.01283 (निम्न) और $ 0.01775 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में RICE में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -48.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 94.36K तक पहुँच गया.
BSC
RICE AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 94.36K है. RICE की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.39M है.
0.00%
-21.51%
-48.82%
-48.82%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में RICE AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0036695
|-21.51%
|30 दिन
|$ -0.05441
|-80.26%
|60 दिन
|$ -0.08135
|-85.87%
|90 दिन
|$ -0.05223
|-79.60%
आज RICE में $ -0.0036695 (-21.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.05441 (-80.26%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RICE में $ -0.08135 (-85.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.05223 (-79.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
RICE AI (RICE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब RICE AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, RICE AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.
RICE AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
