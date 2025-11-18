PROJECT RESCUE मूल्य(RESCUE)
आज PROJECT RESCUE (RESCUE) का लाइव मूल्य $ 0.1818 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7.58% का बदलाव आया है. मौजूदा RESCUE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.1818 प्रति RESCUE है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार PROJECT RESCUE करेंसी की रैंक #5186 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 RESCUE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, RESCUE की ट्रेडिंग $ 0.1809 (निम्न) और $ 0.2007 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.8680709587324534 और सबसे निम्न स्तर $ 0.009358123976666423 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में RESCUE में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में +3.70% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.29K तक पहुँच गया.
SOL
PROJECT RESCUE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.29K है. RESCUE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 35458333 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.18M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PROJECT RESCUE के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.014894
|-7.58%
|30 दिन
|$ -0.0361
|-16.57%
|60 दिन
|$ -0.1451
|-44.39%
|90 दिन
|$ -0.1711
|-48.49%
आज RESCUE में $ -0.014894 (-7.58%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0361 (-16.57%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RESCUE में $ -0.1451 (-44.39%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1711 (-48.49%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
PROJECT RESCUE (RESCUE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब PROJECT RESCUE प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, PROJECT RESCUE के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
PROJECT RESCUE के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर RESCUE की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं.
PROJECT RESCUE का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर PROJECT RESCUE (RESCUE) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.
PROJECT RESCUE को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 RESCUE = 0.1818 USD