Republic Protocol लोगो

Republic Protocol मूल्य(REN)

1 REN से USD लाइव प्राइस:

$0.008746
$0.008746$0.008746
-3.03%1D
USD
Republic Protocol (REN) मूल्य का लाइव चार्ट
Republic Protocol (REN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.008717
$ 0.008717$ 0.008717
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.009111
$ 0.009111$ 0.009111
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.008717
$ 0.008717$ 0.008717

$ 0.009111
$ 0.009111$ 0.009111

$ 1.82718691
$ 1.82718691$ 1.82718691

$ 0.00690572302723013
$ 0.00690572302723013$ 0.00690572302723013

-0.04%

-3.03%

-5.84%

-5.84%

Republic Protocol (REN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.008743 है. पिछले 24 घंटों में, REN ने $ 0.008717 के कम और $ 0.009111 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.82718691 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00690572302723013 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REN में -0.04%, 24 घंटों में -3.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Republic Protocol (REN) मार्केट की जानकारी

No.1206

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

$ 58.00K
$ 58.00K$ 58.00K

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

999.33M
999.33M 999.33M

999,999,632.80375
999,999,632.80375 999,999,632.80375

ETH

Republic Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.74M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.00K है. REN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M है, कुल आपूर्ति 999999632.80375 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.74M है.

Republic Protocol (REN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Republic Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00027328-3.03%
30 दिन$ -0.000777-8.17%
60 दिन$ -0.000166-1.87%
90 दिन$ -0.003076-26.03%
Republic Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज REN में $ -0.00027328 (-3.03%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Republic Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000777 (-8.17%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Republic Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर REN में $ -0.000166 (-1.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Republic Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003076 (-26.03%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Republic Protocol (REN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Republic Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Republic Protocol (REN) क्या है

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Republic Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- REN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Republic Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Republic Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Republic Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Republic Protocol (REN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Republic Protocol (REN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Republic Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Republic Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Republic Protocol (REN) टोकन का अर्थशास्त्र

Republic Protocol (REN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Republic Protocol (REN) कैसे खरीदें

क्या आपको Republic Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Republic Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

REN लोकल करेंसी में

1 Republic Protocol(REN) से VND
230.072045
1 Republic Protocol(REN) से AUD
A$0.01337679
1 Republic Protocol(REN) से GBP
0.00646982
1 Republic Protocol(REN) से EUR
0.00743155
1 Republic Protocol(REN) से USD
$0.008743
1 Republic Protocol(REN) से MYR
RM0.03689546
1 Republic Protocol(REN) से TRY
0.35968702
1 Republic Protocol(REN) से JPY
¥1.285221
1 Republic Protocol(REN) से ARS
ARS$11.65730419
1 Republic Protocol(REN) से RUB
0.7038115
1 Republic Protocol(REN) से INR
0.76833484
1 Republic Protocol(REN) से IDR
Rp143.32784592
1 Republic Protocol(REN) से KRW
12.15993926
1 Republic Protocol(REN) से PHP
0.5000996
1 Republic Protocol(REN) से EGP
￡E.0.42394807
1 Republic Protocol(REN) से BRL
R$0.04729963
1 Republic Protocol(REN) से CAD
C$0.01197791
1 Republic Protocol(REN) से BDT
1.06279908
1 Republic Protocol(REN) से NGN
13.43003487
1 Republic Protocol(REN) से COP
$35.25396175
1 Republic Protocol(REN) से ZAR
R.0.15501339
1 Republic Protocol(REN) से UAH
0.36029903
1 Republic Protocol(REN) से VES
Bs1.258992
1 Republic Protocol(REN) से CLP
$8.463224
1 Republic Protocol(REN) से PKR
Rs2.47811592
1 Republic Protocol(REN) से KZT
4.69796362
1 Republic Protocol(REN) से THB
฿0.28283605
1 Republic Protocol(REN) से TWD
NT$0.26701122
1 Republic Protocol(REN) से AED
د.إ0.03208681
1 Republic Protocol(REN) से CHF
Fr0.0069944
1 Republic Protocol(REN) से HKD
HK$0.06810797
1 Republic Protocol(REN) से AMD
֏3.34078773
1 Republic Protocol(REN) से MAD
.د.م0.07877443
1 Republic Protocol(REN) से MXN
$0.16323181
1 Republic Protocol(REN) से SAR
ريال0.03278625
1 Republic Protocol(REN) से PLN
0.03191195
1 Republic Protocol(REN) से RON
лв0.03794462
1 Republic Protocol(REN) से SEK
kr0.08297107
1 Republic Protocol(REN) से BGN
лв0.01460081
1 Republic Protocol(REN) से HUF
Ft2.97480575
1 Republic Protocol(REN) से CZK
0.18377786
1 Republic Protocol(REN) से KWD
د.ك0.002666615
1 Republic Protocol(REN) से ILS
0.02902676
1 Republic Protocol(REN) से AOA
Kz7.96985651
1 Republic Protocol(REN) से BHD
.د.ب0.003296111
1 Republic Protocol(REN) से BMD
$0.008743
1 Republic Protocol(REN) से DKK
kr0.05586777
1 Republic Protocol(REN) से HNL
L0.22871688
1 Republic Protocol(REN) से MUR
0.40147856
1 Republic Protocol(REN) से NAD
$0.15440138
1 Republic Protocol(REN) से NOK
kr0.08804201
1 Republic Protocol(REN) से NZD
$0.01477567
1 Republic Protocol(REN) से PAB
B/.0.008743
1 Republic Protocol(REN) से PGK
K0.03698289
1 Republic Protocol(REN) से QAR
ر.ق0.03191195
1 Republic Protocol(REN) से RSD
дин.0.8777972

Republic Protocol संसाधन

Republic Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Republic Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Republic Protocol

आज Republic Protocol (REN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REN प्राइस 0.008743 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.008743 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Republic Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.74M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M USD है.
REN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REN ने 1.82718691 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REN ने 0.00690572302723013 USD की ATL प्राइस देखी.
REN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.00K USD है.
क्या REN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REN का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

