Redacted Coin लोगो

Redacted Coin मूल्य(RDAC)

1 RDAC से USD लाइव प्राइस:

$0.00837
$0.00837$0.00837
-7.62%1D
USD
Redacted Coin (RDAC) मूल्य का लाइव चार्ट
Redacted Coin (RDAC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.007035
$ 0.007035$ 0.007035
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.009141
$ 0.009141$ 0.009141
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.007035
$ 0.007035$ 0.007035

$ 0.009141
$ 0.009141$ 0.009141

$ 0.17728796901477833
$ 0.17728796901477833$ 0.17728796901477833

$ 0.004333003409324463
$ 0.004333003409324463$ 0.004333003409324463

+3.11%

-7.62%

-12.36%

-12.36%

Redacted Coin (RDAC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.008379 है. पिछले 24 घंटों में, RDAC ने $ 0.007035 के कम और $ 0.009141 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RDAC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.17728796901477833 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004333003409324463 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RDAC में +3.11%, 24 घंटों में -7.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Redacted Coin (RDAC) मार्केट की जानकारी

No.2035

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

$ 927.51K
$ 927.51K$ 927.51K

$ 8.38M
$ 8.38M$ 8.38M

163.40M
163.40M 163.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.34%

BASE

Redacted Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 927.51K है. RDAC की मार्केट में उपलब्ध राशि 163.40M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.38M है.

Redacted Coin (RDAC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Redacted Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0006904-7.62%
30 दिन$ +0.001124+15.49%
60 दिन$ +0.002605+45.11%
90 दिन$ -0.006391-43.28%
Redacted Coin के मूल्य में आज आया अंतर

आज RDAC में $ -0.0006904 (-7.62%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Redacted Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.001124 (+15.49%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Redacted Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RDAC में $ +0.002605 (+45.11%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Redacted Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.006391 (-43.28%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Redacted Coin (RDAC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Redacted Coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Redacted Coin (RDAC) क्या है

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Redacted Coin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- RDAC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Redacted Coin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Redacted Coin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Redacted Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Redacted Coin (RDAC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Redacted Coin (RDAC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Redacted Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Redacted Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Redacted Coin (RDAC) टोकन का अर्थशास्त्र

Redacted Coin (RDAC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RDAC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Redacted Coin (RDAC) कैसे खरीदें

क्या आपको Redacted Coin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Redacted Coin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

RDAC लोकल करेंसी में

1 Redacted Coin(RDAC) से VND
220.493385
1 Redacted Coin(RDAC) से AUD
A$0.01273608
1 Redacted Coin(RDAC) से GBP
0.00620046
1 Redacted Coin(RDAC) से EUR
0.00712215
1 Redacted Coin(RDAC) से USD
$0.008379
1 Redacted Coin(RDAC) से MYR
RM0.03527559
1 Redacted Coin(RDAC) से TRY
0.34471206
1 Redacted Coin(RDAC) से JPY
¥1.223334
1 Redacted Coin(RDAC) से ARS
ARS$11.17197207
1 Redacted Coin(RDAC) से RUB
0.6745095
1 Redacted Coin(RDAC) से INR
0.73559241
1 Redacted Coin(RDAC) से IDR
Rp137.36063376
1 Redacted Coin(RDAC) से KRW
11.63742552
1 Redacted Coin(RDAC) से PHP
0.47802195
1 Redacted Coin(RDAC) से EGP
￡E.0.4063815
1 Redacted Coin(RDAC) से BRL
R$0.04533039
1 Redacted Coin(RDAC) से CAD
C$0.01147923
1 Redacted Coin(RDAC) से BDT
1.01855124
1 Redacted Coin(RDAC) से NGN
12.87089811
1 Redacted Coin(RDAC) से COP
$33.78622275
1 Redacted Coin(RDAC) से ZAR
R.0.14839209
1 Redacted Coin(RDAC) से UAH
0.34529859
1 Redacted Coin(RDAC) से VES
Bs1.206576
1 Redacted Coin(RDAC) से CLP
$8.110872
1 Redacted Coin(RDAC) से PKR
Rs2.37494376
1 Redacted Coin(RDAC) से KZT
4.50237186
1 Redacted Coin(RDAC) से THB
฿0.27097686
1 Redacted Coin(RDAC) से TWD
NT$0.25581087
1 Redacted Coin(RDAC) से AED
د.إ0.03075093
1 Redacted Coin(RDAC) से CHF
Fr0.0067032
1 Redacted Coin(RDAC) से HKD
HK$0.06527241
1 Redacted Coin(RDAC) से AMD
֏3.20169969
1 Redacted Coin(RDAC) से MAD
.د.م0.07549479
1 Redacted Coin(RDAC) से MXN
$0.15635214
1 Redacted Coin(RDAC) से SAR
ريال0.03142125
1 Redacted Coin(RDAC) से PLN
0.03058335
1 Redacted Coin(RDAC) से RON
лв0.03636486
1 Redacted Coin(RDAC) से SEK
kr0.07951671
1 Redacted Coin(RDAC) से BGN
лв0.01399293
1 Redacted Coin(RDAC) से HUF
Ft2.84994927
1 Redacted Coin(RDAC) से CZK
0.17621037
1 Redacted Coin(RDAC) से KWD
د.ك0.002555595
1 Redacted Coin(RDAC) से ILS
0.02781828
1 Redacted Coin(RDAC) से AOA
Kz7.63804503
1 Redacted Coin(RDAC) से BHD
.د.ب0.003158883
1 Redacted Coin(RDAC) से BMD
$0.008379
1 Redacted Coin(RDAC) से DKK
kr0.05354181
1 Redacted Coin(RDAC) से HNL
L0.21919464
1 Redacted Coin(RDAC) से MUR
0.38576916
1 Redacted Coin(RDAC) से NAD
$0.14797314
1 Redacted Coin(RDAC) से NOK
kr0.08437653
1 Redacted Coin(RDAC) से NZD
$0.01416051
1 Redacted Coin(RDAC) से PAB
B/.0.008379
1 Redacted Coin(RDAC) से PGK
K0.03544317
1 Redacted Coin(RDAC) से QAR
ر.ق0.03058335
1 Redacted Coin(RDAC) से RSD
дин.0.84167055

Redacted Coin संसाधन

Redacted Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Redacted Coin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Redacted Coin

आज Redacted Coin (RDAC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RDAC प्राइस 0.008379 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RDAC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RDAC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.008379 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Redacted Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RDAC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.37M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RDAC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RDAC की मार्केट में उपलब्ध राशि 163.40M USD है.
RDAC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RDAC ने 0.17728796901477833 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RDAC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RDAC ने 0.004333003409324463 USD की ATL प्राइस देखी.
RDAC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RDAC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 927.51K USD है.
क्या RDAC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RDAC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RDAC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

