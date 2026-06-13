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rasmr का आज का लाइव मूल्य 0.00009432 USD है.RASMR का मार्केट कैप 19,710.17 USD है. भारत में RASMR से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!rasmr का आज का लाइव मूल्य 0.00009432 USD है.RASMR का मार्केट कैप 19,710.17 USD है. भारत में RASMR से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

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USD
rasmr (RASMR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-13 15:58:55 (UTC+8)

rasmr का आज का मूल्य

आज rasmr (RASMR) का लाइव मूल्य $ 0.00009432 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा RASMR से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00009432 प्रति RASMR है.

$ 19,710.17 के मार्केट कैप के अनुसार rasmr करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 208.97M RASMR है. पिछले 24 घंटों के दौरान, RASMR की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01259026 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00009143 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में RASMR में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में +0.27% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.82K तक पहुँच गया.

rasmr (RASMR) मार्केट की जानकारी

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

$ 1.82K
$ 1.82K$ 1.82K

$ 94.32K
$ 94.32K$ 94.32K

208.97M
208.97M 208.97M

999,992,399.320653
999,992,399.320653 999,992,399.320653

rasmr का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.82K है. RASMR की मार्केट में उपलब्ध राशि 208.97M है, कुल आपूर्ति 999992399.320653 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.32K है.

rasmr की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01259026
$ 0.01259026$ 0.01259026

$ 0.00009143
$ 0.00009143$ 0.00009143

--

--

+0.27%

+0.27%

rasmr (RASMR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, rasmr का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, rasmr का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000431116 था.
पिछले 60 दिनों में, rasmr का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000504753 था.
पिछले 90 दिनों में, rasmr का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000431116-45.70%
60 दिन$ -0.0000504753-53.51%
90 दिन$ 0--

rasmr के लिए प्राइस पूर्वानुमान

rasmr (RASMR) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में RASMR का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
rasmr (RASMR) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, rasmr के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2026–2027 में rasmr का प्राइस कितना होगा? वर्ष 2026–2027 के लिए RASMR प्राइस के अनुमान के लिए हमारे प्राइस का अनुमान पेज पर जाएँ, rasmr प्राइस का अनुमान पर क्लिक करें.

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rasmr (RASMR) संसाधन

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rasmr का परिचय

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rasmr (RASMR) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

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