Rain Coin लोगो

Rain Coin मूल्य(RAINCOIN)

1 RAINCOIN से USD लाइव प्राइस:

$4.013
$4.013$4.013
-1.32%1D
USD
Rain Coin (RAINCOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:20:43 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3.827
$ 3.827$ 3.827
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4.196
$ 4.196$ 4.196
24 घंटे में उच्चतम

$ 3.827
$ 3.827$ 3.827

$ 4.196
$ 4.196$ 4.196

$ 18.028660604972888
$ 18.028660604972888$ 18.028660604972888

$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958$ 0.000114358726534958

-0.45%

-1.32%

-5.76%

-5.76%

Rain Coin (RAINCOIN) रियल-टाइम प्राइस $ 4.013 है. पिछले 24 घंटों में, RAINCOIN ने $ 3.827 के कम और $ 4.196 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RAINCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.028660604972888 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000114358726534958 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RAINCOIN में -0.45%, 24 घंटों में -1.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rain Coin (RAINCOIN) मार्केट की जानकारी

No.1500

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

$ 105.13K
$ 105.13K$ 105.13K

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

MATIC

Rain Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 105.13K है. RAINCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.01M है.

Rain Coin (RAINCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Rain Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.05368-1.32%
30 दिन$ -3.322-45.29%
60 दिन$ -0.07-1.72%
90 दिन$ +0.386+10.64%
Rain Coin के मूल्य में आज आया अंतर

आज RAINCOIN में $ -0.05368 (-1.32%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Rain Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -3.322 (-45.29%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Rain Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RAINCOIN में $ -0.07 (-1.72%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Rain Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.386 (+10.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Rain Coin (RAINCOIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Rain Coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Rain Coin (RAINCOIN) क्या है

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Rain Coin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- RAINCOIN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Rain Coin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Rain Coin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Rain Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rain Coin (RAINCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rain Coin (RAINCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rain Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rain Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Rain Coin (RAINCOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Rain Coin (RAINCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RAINCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Rain Coin (RAINCOIN) कैसे खरीदें

क्या आपको Rain Coin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Rain Coin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

RAINCOIN लोकल करेंसी में

1 Rain Coin(RAINCOIN) से VND
105,602.095
1 Rain Coin(RAINCOIN) से AUD
A$6.09976
1 Rain Coin(RAINCOIN) से GBP
2.96962
1 Rain Coin(RAINCOIN) से EUR
3.41105
1 Rain Coin(RAINCOIN) से USD
$4.013
1 Rain Coin(RAINCOIN) से MYR
RM16.93486
1 Rain Coin(RAINCOIN) से TRY
165.13495
1 Rain Coin(RAINCOIN) से JPY
¥585.898
1 Rain Coin(RAINCOIN) से ARS
ARS$5,350.65329
1 Rain Coin(RAINCOIN) से RUB
322.60507
1 Rain Coin(RAINCOIN) से INR
353.62556
1 Rain Coin(RAINCOIN) से IDR
Rp65,786.87472
1 Rain Coin(RAINCOIN) से KRW
5,581.36066
1 Rain Coin(RAINCOIN) से PHP
229.34295
1 Rain Coin(RAINCOIN) से EGP
￡E.194.87128
1 Rain Coin(RAINCOIN) से BRL
R$21.71033
1 Rain Coin(RAINCOIN) से CAD
C$5.49781
1 Rain Coin(RAINCOIN) से BDT
487.82028
1 Rain Coin(RAINCOIN) से NGN
6,164.32917
1 Rain Coin(RAINCOIN) से COP
$16,181.41925
1 Rain Coin(RAINCOIN) से ZAR
R.71.23075
1 Rain Coin(RAINCOIN) से UAH
165.37573
1 Rain Coin(RAINCOIN) से VES
Bs577.872
1 Rain Coin(RAINCOIN) से CLP
$3,884.584
1 Rain Coin(RAINCOIN) से PKR
Rs1,137.44472
1 Rain Coin(RAINCOIN) से KZT
2,156.34542
1 Rain Coin(RAINCOIN) से THB
฿129.90081
1 Rain Coin(RAINCOIN) से TWD
NT$122.71754
1 Rain Coin(RAINCOIN) से AED
د.إ14.72771
1 Rain Coin(RAINCOIN) से CHF
Fr3.2104
1 Rain Coin(RAINCOIN) से HKD
HK$31.26127
1 Rain Coin(RAINCOIN) से AMD
֏1,533.40743
1 Rain Coin(RAINCOIN) से MAD
.د.م36.15713
1 Rain Coin(RAINCOIN) से MXN
$74.96284
1 Rain Coin(RAINCOIN) से SAR
ريال15.04875
1 Rain Coin(RAINCOIN) से PLN
14.64745
1 Rain Coin(RAINCOIN) से RON
лв17.41642
1 Rain Coin(RAINCOIN) से SEK
kr38.00311
1 Rain Coin(RAINCOIN) से BGN
лв6.70171
1 Rain Coin(RAINCOIN) से HUF
Ft1,364.94169
1 Rain Coin(RAINCOIN) से CZK
84.23287
1 Rain Coin(RAINCOIN) से KWD
د.ك1.223965
1 Rain Coin(RAINCOIN) से ILS
13.36329
1 Rain Coin(RAINCOIN) से AOA
Kz3,658.13041
1 Rain Coin(RAINCOIN) से BHD
.د.ب1.512901
1 Rain Coin(RAINCOIN) से BMD
$4.013
1 Rain Coin(RAINCOIN) से DKK
kr25.64307
1 Rain Coin(RAINCOIN) से HNL
L104.98008
1 Rain Coin(RAINCOIN) से MUR
184.27696
1 Rain Coin(RAINCOIN) से NAD
$70.86958
1 Rain Coin(RAINCOIN) से NOK
kr40.33065
1 Rain Coin(RAINCOIN) से NZD
$6.78197
1 Rain Coin(RAINCOIN) से PAB
B/.4.013
1 Rain Coin(RAINCOIN) से PGK
K16.97499
1 Rain Coin(RAINCOIN) से QAR
ر.ق14.64745
1 Rain Coin(RAINCOIN) से RSD
дин.402.82494

Rain Coin संसाधन

Rain Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Rain Coin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Rain Coin

आज Rain Coin (RAINCOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RAINCOIN प्राइस 4.013 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RAINCOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RAINCOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.013 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rain Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RAINCOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.01M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RAINCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RAINCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M USD है.
RAINCOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RAINCOIN ने 18.028660604972888 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RAINCOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RAINCOIN ने 0.000114358726534958 USD की ATL प्राइस देखी.
RAINCOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RAINCOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 105.13K USD है.
क्या RAINCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RAINCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RAINCOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:20:43 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

RAINCOIN-से-USD कैलकुलेटर

राशि

RAINCOIN
RAINCOIN
USD
USD

1 RAINCOIN = 4.013 USD

RAINCOIN ट्रेड करें

RAINCOINUSDT
$4.013
$4.013$4.013
-1.52%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस