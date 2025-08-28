Rain Coin (RAINCOIN) रियल-टाइम प्राइस $ 4.013 है. पिछले 24 घंटों में, RAINCOIN ने $ 3.827 के कम और $ 4.196 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RAINCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.028660604972888 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000114358726534958 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RAINCOIN में -0.45%, 24 घंटों में -1.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rain Coin (RAINCOIN) मार्केट की जानकारी
No.1500
$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M
$ 105.13K
$ 105.13K$ 105.13K
$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M
1.00M
1.00M 1.00M
1,000,000
1,000,000 1,000,000
MATIC
Rain Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 105.13K है. RAINCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.01M है.
Rain Coin (RAINCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Rain Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.05368
-1.32%
30 दिन
$ -3.322
-45.29%
60 दिन
$ -0.07
-1.72%
90 दिन
$ +0.386
+10.64%
Rain Coin के मूल्य में आज आया अंतर
आज RAINCOIN में $ -0.05368 (-1.32%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Rain Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -3.322 (-45.29%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Rain Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RAINCOIN में $ -0.07 (-1.72%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Rain Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.386 (+10.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)
Rain Coin प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rain Coin (RAINCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rain Coin (RAINCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rain Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Rain Coin (RAINCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RAINCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें.
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.