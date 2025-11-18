QUANTUM मूल्य(QUANTUM)
आज QUANTUM (QUANTUM) का लाइव मूल्य $ 0.002818 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.24% का बदलाव आया है. मौजूदा QUANTUM से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.002818 प्रति QUANTUM है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार QUANTUM करेंसी की रैंक #4113 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 QUANTUM है. पिछले 24 घंटों के दौरान, QUANTUM की ट्रेडिंग $ 0.00273 (निम्न) और $ 0.00285 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.7303169003467307 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00048219051846745 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में QUANTUM में पिछले एक घंटे में +0.14% और पिछले 7 दिनों में -2.43% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 121.63K तक पहुँच गया.
QUANTUM
QUANTUM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 121.63K है. QUANTUM की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.82B है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में QUANTUM के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00000675
|+0.24%
|30 दिन
|$ +0.000045
|+1.62%
|60 दिन
|$ -0.000652
|-18.79%
|90 दिन
|$ -0.001661
|-37.09%
आज QUANTUM में $ +0.00000675 (+0.24%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000045 (+1.62%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर QUANTUM में $ -0.000652 (-18.79%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001661 (-37.09%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
QUANTUM (QUANTUM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब QUANTUM प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, QUANTUM के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
QUANTUM के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर QUANTUM की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, QUANTUM खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी QUANTUM (QUANTUM) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
QUANTUM का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर QUANTUM (QUANTUM) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.
QUANTUM को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
लीवरेज के साथ QUANTUM पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर QUANTUM USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, QUANTUM का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
राशि
1 QUANTUM = 0.002818 USD