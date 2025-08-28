PXT की अधिक जानकारी

Pixer Eternity लोगो

Pixer Eternity मूल्य(PXT)

1 PXT से USD लाइव प्राइस:

$0.001239
$0.001239$0.001239
0.00%1D
USD
Pixer Eternity (PXT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:19:55 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001239
$ 0.001239$ 0.001239
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001248
$ 0.001248$ 0.001248
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001239
$ 0.001239$ 0.001239

$ 0.001248
$ 0.001248$ 0.001248

$ 3.454607885639246
$ 3.454607885639246$ 3.454607885639246

$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677$ 0.001100784672810677

0.00%

0.00%

-17.29%

-17.29%

Pixer Eternity (PXT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001239 है. पिछले 24 घंटों में, PXT ने $ 0.001239 के कम और $ 0.001248 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PXT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.454607885639246 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001100784672810677 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PXT में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pixer Eternity (PXT) मार्केट की जानकारी

No.1435

$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M

$ 100.50K
$ 100.50K$ 100.50K

$ 12.39M
$ 12.39M$ 12.39M

3.12B
3.12B 3.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.23%

BSC

Pixer Eternity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 100.50K है. PXT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.12B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.39M है.

Pixer Eternity (PXT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Pixer Eternity के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ -0.000801-39.27%
60 दिन$ -0.001401-53.07%
90 दिन$ -0.003591-74.35%
Pixer Eternity के मूल्य में आज आया अंतर

आज PXT में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Pixer Eternity के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000801 (-39.27%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Pixer Eternity के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PXT में $ -0.001401 (-53.07%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Pixer Eternity के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003591 (-74.35%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Pixer Eternity (PXT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

Pixer Eternity (PXT) क्या है

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Pixer Eternity MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Pixer Eternity निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PXT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Pixer Eternity के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Pixer Eternity खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Pixer Eternity प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pixer Eternity (PXT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pixer Eternity (PXT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pixer Eternity के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Pixer Eternity (PXT) टोकन का अर्थशास्त्र

Pixer Eternity (PXT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PXT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Pixer Eternity (PXT) कैसे खरीदें

क्या आपको Pixer Eternity कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Pixer Eternity खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PXT लोकल करेंसी में

1 Pixer Eternity(PXT) से VND
32.604285
1 Pixer Eternity(PXT) से AUD
A$0.00188328
1 Pixer Eternity(PXT) से GBP
0.00091686
1 Pixer Eternity(PXT) से EUR
0.00105315
1 Pixer Eternity(PXT) से USD
$0.001239
1 Pixer Eternity(PXT) से MYR
RM0.00522858
1 Pixer Eternity(PXT) से TRY
0.05098485
1 Pixer Eternity(PXT) से JPY
¥0.180894
1 Pixer Eternity(PXT) से ARS
ARS$1.65199587
1 Pixer Eternity(PXT) से RUB
0.09960321
1 Pixer Eternity(PXT) से INR
0.10918068
1 Pixer Eternity(PXT) से IDR
Rp20.31147216
1 Pixer Eternity(PXT) से KRW
1.72322598
1 Pixer Eternity(PXT) से PHP
0.07080885
1 Pixer Eternity(PXT) से EGP
￡E.0.06016584
1 Pixer Eternity(PXT) से BRL
R$0.00670299
1 Pixer Eternity(PXT) से CAD
C$0.00169743
1 Pixer Eternity(PXT) से BDT
0.15061284
1 Pixer Eternity(PXT) से NGN
1.90321551
1 Pixer Eternity(PXT) से COP
$4.99595775
1 Pixer Eternity(PXT) से ZAR
R.0.02199225
1 Pixer Eternity(PXT) से UAH
0.05105919
1 Pixer Eternity(PXT) से VES
Bs0.178416
1 Pixer Eternity(PXT) से CLP
$1.199352
1 Pixer Eternity(PXT) से PKR
Rs0.35118216
1 Pixer Eternity(PXT) से KZT
0.66576426
1 Pixer Eternity(PXT) से THB
฿0.04010643
1 Pixer Eternity(PXT) से TWD
NT$0.03788862
1 Pixer Eternity(PXT) से AED
د.إ0.00454713
1 Pixer Eternity(PXT) से CHF
Fr0.0009912
1 Pixer Eternity(PXT) से HKD
HK$0.00965181
1 Pixer Eternity(PXT) से AMD
֏0.47343429
1 Pixer Eternity(PXT) से MAD
.د.م0.01116339
1 Pixer Eternity(PXT) से MXN
$0.02314452
1 Pixer Eternity(PXT) से SAR
ريال0.00464625
1 Pixer Eternity(PXT) से PLN
0.00452235
1 Pixer Eternity(PXT) से RON
лв0.00537726
1 Pixer Eternity(PXT) से SEK
kr0.01173333
1 Pixer Eternity(PXT) से BGN
лв0.00206913
1 Pixer Eternity(PXT) से HUF
Ft0.42142107
1 Pixer Eternity(PXT) से CZK
0.02600661
1 Pixer Eternity(PXT) से KWD
د.ك0.000377895
1 Pixer Eternity(PXT) से ILS
0.00412587
1 Pixer Eternity(PXT) से AOA
Kz1.12943523
1 Pixer Eternity(PXT) से BHD
.د.ب0.000467103
1 Pixer Eternity(PXT) से BMD
$0.001239
1 Pixer Eternity(PXT) से DKK
kr0.00791721
1 Pixer Eternity(PXT) से HNL
L0.03241224
1 Pixer Eternity(PXT) से MUR
0.05689488
1 Pixer Eternity(PXT) से NAD
$0.02188074
1 Pixer Eternity(PXT) से NOK
kr0.01245195
1 Pixer Eternity(PXT) से NZD
$0.00209391
1 Pixer Eternity(PXT) से PAB
B/.0.001239
1 Pixer Eternity(PXT) से PGK
K0.00524097
1 Pixer Eternity(PXT) से QAR
ر.ق0.00452235
1 Pixer Eternity(PXT) से RSD
дин.0.12430887

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Pixer Eternity

आज Pixer Eternity (PXT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PXT प्राइस 0.001239 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PXT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PXT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001239 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pixer Eternity का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PXT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.87M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PXT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PXT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.12B USD है.
PXT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PXT ने 3.454607885639246 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PXT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PXT ने 0.001100784672810677 USD की ATL प्राइस देखी.
PXT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PXT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 100.50K USD है.
क्या PXT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PXT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PXT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:19:55 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

