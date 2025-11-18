I love puppies मूल्य(PUPPIES1)
आज I love puppies (PUPPIES1) का लाइव मूल्य $ 0.0000000000000594 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 8.04% का बदलाव आया है. मौजूदा PUPPIES1 से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000000000000594 प्रति PUPPIES1 है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार I love puppies करेंसी की रैंक #3968 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 PUPPIES1 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PUPPIES1 की ट्रेडिंग $ 0.0000000000000535 (निम्न) और $ 0.000000000000078 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.000000000339902443 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000000000000316317 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PUPPIES1 में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में +2.59% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 19.12K तक पहुँच गया.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में I love puppies के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000000000000005193
|-8.04%
|30 दिन
|$ -0.0000000000001578
|-72.66%
|60 दिन
|$ -0.0000000000004406
|-88.12%
|90 दिन
|$ -0.0000000000004406
|-88.12%
आज PUPPIES1 में $ -0.000000000000005193 (-8.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000000000001578 (-72.66%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PUPPIES1 में $ -0.0000000000004406 (-88.12%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000000000004406 (-88.12%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
I love puppies (PUPPIES1) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब I love puppies प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, I love puppies के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.
I love puppies को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
