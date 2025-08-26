PUMLx (PUMLX) क्या है

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

PUMLx MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके PUMLx निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



PUMLx प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PUMLx (PUMLX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PUMLx (PUMLX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PUMLx के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

PUMLx (PUMLX) टोकन का अर्थशास्त्र

PUMLx (PUMLX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUMLX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

PUMLx (PUMLX) कैसे खरीदें

क्या आपको PUMLx कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से PUMLx खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PUMLX लोकल करेंसी में

PUMLx संसाधन

PUMLx को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न PUMLx आज PUMLx (PUMLX) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PUMLX प्राइस 0.000637 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PUMLX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.000637 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PUMLX से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. PUMLx का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PUMLX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.33K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PUMLX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PUMLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 129.25M USD है. PUMLX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PUMLX ने 0.07747265475856323 USD की ATH प्राइस हासिल की. PUMLX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PUMLX ने 0.000250137201915361 USD की ATL प्राइस देखी. PUMLX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PUMLX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.13 USD है. क्या PUMLX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUMLX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUMLX का प्राइस का अनुमान देखें.

PUMLx (PUMLX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

