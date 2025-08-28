PSTAKE की अधिक जानकारी

pSTAKE Finance लोगो

pSTAKE Finance मूल्य(PSTAKE)

1 PSTAKE से USD लाइव प्राइस:

$0.032588
$0.032588$0.032588
-2.93%1D
USD
pSTAKE Finance (PSTAKE) मूल्य का लाइव चार्ट
pSTAKE Finance (PSTAKE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.032353
$ 0.032353$ 0.032353
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.033579
$ 0.033579$ 0.033579
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.032353
$ 0.032353$ 0.032353

$ 0.033579
$ 0.033579$ 0.033579

$ 1.2477214231597014
$ 1.2477214231597014$ 1.2477214231597014

$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736$ 0.00862981543543736

-1.50%

-2.93%

+7.28%

+7.28%

pSTAKE Finance (PSTAKE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.032588 है. पिछले 24 घंटों में, PSTAKE ने $ 0.032353 के कम और $ 0.033579 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSTAKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.2477214231597014 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00862981543543736 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSTAKE में -1.50%, 24 घंटों में -2.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

pSTAKE Finance (PSTAKE) मार्केट की जानकारी

No.1016

$ 14.33M
$ 14.33M$ 14.33M

$ 67.51K
$ 67.51K$ 67.51K

$ 16.29M
$ 16.29M$ 16.29M

439.65M
439.65M 439.65M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

87.93%

ETH

pSTAKE Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 67.51K है. PSTAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 439.65M है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.29M है.

pSTAKE Finance (PSTAKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में pSTAKE Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00098365-2.93%
30 दिन$ -0.001971-5.71%
60 दिन$ -0.004101-11.18%
90 दिन$ -0.029517-47.53%
pSTAKE Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज PSTAKE में $ -0.00098365 (-2.93%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

pSTAKE Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001971 (-5.71%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

pSTAKE Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PSTAKE में $ -0.004101 (-11.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

pSTAKE Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.029517 (-47.53%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

pSTAKE Finance (PSTAKE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब pSTAKE Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

pSTAKE Finance (PSTAKE) क्या है

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PSTAKE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- pSTAKE Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर pSTAKE Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

pSTAKE Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में pSTAKE Finance (PSTAKE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके pSTAKE Finance (PSTAKE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? pSTAKE Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब pSTAKE Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

pSTAKE Finance (PSTAKE) टोकन का अर्थशास्त्र

pSTAKE Finance (PSTAKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PSTAKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

pSTAKE Finance (PSTAKE) कैसे खरीदें

क्या आपको pSTAKE Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से pSTAKE Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PSTAKE लोकल करेंसी में

pSTAKE Finance संसाधन

pSTAKE Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक pSTAKE Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न pSTAKE Finance

आज pSTAKE Finance (PSTAKE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PSTAKE प्राइस 0.032588 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PSTAKE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PSTAKE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.032588 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
pSTAKE Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PSTAKE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.33M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PSTAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PSTAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 439.65M USD है.
PSTAKE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PSTAKE ने 1.2477214231597014 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PSTAKE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PSTAKE ने 0.00862981543543736 USD की ATL प्राइस देखी.
PSTAKE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PSTAKE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 67.51K USD है.
क्या PSTAKE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PSTAKE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PSTAKE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

