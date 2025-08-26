PPT की अधिक जानकारी

Pop Social लोगो

Pop Social मूल्य(PPT)

1 PPT से USD लाइव प्राइस:

Pop Social (PPT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:04:02 (UTC+8)

Pop Social (PPT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

Pop Social (PPT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.30112 है. पिछले 24 घंटों में, PPT ने $ 0.29198 के कम और $ 0.31074 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.375176463088224 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02708770197649087 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PPT में +0.16%, 24 घंटों में +0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pop Social (PPT) मार्केट की जानकारी

No.3363

BSC

Pop Social का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 316.95K है. PPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 200000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.22M है.

Pop Social (PPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Pop Social के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0002106+0.07%
30 दिन$ -0.11268-27.24%
60 दिन$ -0.09915-24.78%
90 दिन$ -0.00682-2.22%
Pop Social के मूल्य में आज आया अंतर

आज PPT में $ +0.0002106 (+0.07%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Pop Social के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.11268 (-27.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Pop Social के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PPT में $ -0.09915 (-24.78%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Pop Social के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00682 (-2.22%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Pop Social (PPT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Pop Social प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Pop Social (PPT) क्या है

Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.

Pop Social MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Pop Social निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PPT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Pop Social के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Pop Social खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Pop Social प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pop Social (PPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pop Social (PPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pop Social के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pop Social प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Pop Social (PPT) टोकन का अर्थशास्त्र

Pop Social (PPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Pop Social (PPT) कैसे खरीदें

क्या आपको Pop Social कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Pop Social खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PPT लोकल करेंसी में

1 Pop Social(PPT) से VND
7,923.9728
1 Pop Social(PPT) से AUD
A$0.4577024
1 Pop Social(PPT) से GBP
0.2228288
1 Pop Social(PPT) से EUR
0.255952
1 Pop Social(PPT) से USD
$0.30112
1 Pop Social(PPT) से MYR
RM1.2677152
1 Pop Social(PPT) से TRY
12.3880768
1 Pop Social(PPT) से JPY
¥43.96352
1 Pop Social(PPT) से ARS
ARS$401.4923296
1 Pop Social(PPT) से RUB
24.24016
1 Pop Social(PPT) से INR
26.4413472
1 Pop Social(PPT) से IDR
Rp4,936.3926528
1 Pop Social(PPT) से KRW
418.2195456
1 Pop Social(PPT) से PHP
17.178896
1 Pop Social(PPT) से EGP
￡E.14.6013088
1 Pop Social(PPT) से BRL
R$1.6290592
1 Pop Social(PPT) से CAD
C$0.4125344
1 Pop Social(PPT) से BDT
36.6041472
1 Pop Social(PPT) से NGN
462.5474208
1 Pop Social(PPT) से COP
$1,214.19112
1 Pop Social(PPT) से ZAR
R.5.3358464
1 Pop Social(PPT) से UAH
12.4091552
1 Pop Social(PPT) से VES
Bs43.36128
1 Pop Social(PPT) से CLP
$291.48416
1 Pop Social(PPT) से PKR
Rs85.3494528
1 Pop Social(PPT) से KZT
161.8038208
1 Pop Social(PPT) से THB
฿9.7442432
1 Pop Social(PPT) से TWD
NT$9.1962048
1 Pop Social(PPT) से AED
د.إ1.1051104
1 Pop Social(PPT) से CHF
Fr0.240896
1 Pop Social(PPT) से HKD
HK$2.3457248
1 Pop Social(PPT) से AMD
֏115.0609632
1 Pop Social(PPT) से MAD
.د.م2.7130912
1 Pop Social(PPT) से MXN
$5.6188992
1 Pop Social(PPT) से SAR
ريال1.1292
1 Pop Social(PPT) से PLN
1.099088
1 Pop Social(PPT) से RON
лв1.3068608
1 Pop Social(PPT) से SEK
kr2.8576288
1 Pop Social(PPT) से BGN
лв0.5028704
1 Pop Social(PPT) से HUF
Ft102.4199456
1 Pop Social(PPT) से CZK
6.3325536
1 Pop Social(PPT) से KWD
د.ك0.0918416
1 Pop Social(PPT) से ILS
1.0027296
1 Pop Social(PPT) से AOA
Kz274.4919584
1 Pop Social(PPT) से BHD
.د.ب0.11352224
1 Pop Social(PPT) से BMD
$0.30112
1 Pop Social(PPT) से DKK
kr1.9241568
1 Pop Social(PPT) से HNL
L7.8772992
1 Pop Social(PPT) से MUR
13.8274304
1 Pop Social(PPT) से NAD
$5.3177792
1 Pop Social(PPT) से NOK
kr3.0352896
1 Pop Social(PPT) से NZD
$0.5088928
1 Pop Social(PPT) से PAB
B/.0.30112
1 Pop Social(PPT) से PGK
K1.2737376
1 Pop Social(PPT) से QAR
ر.ق1.099088
1 Pop Social(PPT) से RSD
дин.30.2384704

Pop Social संसाधन

Pop Social को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Pop Social वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Pop Social

आज Pop Social (PPT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PPT प्राइस 0.30112 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PPT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.30112 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pop Social का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
PPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PPT ने 4.375176463088224 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PPT ने 0.02708770197649087 USD की ATL प्राइस देखी.
PPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 316.95K USD है.
क्या PPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PPT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:04:02 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

