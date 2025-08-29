POKE की अधिक जानकारी

POKE CASINO लोगो

POKE CASINO मूल्य(POKE)

1 POKE से USD लाइव प्राइस:

$0.004661
$0.004661$0.004661
+0.02%1D
USD
POKE CASINO (POKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:29:44 (UTC+8)

POKE CASINO (POKE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00466
$ 0.00466$ 0.00466
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.004661
$ 0.004661$ 0.004661
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00466
$ 0.00466$ 0.00466

$ 0.004661
$ 0.004661$ 0.004661

--
----

--
----

+0.02%

+0.02%

-4.88%

-4.88%

POKE CASINO (POKE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.004661 है. पिछले 24 घंटों में, POKE ने $ 0.00466 के कम और $ 0.004661 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POKE में +0.02%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

POKE CASINO (POKE) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 7.19
$ 7.19$ 7.19

$ 70.38M
$ 70.38M$ 70.38M

--
----

15,100,000,000
15,100,000,000 15,100,000,000

SOL

POKE CASINO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.19 है. POKE की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 15100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 70.38M है.

POKE CASINO (POKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में POKE CASINO के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000093+0.02%
30 दिन$ +0.000649+16.17%
60 दिन$ +0.003311+245.25%
90 दिन$ +0.003311+245.25%
POKE CASINO के मूल्य में आज आया अंतर

आज POKE में $ +0.00000093 (+0.02%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

POKE CASINO के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000649 (+16.17%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

POKE CASINO के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर POKE में $ +0.003311 (+245.25%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

POKE CASINO के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.003311 (+245.25%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

POKE CASINO (POKE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब POKE CASINO प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

POKE CASINO (POKE) क्या है

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

POKE CASINO MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके POKE CASINO निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- POKE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- POKE CASINO के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर POKE CASINO खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

POKE CASINO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में POKE CASINO (POKE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके POKE CASINO (POKE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? POKE CASINO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब POKE CASINO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

POKE CASINO (POKE) टोकन का अर्थशास्त्र

POKE CASINO (POKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

POKE CASINO (POKE) कैसे खरीदें

क्या आपको POKE CASINO कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से POKE CASINO खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

POKE लोकल करेंसी में

1 POKE CASINO(POKE) से VND
122.654215
1 POKE CASINO(POKE) से AUD
A$0.00708472
1 POKE CASINO(POKE) से GBP
0.00344914
1 POKE CASINO(POKE) से EUR
0.00396185
1 POKE CASINO(POKE) से USD
$0.004661
1 POKE CASINO(POKE) से MYR
RM0.01966942
1 POKE CASINO(POKE) से TRY
0.19152049
1 POKE CASINO(POKE) से JPY
¥0.685167
1 POKE CASINO(POKE) से ARS
ARS$6.25636708
1 POKE CASINO(POKE) से RUB
0.37236729
1 POKE CASINO(POKE) से INR
0.41091376
1 POKE CASINO(POKE) से IDR
Rp76.40982384
1 POKE CASINO(POKE) से KRW
6.47356968
1 POKE CASINO(POKE) से PHP
0.26604988
1 POKE CASINO(POKE) से EGP
￡E.0.22638477
1 POKE CASINO(POKE) से BRL
R$0.02530923
1 POKE CASINO(POKE) से CAD
C$0.00638557
1 POKE CASINO(POKE) से BDT
0.56687082
1 POKE CASINO(POKE) से NGN
7.17076206
1 POKE CASINO(POKE) से COP
$18.71885566
1 POKE CASINO(POKE) से ZAR
R.0.08226665
1 POKE CASINO(POKE) से UAH
0.19287218
1 POKE CASINO(POKE) से VES
Bs0.680506
1 POKE CASINO(POKE) से CLP
$4.502526
1 POKE CASINO(POKE) से PKR
Rs1.31328336
1 POKE CASINO(POKE) से KZT
2.51130019
1 POKE CASINO(POKE) से THB
฿0.15022403
1 POKE CASINO(POKE) से TWD
NT$0.14248677
1 POKE CASINO(POKE) से AED
د.إ0.01710587
1 POKE CASINO(POKE) से CHF
Fr0.0037288
1 POKE CASINO(POKE) से HKD
HK$0.03630919
1 POKE CASINO(POKE) से AMD
֏1.78306555
1 POKE CASINO(POKE) से MAD
.د.م0.04208883
1 POKE CASINO(POKE) से MXN
$0.08692765
1 POKE CASINO(POKE) से SAR
ريال0.01747875
1 POKE CASINO(POKE) से PLN
0.01696604
1 POKE CASINO(POKE) से RON
лв0.02022874
1 POKE CASINO(POKE) से SEK
kr0.04409306
1 POKE CASINO(POKE) से BGN
лв0.00778387
1 POKE CASINO(POKE) से HUF
Ft1.58157052
1 POKE CASINO(POKE) से CZK
0.09750812
1 POKE CASINO(POKE) से KWD
د.ك0.001421605
1 POKE CASINO(POKE) से ILS
0.01556774
1 POKE CASINO(POKE) से AOA
Kz4.27222599
1 POKE CASINO(POKE) से BHD
.د.ب0.001752536
1 POKE CASINO(POKE) से BMD
$0.004661
1 POKE CASINO(POKE) से DKK
kr0.02973718
1 POKE CASINO(POKE) से HNL
L0.12309701
1 POKE CASINO(POKE) से MUR
0.2139399
1 POKE CASINO(POKE) से NAD
$0.08222004
1 POKE CASINO(POKE) से NOK
kr0.04684305
1 POKE CASINO(POKE) से NZD
$0.00787709
1 POKE CASINO(POKE) से PAB
B/.0.004661
1 POKE CASINO(POKE) से PGK
K0.01929654
1 POKE CASINO(POKE) से QAR
ر.ق0.01696604
1 POKE CASINO(POKE) से RSD
дин.0.46759152

POKE CASINO संसाधन

POKE CASINO को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक POKE CASINO वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न POKE CASINO

आज POKE CASINO (POKE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव POKE प्राइस 0.004661 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
POKE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
POKE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.004661 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
POKE CASINO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
POKE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
POKE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
POKE की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
POKE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
POKE ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
POKE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
POKE ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
POKE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
POKE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.19 USD है.
क्या POKE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष POKE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए POKE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:29:44 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

POKE-से-USD कैलकुलेटर

राशि

POKE
POKE
USD
USD

1 POKE = 0.004661 USD

POKE ट्रेड करें

POKEUSDT
$0.004661
$0.004661$0.004661
+0.02%

