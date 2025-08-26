PNUT की अधिक जानकारी

Peanut the Squirrel लोगो

Peanut the Squirrel मूल्य(PNUT)

1 PNUT से USD लाइव प्राइस:

$0.2212
$0.2212$0.2212
+1.60%1D
USD
Peanut the Squirrel (PNUT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:54:20 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.213
$ 0.213$ 0.213
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2238
$ 0.2238$ 0.2238
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.213
$ 0.213$ 0.213

$ 0.2238
$ 0.2238$ 0.2238

$ 2.4688299377242013
$ 2.4688299377242013$ 2.4688299377242013

$ 0.03396493346027776
$ 0.03396493346027776$ 0.03396493346027776

-1.12%

+1.60%

+3.90%

+3.90%

Peanut the Squirrel (PNUT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2211 है. पिछले 24 घंटों में, PNUT ने $ 0.213 के कम और $ 0.2238 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PNUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.4688299377242013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03396493346027776 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PNUT में -1.12%, 24 घंटों में +1.60%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Peanut the Squirrel (PNUT) मार्केट की जानकारी

No.197

$ 221.07M
$ 221.07M$ 221.07M

$ 10.52M
$ 10.52M$ 10.52M

$ 221.07M
$ 221.07M$ 221.07M

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,943.51029
999,851,943.51029 999,851,943.51029

0.01%

SOL

Peanut the Squirrel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 221.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 10.52M है. PNUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.85M है, कुल आपूर्ति 999851943.51029 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 221.07M है.

Peanut the Squirrel (PNUT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Peanut the Squirrel के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.003483+1.60%
30 दिन$ -0.0278-11.17%
60 दिन$ -0.0221-9.09%
90 दिन$ -0.031-12.30%
Peanut the Squirrel के मूल्य में आज आया अंतर

आज PNUT में $ +0.003483 (+1.60%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Peanut the Squirrel के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0278 (-11.17%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Peanut the Squirrel के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PNUT में $ -0.0221 (-9.09%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Peanut the Squirrel के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.031 (-12.30%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Peanut the Squirrel (PNUT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Peanut the Squirrel प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Peanut the Squirrel (PNUT) क्या है

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Peanut the Squirrel निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PNUT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Peanut the Squirrel के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Peanut the Squirrel खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Peanut the Squirrel प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Peanut the Squirrel (PNUT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Peanut the Squirrel (PNUT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Peanut the Squirrel के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Peanut the Squirrel प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Peanut the Squirrel (PNUT) टोकन का अर्थशास्त्र

Peanut the Squirrel (PNUT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PNUT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Peanut the Squirrel (PNUT) कैसे खरीदें

क्या आपको Peanut the Squirrel कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Peanut the Squirrel खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PNUT लोकल करेंसी में

1 Peanut the Squirrel(PNUT) से VND
5,818.2465
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से AUD
A$0.336072
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से GBP
0.163614
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से EUR
0.187935
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से USD
$0.2211
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से MYR
RM0.930831
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से TRY
9.096054
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से JPY
¥32.2806
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से ARS
ARS$294.799263
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से RUB
17.79855
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से INR
19.410369
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से IDR
Rp3,624.589584
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से KRW
307.081368
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से PHP
12.613755
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से EGP
￡E.10.72335
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से BRL
R$1.196151
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से CAD
C$0.302907
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से BDT
26.876916
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से NGN
339.629499
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से COP
$891.530475
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से ZAR
R.3.915681
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से UAH
9.111531
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से VES
Bs31.8384
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से CLP
$214.0248
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से PKR
Rs62.668584
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से KZT
118.805874
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से THB
฿7.150374
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से TWD
NT$6.750183
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से AED
د.إ0.811437
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से CHF
Fr0.17688
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से HKD
HK$1.722369
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से AMD
֏84.484521
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से MAD
.د.م1.992111
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से MXN
$4.125726
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से SAR
ريال0.829125
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से PLN
0.807015
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से RON
лв0.959574
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से SEK
kr2.098239
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से BGN
лв0.369237
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से HUF
Ft75.202743
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से CZK
4.649733
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से KWD
د.ك0.0674355
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से ILS
0.734052
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से AOA
Kz201.548127
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से BHD
.د.ب0.0833547
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से BMD
$0.2211
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से DKK
kr1.412829
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से HNL
L5.783976
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से MUR
10.179444
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से NAD
$3.904626
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से NOK
kr2.226477
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से NZD
$0.373659
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से PAB
B/.0.2211
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से PGK
K0.935253
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से QAR
ر.ق0.807015
1 Peanut the Squirrel(PNUT) से RSD
дин.22.209495

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Peanut the Squirrel

आज Peanut the Squirrel (PNUT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PNUT प्राइस 0.2211 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PNUT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PNUT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2211 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Peanut the Squirrel का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PNUT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 221.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PNUT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PNUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.85M USD है.
PNUT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PNUT ने 2.4688299377242013 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PNUT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PNUT ने 0.03396493346027776 USD की ATL प्राइस देखी.
PNUT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PNUT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 10.52M USD है.
क्या PNUT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PNUT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PNUT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:54:20 (UTC+8)

