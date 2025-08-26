PMX की अधिक जानकारी

Primex Finance लोगो

Primex Finance मूल्य(PMX)

1 PMX से USD लाइव प्राइस:

$0.001451
+1.04%1D
USD
Primex Finance (PMX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:02:58 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001428
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001454
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001428
$ 0.001454
$ 0.1470065451318929
$ 0.001269341594771277
0.00%

+1.04%

+7.24%

+7.24%

Primex Finance (PMX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001451 है. पिछले 24 घंटों में, PMX ने $ 0.001428 के कम और $ 0.001454 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.1470065451318929 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001269341594771277 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PMX में 0.00%, 24 घंटों में +1.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Primex Finance (PMX) मार्केट की जानकारी

No.2906

$ 102.85K
$ 20.18K
$ 1.45M
70.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
7.08%

BASE

Primex Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 20.18K है. PMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.88M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.45M है.

Primex Finance (PMX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Primex Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00001494+1.04%
30 दिन$ -0.000117-7.47%
60 दिन$ -0.001913-56.87%
90 दिन$ -0.002342-61.75%
Primex Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज PMX में $ +0.00001494 (+1.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Primex Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000117 (-7.47%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Primex Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PMX में $ -0.001913 (-56.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Primex Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.002342 (-61.75%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Primex Finance (PMX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Primex Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Primex Finance (PMX) क्या है

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Primex Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PMX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Primex Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Primex Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Primex Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Primex Finance (PMX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Primex Finance (PMX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Primex Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Primex Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Primex Finance (PMX) टोकन का अर्थशास्त्र

Primex Finance (PMX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PMX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Primex Finance (PMX) कैसे खरीदें

क्या आपको Primex Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Primex Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PMX लोकल करेंसी में

1 Primex Finance(PMX) से VND
38.183065
1 Primex Finance(PMX) से AUD
A$0.00220552
1 Primex Finance(PMX) से GBP
0.00107374
1 Primex Finance(PMX) से EUR
0.00123335
1 Primex Finance(PMX) से USD
$0.001451
1 Primex Finance(PMX) से MYR
RM0.00610871
1 Primex Finance(PMX) से TRY
0.05969414
1 Primex Finance(PMX) से JPY
¥0.211846
1 Primex Finance(PMX) से ARS
ARS$1.93466183
1 Primex Finance(PMX) से RUB
0.1168055
1 Primex Finance(PMX) से INR
0.12741231
1 Primex Finance(PMX) से IDR
Rp23.78688144
1 Primex Finance(PMX) से KRW
2.01526488
1 Primex Finance(PMX) से PHP
0.08277955
1 Primex Finance(PMX) से EGP
￡E.0.07035899
1 Primex Finance(PMX) से BRL
R$0.00784991
1 Primex Finance(PMX) से CAD
C$0.00198787
1 Primex Finance(PMX) से BDT
0.17638356
1 Primex Finance(PMX) से NGN
2.22886659
1 Primex Finance(PMX) से COP
$5.85079475
1 Primex Finance(PMX) से ZAR
R.0.02571172
1 Primex Finance(PMX) से UAH
0.05979571
1 Primex Finance(PMX) से VES
Bs0.208944
1 Primex Finance(PMX) से CLP
$1.404568
1 Primex Finance(PMX) से PKR
Rs0.41127144
1 Primex Finance(PMX) से KZT
0.77968034
1 Primex Finance(PMX) से THB
฿0.04695436
1 Primex Finance(PMX) से TWD
NT$0.04431354
1 Primex Finance(PMX) से AED
د.إ0.00532517
1 Primex Finance(PMX) से CHF
Fr0.0011608
1 Primex Finance(PMX) से HKD
HK$0.01130329
1 Primex Finance(PMX) से AMD
֏0.55444161
1 Primex Finance(PMX) से MAD
.د.م0.01307351
1 Primex Finance(PMX) से MXN
$0.02707566
1 Primex Finance(PMX) से SAR
ريال0.00544125
1 Primex Finance(PMX) से PLN
0.00529615
1 Primex Finance(PMX) से RON
лв0.00629734
1 Primex Finance(PMX) से SEK
kr0.01376999
1 Primex Finance(PMX) से BGN
лв0.00242317
1 Primex Finance(PMX) से HUF
Ft0.49352863
1 Primex Finance(PMX) से CZK
0.03051453
1 Primex Finance(PMX) से KWD
د.ك0.000442555
1 Primex Finance(PMX) से ILS
0.00483183
1 Primex Finance(PMX) से AOA
Kz1.32268807
1 Primex Finance(PMX) से BHD
.د.ب0.000547027
1 Primex Finance(PMX) से BMD
$0.001451
1 Primex Finance(PMX) से DKK
kr0.00927189
1 Primex Finance(PMX) से HNL
L0.03795816
1 Primex Finance(PMX) से MUR
0.06662992
1 Primex Finance(PMX) से NAD
$0.02562466
1 Primex Finance(PMX) से NOK
kr0.01462608
1 Primex Finance(PMX) से NZD
$0.00245219
1 Primex Finance(PMX) से PAB
B/.0.001451
1 Primex Finance(PMX) से PGK
K0.00613773
1 Primex Finance(PMX) से QAR
ر.ق0.00529615
1 Primex Finance(PMX) से RSD
дин.0.14570942

Primex Finance संसाधन

Primex Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Primex Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Primex Finance

आज Primex Finance (PMX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PMX प्राइस 0.001451 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PMX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PMX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001451 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Primex Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PMX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PMX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.88M USD है.
PMX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PMX ने 0.1470065451318929 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PMX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PMX ने 0.001269341594771277 USD की ATL प्राइस देखी.
PMX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PMX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 20.18K USD है.
क्या PMX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PMX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PMX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:02:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

