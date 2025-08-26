PKAM की अधिक जानकारी

PIKA PAMM लोगो

PIKA PAMM मूल्य(PKAM)

1 PKAM से USD लाइव प्राइस:

$13.35059
$13.35059$13.35059
+0.15%1D
USD
PIKA PAMM (PKAM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:02:30 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 13.06767
$ 13.06767$ 13.06767
24 घंटे में न्यूनतम
$ 13.90281
$ 13.90281$ 13.90281
24 घंटे में उच्चतम

$ 13.06767
$ 13.06767$ 13.06767

$ 13.90281
$ 13.90281$ 13.90281

--
----

--
----

-2.32%

+0.15%

+9.99%

+9.99%

PIKA PAMM (PKAM) रियल-टाइम प्राइस $ 13.35059 है. पिछले 24 घंटों में, PKAM ने $ 13.06767 के कम और $ 13.90281 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PKAM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PKAM में -2.32%, 24 घंटों में +0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PIKA PAMM (PKAM) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

$ 28.04B
$ 28.04B$ 28.04B

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

PIKA PAMM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.45M है. PKAM की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 2100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.04B है.

PIKA PAMM (PKAM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PIKA PAMM के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0199959+0.15%
30 दिन$ +3.50314+35.57%
60 दिन$ +8.19987+159.19%
90 दिन$ +12.93084+3,080.60%
PIKA PAMM के मूल्य में आज आया अंतर

आज PKAM में $ +0.0199959 (+0.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

PIKA PAMM के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +3.50314 (+35.57%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

PIKA PAMM के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PKAM में $ +8.19987 (+159.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

PIKA PAMM के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +12.93084 (+3,080.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

PIKA PAMM (PKAM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब PIKA PAMM प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

PIKA PAMM (PKAM) क्या है

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके PIKA PAMM निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PKAM की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- PIKA PAMM के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर PIKA PAMM खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

PIKA PAMM प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PIKA PAMM (PKAM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PIKA PAMM (PKAM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PIKA PAMM के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PIKA PAMM प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PIKA PAMM (PKAM) टोकन का अर्थशास्त्र

PIKA PAMM (PKAM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PKAM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

PIKA PAMM (PKAM) कैसे खरीदें

क्या आपको PIKA PAMM कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से PIKA PAMM खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PKAM लोकल करेंसी में

1 PIKA PAMM(PKAM) से VND
351,320.77585
1 PIKA PAMM(PKAM) से AUD
A$20.2928968
1 PIKA PAMM(PKAM) से GBP
9.8794366
1 PIKA PAMM(PKAM) से EUR
11.3480015
1 PIKA PAMM(PKAM) से USD
$13.35059
1 PIKA PAMM(PKAM) से MYR
RM56.2059839
1 PIKA PAMM(PKAM) से TRY
549.2432726
1 PIKA PAMM(PKAM) से JPY
¥1,949.18614
1 PIKA PAMM(PKAM) से ARS
ARS$17,800.7421647
1 PIKA PAMM(PKAM) से RUB
1,074.722495
1 PIKA PAMM(PKAM) से INR
1,172.3153079
1 PIKA PAMM(PKAM) से IDR
Rp218,862.0961296
1 PIKA PAMM(PKAM) से KRW
18,542.3674392
1 PIKA PAMM(PKAM) से PHP
761.6511595
1 PIKA PAMM(PKAM) से EGP
￡E.647.3701091
1 PIKA PAMM(PKAM) से BRL
R$72.2266919
1 PIKA PAMM(PKAM) से CAD
C$18.2903083
1 PIKA PAMM(PKAM) से BDT
1,622.8977204
1 PIKA PAMM(PKAM) से NGN
20,507.7077931
1 PIKA PAMM(PKAM) से COP
$53,832.9165275
1 PIKA PAMM(PKAM) से ZAR
R.236.5724548
1 PIKA PAMM(PKAM) से UAH
550.1778139
1 PIKA PAMM(PKAM) से VES
Bs1,922.48496
1 PIKA PAMM(PKAM) से CLP
$12,923.37112
1 PIKA PAMM(PKAM) से PKR
Rs3,784.0912296
1 PIKA PAMM(PKAM) से KZT
7,173.8060306
1 PIKA PAMM(PKAM) से THB
฿432.0250924
1 PIKA PAMM(PKAM) से TWD
NT$407.7270186
1 PIKA PAMM(PKAM) से AED
د.إ48.9966653
1 PIKA PAMM(PKAM) से CHF
Fr10.680472
1 PIKA PAMM(PKAM) से HKD
HK$104.0010961
1 PIKA PAMM(PKAM) से AMD
֏5,101.3939449
1 PIKA PAMM(PKAM) से MAD
.د.م120.2888159
1 PIKA PAMM(PKAM) से MXN
$249.1220094
1 PIKA PAMM(PKAM) से SAR
ريال50.0647125
1 PIKA PAMM(PKAM) से PLN
48.7296535
1 PIKA PAMM(PKAM) से RON
лв57.9415606
1 PIKA PAMM(PKAM) से SEK
kr126.6970991
1 PIKA PAMM(PKAM) से BGN
лв22.2954853
1 PIKA PAMM(PKAM) से HUF
Ft4,540.9361767
1 PIKA PAMM(PKAM) से CZK
280.7629077
1 PIKA PAMM(PKAM) से KWD
د.ك4.07192995
1 PIKA PAMM(PKAM) से ILS
44.4574647
1 PIKA PAMM(PKAM) से AOA
Kz12,169.9973263
1 PIKA PAMM(PKAM) से BHD
.د.ب5.03317243
1 PIKA PAMM(PKAM) से BMD
$13.35059
1 PIKA PAMM(PKAM) से DKK
kr85.3102701
1 PIKA PAMM(PKAM) से HNL
L349.2514344
1 PIKA PAMM(PKAM) से MUR
613.0590928
1 PIKA PAMM(PKAM) से NAD
$235.7714194
1 PIKA PAMM(PKAM) से NOK
kr134.5739472
1 PIKA PAMM(PKAM) से NZD
$22.5624971
1 PIKA PAMM(PKAM) से PAB
B/.13.35059
1 PIKA PAMM(PKAM) से PGK
K56.4729957
1 PIKA PAMM(PKAM) से QAR
ر.ق48.7296535
1 PIKA PAMM(PKAM) से RSD
дин.1,340.6662478

PIKA PAMM संसाधन

PIKA PAMM को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक PIKA PAMM वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न PIKA PAMM

आज PIKA PAMM (PKAM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PKAM प्राइस 13.35059 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PKAM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PKAM से USD की मौजूदा प्राइस $ 13.35059 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PIKA PAMM का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PKAM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PKAM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PKAM की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
PKAM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PKAM ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
PKAM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PKAM ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
PKAM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PKAM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.45M USD है.
क्या PKAM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PKAM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PKAM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:02:30 (UTC+8)

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

