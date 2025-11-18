PhyChain मूल्य(PHYCHAIN)
आज PhyChain (PHYCHAIN) का लाइव मूल्य $ 2.076 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.62% का बदलाव आया है. मौजूदा PHYCHAIN से USD कन्वर्ज़न दर $ 2.076 प्रति PHYCHAIN है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार PhyChain करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- PHYCHAIN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PHYCHAIN की ट्रेडिंग $ 2.067 (निम्न) और $ 2.177 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PHYCHAIN में पिछले एक घंटे में -1.24% और पिछले 7 दिनों में -2.59% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 71.75K तक पहुँच गया.
BSC
PhyChain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 71.75K है. PHYCHAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 2000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.15B है.
-1.24%
-3.62%
-2.59%
-2.59%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PhyChain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.07797
|-3.62%
|30 दिन
|$ -1.098
|-34.60%
|60 दिन
|$ +0.757
|+57.39%
|90 दिन
|$ +0.731
|+54.34%
आज PHYCHAIN में $ -0.07797 (-3.62%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -1.098 (-34.60%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PHYCHAIN में $ +0.757 (+57.39%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.731 (+54.34%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
PhyChain (PHYCHAIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब PhyChain प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, PhyChain के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.
PhyChain को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 PHYCHAIN = 2.076 USD