Phoenix Global लोगो

Phoenix Global मूल्य(PHB)

1 PHB से USD लाइव प्राइस:

$0.5681
$0.5681$0.5681
-4.56%1D
USD
Phoenix Global (PHB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:11:04 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.5626
$ 0.5626$ 0.5626
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.6444
$ 0.6444$ 0.6444
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.5626
$ 0.5626$ 0.5626

$ 0.6444
$ 0.6444$ 0.6444

$ 4.094629014078536
$ 4.094629014078536$ 4.094629014078536

$ 0.06654096148398123
$ 0.06654096148398123$ 0.06654096148398123

-3.01%

-4.56%

+2.41%

+2.41%

Phoenix Global (PHB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.5681 है. पिछले 24 घंटों में, PHB ने $ 0.5626 के कम और $ 0.6444 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PHB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.094629014078536 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.06654096148398123 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PHB में -3.01%, 24 घंटों में -4.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Phoenix Global (PHB) मार्केट की जानकारी

No.711

$ 33.13M
$ 33.13M$ 33.13M

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

$ 36.36M
$ 36.36M$ 36.36M

58.31M
58.31M 58.31M

64,000,000
64,000,000 64,000,000

58,313,842.26875307
58,313,842.26875307 58,313,842.26875307

91.11%

BSC

Phoenix Global का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.59M है. PHB की मार्केट में उपलब्ध राशि 58.31M है, कुल आपूर्ति 58313842.26875307 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.36M है.

Phoenix Global (PHB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Phoenix Global के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.027143-4.56%
30 दिन$ -0.0037-0.65%
60 दिन$ +0.133+30.56%
90 दिन$ +0.0508+9.82%
Phoenix Global के मूल्य में आज आया अंतर

आज PHB में $ -0.027143 (-4.56%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Phoenix Global के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0037 (-0.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Phoenix Global के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PHB में $ +0.133 (+30.56%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Phoenix Global के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0508 (+9.82%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Phoenix Global (PHB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Phoenix Global प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Phoenix Global (PHB) क्या है

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Phoenix Global निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PHB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Phoenix Global के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Phoenix Global खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Phoenix Global प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Phoenix Global (PHB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Phoenix Global (PHB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Phoenix Global के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Phoenix Global प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Phoenix Global (PHB) टोकन का अर्थशास्त्र

Phoenix Global (PHB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PHB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Phoenix Global (PHB) कैसे खरीदें

क्या आपको Phoenix Global कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Phoenix Global खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PHB लोकल करेंसी में

1 Phoenix Global(PHB) से VND
14,949.5515
1 Phoenix Global(PHB) से AUD
A$0.869193
1 Phoenix Global(PHB) से GBP
0.420394
1 Phoenix Global(PHB) से EUR
0.482885
1 Phoenix Global(PHB) से USD
$0.5681
1 Phoenix Global(PHB) से MYR
RM2.397382
1 Phoenix Global(PHB) से TRY
23.371634
1 Phoenix Global(PHB) से JPY
¥83.5107
1 Phoenix Global(PHB) से ARS
ARS$757.464773
1 Phoenix Global(PHB) से RUB
45.73205
1 Phoenix Global(PHB) से INR
49.924628
1 Phoenix Global(PHB) से IDR
Rp9,313.113264
1 Phoenix Global(PHB) से KRW
790.124842
1 Phoenix Global(PHB) से PHP
32.49532
1 Phoenix Global(PHB) से EGP
￡E.27.547169
1 Phoenix Global(PHB) से BRL
R$3.073421
1 Phoenix Global(PHB) से CAD
C$0.778297
1 Phoenix Global(PHB) से BDT
69.058236
1 Phoenix Global(PHB) से NGN
872.652729
1 Phoenix Global(PHB) से COP
$2,290.721225
1 Phoenix Global(PHB) से ZAR
R.10.072413
1 Phoenix Global(PHB) से UAH
23.411401
1 Phoenix Global(PHB) से VES
Bs81.8064
1 Phoenix Global(PHB) से CLP
$549.9208
1 Phoenix Global(PHB) से PKR
Rs161.022264
1 Phoenix Global(PHB) से KZT
305.262854
1 Phoenix Global(PHB) से THB
฿18.378035
1 Phoenix Global(PHB) से TWD
NT$17.349774
1 Phoenix Global(PHB) से AED
د.إ2.084927
1 Phoenix Global(PHB) से CHF
Fr0.45448
1 Phoenix Global(PHB) से HKD
HK$4.425499
1 Phoenix Global(PHB) से AMD
֏217.076691
1 Phoenix Global(PHB) से MAD
.د.م5.118581
1 Phoenix Global(PHB) से MXN
$10.606427
1 Phoenix Global(PHB) से SAR
ريال2.130375
1 Phoenix Global(PHB) से PLN
2.073565
1 Phoenix Global(PHB) से RON
лв2.465554
1 Phoenix Global(PHB) से SEK
kr5.391269
1 Phoenix Global(PHB) से BGN
лв0.948727
1 Phoenix Global(PHB) से HUF
Ft193.296025
1 Phoenix Global(PHB) से CZK
11.941462
1 Phoenix Global(PHB) से KWD
د.ك0.1732705
1 Phoenix Global(PHB) से ILS
1.886092
1 Phoenix Global(PHB) से AOA
Kz517.862917
1 Phoenix Global(PHB) से BHD
.د.ب0.2141737
1 Phoenix Global(PHB) से BMD
$0.5681
1 Phoenix Global(PHB) से DKK
kr3.630159
1 Phoenix Global(PHB) से HNL
L14.861496
1 Phoenix Global(PHB) से MUR
26.087152
1 Phoenix Global(PHB) से NAD
$10.032646
1 Phoenix Global(PHB) से NOK
kr5.720767
1 Phoenix Global(PHB) से NZD
$0.960089
1 Phoenix Global(PHB) से PAB
B/.0.5681
1 Phoenix Global(PHB) से PGK
K2.403063
1 Phoenix Global(PHB) से QAR
ر.ق2.073565
1 Phoenix Global(PHB) से RSD
дин.57.03724

Phoenix Global संसाधन

Phoenix Global को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Phoenix Global वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Phoenix Global

आज Phoenix Global (PHB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PHB प्राइस 0.5681 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PHB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PHB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.5681 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Phoenix Global का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PHB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.13M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PHB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PHB की मार्केट में उपलब्ध राशि 58.31M USD है.
PHB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PHB ने 4.094629014078536 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PHB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PHB ने 0.06654096148398123 USD की ATL प्राइस देखी.
PHB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PHB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.59M USD है.
क्या PHB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PHB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PHB का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

