PepsiCo मूल्य(PEPON)
आज PepsiCo (PEPON) का लाइव मूल्य $ 149.84 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.15% का बदलाव आया है. मौजूदा PEPON से USD कन्वर्ज़न दर $ 149.84 प्रति PEPON है.
$ 2.30M के मार्केट कैप के अनुसार PepsiCo करेंसी की रैंक #1692 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 15.34K PEPON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PEPON की ट्रेडिंग $ 147.09 (निम्न) और $ 150.87 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 156.71583734346297 और सबसे निम्न स्तर $ 139.61853462367836 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PEPON में पिछले एक घंटे में +0.28% और पिछले 7 दिनों में +2.55% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 74.20K तक पहुँच गया.
No.1692
ETH
PepsiCo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 74.20K है. PEPON की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.34K है, कुल आपूर्ति 15344.23694215 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.30M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PepsiCo के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.2244
|+0.15%
|30 दिन
|$ -4.6
|-2.98%
|60 दिन
|$ +5.74
|+3.98%
|90 दिन
|$ +49.84
|+49.84%
आज PEPON में $ +0.2244 (+0.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -4.6 (-2.98%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PEPON में $ +5.74 (+3.98%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +49.84 (+49.84%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
PepsiCo (PEPON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब PepsiCo प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, PepsiCo के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
PepsiCo के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर PEPON की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, PepsiCo खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी PepsiCo (PEPON) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
PepsiCo का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर PepsiCo (PEPON) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
PepsiCo को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
लीवरेज के साथ PEPON पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर PEPON USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, PepsiCo का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
राशि
1 PEPON = 149.84 USD