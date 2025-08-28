PEPECOIN की अधिक जानकारी

PepeCoin लोगो

PepeCoin मूल्य(PEPECOIN)

1 PEPECOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.4004
$0.4004$0.4004
-3.16%1D
USD
PepeCoin (PEPECOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:10:28 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.3973
$ 0.3973$ 0.3973
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.4187
$ 0.4187$ 0.4187
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.3973
$ 0.3973$ 0.3973

$ 0.4187
$ 0.4187$ 0.4187

$ 7.565843950109182
$ 7.565843950109182$ 7.565843950109182

$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508

-1.09%

-3.16%

+12.60%

+12.60%

PepeCoin (PEPECOIN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.4003 है. पिछले 24 घंटों में, PEPECOIN ने $ 0.3973 के कम और $ 0.4187 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEPECOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.565843950109182 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000261303532360508 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEPECOIN में -1.09%, 24 घंटों में -3.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PepeCoin (PEPECOIN) मार्केट की जानकारी

No.624

$ 42.86M
$ 42.86M$ 42.86M

$ 59.56K
$ 59.56K$ 59.56K

$ 53.55M
$ 53.55M$ 53.55M

107.06M
107.06M 107.06M

133,769,420
133,769,420 133,769,420

107,649,792.19415183
107,649,792.19415183 107,649,792.19415183

80.03%

ETH

PepeCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.56K है. PEPECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 107.06M है, कुल आपूर्ति 107649792.19415183 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.55M है.

PepeCoin (PEPECOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PepeCoin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.013066-3.16%
30 दिन$ -0.1128-21.99%
60 दिन$ +0.034+9.28%
90 दिन$ +0.0416+11.59%
PepeCoin के मूल्य में आज आया अंतर

आज PEPECOIN में $ -0.013066 (-3.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

PepeCoin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1128 (-21.99%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

PepeCoin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PEPECOIN में $ +0.034 (+9.28%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

PepeCoin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0416 (+11.59%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

PepeCoin (PEPECOIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब PepeCoin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

PepeCoin (PEPECOIN) क्या है

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

PepeCoin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके PepeCoin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PEPECOIN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- PepeCoin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर PepeCoin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

PepeCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PepeCoin (PEPECOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PepeCoin (PEPECOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PepeCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PepeCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PepeCoin (PEPECOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

PepeCoin (PEPECOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEPECOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

PepeCoin (PEPECOIN) कैसे खरीदें

क्या आपको PepeCoin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से PepeCoin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PEPECOIN लोकल करेंसी में

1 PepeCoin(PEPECOIN) से VND
10,533.8945
1 PepeCoin(PEPECOIN) से AUD
A$0.612459
1 PepeCoin(PEPECOIN) से GBP
0.296222
1 PepeCoin(PEPECOIN) से EUR
0.340255
1 PepeCoin(PEPECOIN) से USD
$0.4003
1 PepeCoin(PEPECOIN) से MYR
RM1.689266
1 PepeCoin(PEPECOIN) से TRY
16.468342
1 PepeCoin(PEPECOIN) से JPY
¥58.8441
1 PepeCoin(PEPECOIN) से ARS
ARS$533.731999
1 PepeCoin(PEPECOIN) से RUB
32.22415
1 PepeCoin(PEPECOIN) से INR
35.178364
1 PepeCoin(PEPECOIN) से IDR
Rp6,562.294032
1 PepeCoin(PEPECOIN) से KRW
556.745246
1 PepeCoin(PEPECOIN) से PHP
22.89716
1 PepeCoin(PEPECOIN) से EGP
￡E.19.410547
1 PepeCoin(PEPECOIN) से BRL
R$2.165623
1 PepeCoin(PEPECOIN) से CAD
C$0.548411
1 PepeCoin(PEPECOIN) से BDT
48.660468
1 PepeCoin(PEPECOIN) से NGN
614.896827
1 PepeCoin(PEPECOIN) से COP
$1,614.109675
1 PepeCoin(PEPECOIN) से ZAR
R.7.097319
1 PepeCoin(PEPECOIN) से UAH
16.496363
1 PepeCoin(PEPECOIN) से VES
Bs57.6432
1 PepeCoin(PEPECOIN) से CLP
$387.4904
1 PepeCoin(PEPECOIN) से PKR
Rs113.461032
1 PepeCoin(PEPECOIN) से KZT
215.097202
1 PepeCoin(PEPECOIN) से THB
฿12.949705
1 PepeCoin(PEPECOIN) से TWD
NT$12.225162
1 PepeCoin(PEPECOIN) से AED
د.إ1.469101
1 PepeCoin(PEPECOIN) से CHF
Fr0.32024
1 PepeCoin(PEPECOIN) से HKD
HK$3.118337
1 PepeCoin(PEPECOIN) से AMD
֏152.958633
1 PepeCoin(PEPECOIN) से MAD
.د.م3.606703
1 PepeCoin(PEPECOIN) से MXN
$7.473601
1 PepeCoin(PEPECOIN) से SAR
ريال1.501125
1 PepeCoin(PEPECOIN) से PLN
1.461095
1 PepeCoin(PEPECOIN) से RON
лв1.737302
1 PepeCoin(PEPECOIN) से SEK
kr3.798847
1 PepeCoin(PEPECOIN) से BGN
лв0.668501
1 PepeCoin(PEPECOIN) से HUF
Ft136.202075
1 PepeCoin(PEPECOIN) से CZK
8.414306
1 PepeCoin(PEPECOIN) से KWD
د.ك0.1220915
1 PepeCoin(PEPECOIN) से ILS
1.328996
1 PepeCoin(PEPECOIN) से AOA
Kz364.901471
1 PepeCoin(PEPECOIN) से BHD
.د.ب0.1509131
1 PepeCoin(PEPECOIN) से BMD
$0.4003
1 PepeCoin(PEPECOIN) से DKK
kr2.557917
1 PepeCoin(PEPECOIN) से HNL
L10.471848
1 PepeCoin(PEPECOIN) से MUR
18.381776
1 PepeCoin(PEPECOIN) से NAD
$7.069298
1 PepeCoin(PEPECOIN) से NOK
kr4.031021
1 PepeCoin(PEPECOIN) से NZD
$0.676507
1 PepeCoin(PEPECOIN) से PAB
B/.0.4003
1 PepeCoin(PEPECOIN) से PGK
K1.693269
1 PepeCoin(PEPECOIN) से QAR
ر.ق1.461095
1 PepeCoin(PEPECOIN) से RSD
дин.40.19012

PepeCoin संसाधन

PepeCoin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक PepeCoin वेबसाइट
Block Explorer

व्हाइट पेपर
आधिकारिक PepeCoin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न PepeCoin

आज PepeCoin (PEPECOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEPECOIN प्राइस 0.4003 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEPECOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEPECOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.4003 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PepeCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEPECOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.86M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEPECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEPECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 107.06M USD है.
PEPECOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEPECOIN ने 7.565843950109182 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEPECOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEPECOIN ने 0.000261303532360508 USD की ATL प्राइस देखी.
PEPECOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEPECOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.56K USD है.
क्या PEPECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEPECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEPECOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:10:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

