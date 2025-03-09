Pentagon Games (PEN) टोकन का अर्थशास्त्र
Pentagon Games (PEN) जानकारी
Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.
Pentagon Games (PEN) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण
Pentagon Games (PEN) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.
Pentagon Games (PEN) की गहन टोकन संरचना
PEN टोकन कैसे जारी किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं और अनलॉक किए जाते हैं, इस बारे में गहराई से जानें. यह खंड टोकन की आर्थिक संरचना के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालता है: उपयोगिता, प्रोत्साहन और वेस्टिंग.
Overview
Penguin (PENGU) is a meme token associated with the Pudgy Penguins ecosystem. It is primarily an SPL token on Solana, with cross-chain deployments as an ERC-20 on Ethereum and Abstract via LayerZero OFT technology. The maximum supply is approximately 88.89 billion PENGU.
Issuance Mechanism
- Initial Distribution: PENGU was distributed via an airdrop to holders of Pudgy Penguins, Lil Pudgys, and Pudgy Rods NFTs, as well as to OG Ethereum and Solana wallets, DeFi participants, Pudgy Penguin Soulbound token holders, and FTT tokenholders.
- No Ongoing Issuance: There is no evidence of ongoing inflation or additional issuance mechanisms beyond the initial airdrop.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (PENGU)
|% of Max Supply
|Vesting/Locking Details
|Pudgy Community
|~23.02B
|~25.90%
|Airdrop, no vesting
|Other Communities
|~21.44B
|~24.12%
|Airdrop, no vesting
|Current & Future Team
|~15.82B
|~17.80%
|1-year cliff, 3-year vesting
|Liquidity
|~10.98B
|~12.35%
|Unlocked for liquidity provision
|Company
|~10.20B
|~11.48%
|1-year cliff, 3-year vesting
|Proliferation
|~3.56B
|~4.00%
|Not specified
|Public Good
|~3.56B
|~4.00%
|Not specified
|FTT Holders
|~0.31B
|~0.35%
|Airdrop, no vesting
- Airdrop Claim Period: Originally planned until March 9, 2025, but ended early on February 9, 2025, due to bot activity.
- Burn Event: Over 12.00 billion PENGU (~13.69% of supply) unclaimed from the airdrop were burned on February 5, 2025.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: PENGU is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.
- No Incentives: There are no mechanisms for earning fees, additional tokens, or compensation by holding or using PENGU.
- No Governance: PENGU holders have no voting rights, claims on capital, or profit-sharing. The project team retains full control over protocol changes.
Locking and Unlocking Mechanism
- Team & Company Allocations: Both are subject to a 1-year cliff followed by a 3-year vesting schedule. This means tokens allocated to these groups are locked for the first year, then gradually released over the next three years.
- Other Allocations: Most airdropped tokens were immediately available, with no vesting or locking.
- No Public Unlock Schedule: The project team did not disclose allocation addresses or a detailed unlock calendar.
Token Distribution and Concentration
- Top Holders: As of April 2025, the top 10 Solana wallet addresses hold ~65.84% of the supply. The second-largest holder is a burn address.
- Bridged Supply: Portions of PENGU are bridged to Abstract and Ethereum, with significant concentration among a few addresses on each chain.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|One-time airdrop, no ongoing issuance
|Allocation
|See allocation table above
|Usage
|Meme token, speculative trading only
|Incentives
|None
|Locking
|Team/Company: 1-year cliff + 3-year vesting; others: mostly unlocked
|Unlocking Time
|Team/Company unlocks over 4 years from TGE; airdrop tokens unlocked at distribution
|Burns
|One-time burn of unclaimed airdrop tokens (Feb 5, 2025)
|Governance
|None; project team retains all control
Additional Notes
- No Buyback/Burn Mechanism: Aside from the one-time burn, there are no ongoing or planned buyback/burn programs.
- No Superuser Privileges: The project team retains the ability to make protocol changes, but there is no evidence of superuser privileges to modify user balances.
- No Privacy Features: PENGU does not anonymize transactions.
Conclusion
PENGU is a meme token with a simple economic structure: a large, one-time airdrop, significant allocations to the team and company with standard vesting, and no ongoing utility, incentives, or governance. Its primary function is speculative trading, and its supply is highly concentrated among a few addresses, with most tokens now unlocked except for team/company allocations under vesting.
If you need more granular details (such as a full unlock schedule or wallet-level distribution), please specify.
Pentagon Games (PEN) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले
Pentagon Games (PEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.
प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:
कुल आपूर्ति:
PEN टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.
मार्केट में उपलब्ध राशि:
वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.
अधिकतम आपूर्ति:
कुल कितने PEN मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.
मुद्रास्फ़ीति दर:
यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.
ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?
मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.
सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.
पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.
कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.
अब जब आप PEN के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो PEN टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!
इस पेज पर टोकन के अर्थशास्त्र का डेटा तीसरे पक्ष के स्रोतों से लिया गया है. MEXC इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देता है. कृपया निवेश करने से पहले गहन शोध करें.
