ChainX (PCX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03236 है. पिछले 24 घंटों में, PCX ने $ 0.0305 के कम और $ 0.03669 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PCX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.7293763557 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.025468986400567124 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PCX में -1.20%, 24 घंटों में -3.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ChainX (PCX) मार्केट की जानकारी
No.2466
$ 404.67K
$ 56.00K
$ 679.56K
12.51M
21,000,000
12,505,374.7
59.54%
2019-05-25 00:00:00
PCX
ChainX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 404.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.00K है. PCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.51M है, कुल आपूर्ति 12505374.7 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 679.56K है.
ChainX (PCX) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में ChainX के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0012196
-3.62%
30 दिन
$ -0.01591
-32.97%
60 दिन
$ -0.00788
-19.59%
90 दिन
$ -0.00357
-9.94%
ChainX के मूल्य में आज आया अंतर
आज PCX में $ -0.0012196 (-3.62%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
ChainX के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01591 (-32.97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
ChainX के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PCX में $ -0.00788 (-19.59%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
ChainX के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00357 (-9.94%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.
ChainX MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके ChainX निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - PCX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - ChainX के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर ChainX खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
ChainX प्राइस का अनुमान (USD)
