ChainX मूल्य(PCX)

1 PCX से USD लाइव प्राइस:

$0.03247
-3.62%1D
USD
ChainX (PCX) मूल्य का लाइव चार्ट
ChainX (PCX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0305
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03669
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0305
$ 0.03669
$ 19.7293763557
$ 0.025468986400567124
-1.20%

-3.62%

-23.72%

-23.72%

ChainX (PCX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03236 है. पिछले 24 घंटों में, PCX ने $ 0.0305 के कम और $ 0.03669 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PCX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.7293763557 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.025468986400567124 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PCX में -1.20%, 24 घंटों में -3.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ChainX (PCX) मार्केट की जानकारी

No.2466

$ 404.67K
$ 56.00K
$ 679.56K
12.51M
21,000,000
12,505,374.7
59.54%

2019-05-25 00:00:00

PCX

ChainX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 404.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.00K है. PCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.51M है, कुल आपूर्ति 12505374.7 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 679.56K है.

ChainX (PCX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में ChainX के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0012196-3.62%
30 दिन$ -0.01591-32.97%
60 दिन$ -0.00788-19.59%
90 दिन$ -0.00357-9.94%
ChainX के मूल्य में आज आया अंतर

आज PCX में $ -0.0012196 (-3.62%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

ChainX के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01591 (-32.97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

ChainX के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PCX में $ -0.00788 (-19.59%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

ChainX के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00357 (-9.94%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

ChainX (PCX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब ChainX प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

ChainX (PCX) क्या है

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ChainX MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके ChainX निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PCX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- ChainX के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर ChainX खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

ChainX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ChainX (PCX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ChainX (PCX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ChainX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ChainX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ChainX (PCX) टोकन का अर्थशास्त्र

ChainX (PCX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PCX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

ChainX (PCX) कैसे खरीदें

क्या आपको ChainX कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से ChainX खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PCX लोकल करेंसी में

1 ChainX(PCX) से VND
851.5534
1 ChainX(PCX) से AUD
A$0.0495108
1 ChainX(PCX) से GBP
0.0239464
1 ChainX(PCX) से EUR
0.027506
1 ChainX(PCX) से USD
$0.03236
1 ChainX(PCX) से MYR
RM0.1362356
1 ChainX(PCX) से TRY
1.3312904
1 ChainX(PCX) से JPY
¥4.72456
1 ChainX(PCX) से ARS
ARS$43.1465588
1 ChainX(PCX) से RUB
2.60498
1 ChainX(PCX) से INR
2.8373248
1 ChainX(PCX) से IDR
Rp530.4917184
1 ChainX(PCX) से KRW
44.9441568
1 ChainX(PCX) से PHP
1.8484032
1 ChainX(PCX) से EGP
￡E.1.56946
1 ChainX(PCX) से BRL
R$0.1750676
1 ChainX(PCX) से CAD
C$0.0443332
1 ChainX(PCX) से BDT
3.9336816
1 ChainX(PCX) से NGN
49.7078724
1 ChainX(PCX) से COP
$130.48361
1 ChainX(PCX) से ZAR
R.0.5734192
1 ChainX(PCX) से UAH
1.3335556
1 ChainX(PCX) से VES
Bs4.65984
1 ChainX(PCX) से CLP
$31.32448
1 ChainX(PCX) से PKR
Rs9.1721184
1 ChainX(PCX) से KZT
17.3883224
1 ChainX(PCX) से THB
฿1.0465224
1 ChainX(PCX) से TWD
NT$0.988598
1 ChainX(PCX) से AED
د.إ0.1187612
1 ChainX(PCX) से CHF
Fr0.025888
1 ChainX(PCX) से HKD
HK$0.2520844
1 ChainX(PCX) से AMD
֏12.3650796
1 ChainX(PCX) से MAD
.د.م0.2915636
1 ChainX(PCX) से MXN
$0.6038376
1 ChainX(PCX) से SAR
ريال0.12135
1 ChainX(PCX) से PLN
0.118114
1 ChainX(PCX) से RON
лв0.1404424
1 ChainX(PCX) से SEK
kr0.3070964
1 ChainX(PCX) से BGN
лв0.0540412
1 ChainX(PCX) से HUF
Ft11.0066068
1 ChainX(PCX) से CZK
0.6805308
1 ChainX(PCX) से KWD
د.ك0.0098698
1 ChainX(PCX) से ILS
0.1074352
1 ChainX(PCX) से AOA
Kz29.4984052
1 ChainX(PCX) से BHD
.د.ب0.01216736
1 ChainX(PCX) से BMD
$0.03236
1 ChainX(PCX) से DKK
kr0.207104
1 ChainX(PCX) से HNL
L0.8465376
1 ChainX(PCX) से MUR
1.4888836
1 ChainX(PCX) से NAD
$0.5714776
1 ChainX(PCX) से NOK
kr0.3258652
1 ChainX(PCX) से NZD
$0.0546884
1 ChainX(PCX) से PAB
B/.0.03236
1 ChainX(PCX) से PGK
K0.1368828
1 ChainX(PCX) से QAR
ر.ق0.118114
1 ChainX(PCX) से RSD
ChainX संसाधन

ChainX को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक ChainX वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न ChainX

आज ChainX (PCX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PCX प्राइस 0.03236 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PCX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PCX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03236 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ChainX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PCX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 404.67K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PCX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.51M USD है.
PCX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PCX ने 19.7293763557 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PCX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PCX ने 0.025468986400567124 USD की ATL प्राइस देखी.
PCX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PCX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.00K USD है.
क्या PCX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PCX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PCX का प्राइस का अनुमान देखें.
