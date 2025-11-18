PoP Planet मूल्य(P)
आज PoP Planet (P) का लाइव मूल्य $ 0.0224 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.35% का बदलाव आया है. मौजूदा P से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0224 प्रति P है.
$ 3.14M के मार्केट कैप के अनुसार PoP Planet करेंसी की रैंक #1568 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 140.00M P है. पिछले 24 घंटों के दौरान, P की ट्रेडिंग $ 0.022 (निम्न) और $ 0.02332 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.15013296267605908 और सबसे निम्न स्तर $ 0.02207550932733125 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में P में पिछले एक घंटे में -0.41% और पिछले 7 दिनों में -28.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 810.45K तक पहुँच गया.
PoP Planet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.14M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 810.45K है. P की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.40M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PoP Planet के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
आज P में $ +0.0002982 (+1.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.04745 (-67.94%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर P में $ +0.0024 (+12.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0024 (+12.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
PoP Planet (P) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब PoP Planet प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, PoP Planet के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.
PoP Planet को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 P = 0.0224 USD