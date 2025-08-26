OZONE की अधिक जानकारी

Ozone metaverse लोगो

Ozone metaverse मूल्य(OZONE)

1 OZONE से USD लाइव प्राइस:

$0.00007051
$0.00007051$0.00007051
-5.06%1D
USD
Ozone metaverse (OZONE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:36:16 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000066
$ 0.000066$ 0.000066
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00008006
$ 0.00008006$ 0.00008006
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000066
$ 0.000066$ 0.000066

$ 0.00008006
$ 0.00008006$ 0.00008006

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000036616068122903
$ 0.000036616068122903$ 0.000036616068122903

0.00%

-5.06%

-33.25%

-33.25%

Ozone metaverse (OZONE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00007051 है. पिछले 24 घंटों में, OZONE ने $ 0.000066 के कम और $ 0.00008006 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OZONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03447626727041513 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000036616068122903 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OZONE में 0.00%, 24 घंटों में -5.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ozone metaverse (OZONE) मार्केट की जानकारी

No.7123

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 728.83
$ 728.83$ 728.83

$ 141.02K
$ 141.02K$ 141.02K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Ozone metaverse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 728.83 है. OZONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 801810225.66 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 141.02K है.

Ozone metaverse (OZONE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ozone metaverse के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000003758-5.06%
30 दिन$ -0.00014797-67.73%
60 दिन$ -0.00013319-65.39%
90 दिन$ -0.00014626-67.48%
Ozone metaverse के मूल्य में आज आया अंतर

आज OZONE में $ -0.000003758 (-5.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Ozone metaverse के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00014797 (-67.73%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Ozone metaverse के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OZONE में $ -0.00013319 (-65.39%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Ozone metaverse के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00014626 (-67.48%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Ozone metaverse (OZONE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Ozone metaverse प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Ozone metaverse (OZONE) क्या है

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Ozone metaverse निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- OZONE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Ozone metaverse के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ozone metaverse खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Ozone metaverse प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ozone metaverse (OZONE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ozone metaverse (OZONE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ozone metaverse के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ozone metaverse प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ozone metaverse (OZONE) टोकन का अर्थशास्त्र

Ozone metaverse (OZONE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OZONE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Ozone metaverse (OZONE) कैसे खरीदें

क्या आपको Ozone metaverse कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Ozone metaverse खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

OZONE लोकल करेंसी में

1 Ozone metaverse(OZONE) से VND
1.85547065
1 Ozone metaverse(OZONE) से AUD
A$0.0001078803
1 Ozone metaverse(OZONE) से GBP
0.0000521774
1 Ozone metaverse(OZONE) से EUR
0.0000599335
1 Ozone metaverse(OZONE) से USD
$0.00007051
1 Ozone metaverse(OZONE) से MYR
RM0.0002968471
1 Ozone metaverse(OZONE) से TRY
0.0029007814
1 Ozone metaverse(OZONE) से JPY
¥0.01029446
1 Ozone metaverse(OZONE) से ARS
ARS$0.0940130983
1 Ozone metaverse(OZONE) से RUB
0.005676055
1 Ozone metaverse(OZONE) से INR
0.0061823168
1 Ozone metaverse(OZONE) से IDR
Rp1.1559014544
1 Ozone metaverse(OZONE) से KRW
0.0979299288
1 Ozone metaverse(OZONE) से PHP
0.0040275312
1 Ozone metaverse(OZONE) से EGP
￡E.0.003419735
1 Ozone metaverse(OZONE) से BRL
R$0.0003814591
1 Ozone metaverse(OZONE) से CAD
C$0.0000965987
1 Ozone metaverse(OZONE) से BDT
0.0085711956
1 Ozone metaverse(OZONE) से NGN
0.1083097059
1 Ozone metaverse(OZONE) से COP
$0.2843139475
1 Ozone metaverse(OZONE) से ZAR
R.0.0012494372
1 Ozone metaverse(OZONE) से UAH
0.0029057171
1 Ozone metaverse(OZONE) से VES
Bs0.01015344
1 Ozone metaverse(OZONE) से CLP
$0.06825368
1 Ozone metaverse(OZONE) से PKR
Rs0.0199853544
1 Ozone metaverse(OZONE) से KZT
0.0378878434
1 Ozone metaverse(OZONE) से THB
฿0.0022802934
1 Ozone metaverse(OZONE) से TWD
NT$0.0021540805
1 Ozone metaverse(OZONE) से AED
د.إ0.0002587717
1 Ozone metaverse(OZONE) से CHF
Fr0.000056408
1 Ozone metaverse(OZONE) से HKD
HK$0.0005492729
1 Ozone metaverse(OZONE) से AMD
֏0.0269425761
1 Ozone metaverse(OZONE) से MAD
.د.م0.0006352951
1 Ozone metaverse(OZONE) से MXN
$0.0013157166
1 Ozone metaverse(OZONE) से SAR
ريال0.0002644125
1 Ozone metaverse(OZONE) से PLN
0.0002573615
1 Ozone metaverse(OZONE) से RON
лв0.0003060134
1 Ozone metaverse(OZONE) से SEK
kr0.0006691399
1 Ozone metaverse(OZONE) से BGN
лв0.0001177517
1 Ozone metaverse(OZONE) से HUF
Ft0.0239825663
1 Ozone metaverse(OZONE) से CZK
0.0014828253
1 Ozone metaverse(OZONE) से KWD
د.ك0.00002150555
1 Ozone metaverse(OZONE) से ILS
0.0002340932
1 Ozone metaverse(OZONE) से AOA
Kz0.0642748007
1 Ozone metaverse(OZONE) से BHD
.د.ب0.00002651176
1 Ozone metaverse(OZONE) से BMD
$0.00007051
1 Ozone metaverse(OZONE) से DKK
kr0.000451264
1 Ozone metaverse(OZONE) से HNL
L0.0018445416
1 Ozone metaverse(OZONE) से MUR
0.0032441651
1 Ozone metaverse(OZONE) से NAD
$0.0012452066
1 Ozone metaverse(OZONE) से NOK
kr0.0007100357
1 Ozone metaverse(OZONE) से NZD
$0.0001191619
1 Ozone metaverse(OZONE) से PAB
B/.0.00007051
1 Ozone metaverse(OZONE) से PGK
K0.0002982573
1 Ozone metaverse(OZONE) से QAR
ر.ق0.0002573615
1 Ozone metaverse(OZONE) से RSD
дин.0.0070841397

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ozone metaverse

आज Ozone metaverse (OZONE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OZONE प्राइस 0.00007051 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OZONE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OZONE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00007051 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ozone metaverse का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OZONE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OZONE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OZONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
OZONE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OZONE ने 0.03447626727041513 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OZONE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OZONE ने 0.000036616068122903 USD की ATL प्राइस देखी.
OZONE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OZONE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 728.83 USD है.
क्या OZONE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OZONE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OZONE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:36:16 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

