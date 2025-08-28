OTK की अधिक जानकारी

Octo Gaming लोगो

Octo Gaming मूल्य(OTK)

1 OTK से USD लाइव प्राइस:

Octo Gaming (OTK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:16:44 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) प्राइस की जानकारी (USD)

Octo Gaming (OTK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003335 है. पिछले 24 घंटों में, OTK ने $ 0.003202 के कम और $ 0.003513 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OTK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.12041089353940107 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000660347704777999 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OTK में -1.28%, 24 घंटों में +1.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Octo Gaming (OTK) मार्केट की जानकारी

Octo Gaming का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.59K है. OTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 489.53M है, कुल आपूर्ति 1199955821.96 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.00M है.

Octo Gaming (OTK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Octo Gaming के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00004799+1.46%
30 दिन$ -0.001795-35.00%
60 दिन$ +0.000041+1.24%
90 दिन$ -0.001795-35.00%
Octo Gaming के मूल्य में आज आया अंतर

आज OTK में $ +0.00004799 (+1.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Octo Gaming के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001795 (-35.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Octo Gaming के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OTK में $ +0.000041 (+1.24%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Octo Gaming के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001795 (-35.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Octo Gaming (OTK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Octo Gaming प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Octo Gaming (OTK) क्या है

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Octo Gaming निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- OTK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Octo Gaming के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Octo Gaming खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Octo Gaming प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Octo Gaming (OTK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Octo Gaming (OTK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Octo Gaming के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Octo Gaming प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Octo Gaming (OTK) टोकन का अर्थशास्त्र

Octo Gaming (OTK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OTK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Octo Gaming (OTK) कैसे खरीदें

क्या आपको Octo Gaming कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Octo Gaming खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

OTK लोकल करेंसी में

Octo Gaming संसाधन

Octo Gaming को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Octo Gaming वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Octo Gaming

आज Octo Gaming (OTK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OTK प्राइस 0.003335 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OTK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OTK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.003335 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Octo Gaming का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OTK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OTK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 489.53M USD है.
OTK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OTK ने 0.12041089353940107 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OTK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OTK ने 0.000660347704777999 USD की ATL प्राइस देखी.
OTK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OTK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.59K USD है.
क्या OTK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OTK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OTK का प्राइस का अनुमान देखें.
