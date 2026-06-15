अगर Oshi की वृद्धि सालाना 5% की दर से होती है, तो इसकी अनुमानित वैल्यू 2027 तक --, 2030 तक --, 2035 तक -- और 2040 तक -- तक पहुँच सकती है. ये आँकड़ें निरंतर चक्रवृद्धि वृद्धि की स्थिति को दर्शाते हैं, हालाँकि भविष्य के वास्तविक प्राइस मार्केट में अडॉप्शन, नियामक बदलावों और व्यापक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेंगे. आप संभावित Oshi प्राइस और अनुमानित ROI के विस्तृत साल-दर-साल विश्लेषण के लिए नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.

In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind.

Oshi का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

अस्वीकरण

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