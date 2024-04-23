OSAK की अधिक जानकारी

Osaka Protocol लोगो

Osaka Protocol मूल्य(OSAK)

1 OSAK से USD लाइव प्राइस:

$0.000000178
$0.000000178$0.000000178
-2.19%1D
USD
Osaka Protocol (OSAK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:51:59 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000000166
$ 0.000000166$ 0.000000166
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000001914
$ 0.0000001914$ 0.0000001914
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000000166
$ 0.000000166$ 0.000000166

$ 0.0000001914
$ 0.0000001914$ 0.0000001914

$ 0.000000434739531381
$ 0.000000434739531381$ 0.000000434739531381

$ 0.000000000230262745
$ 0.000000000230262745$ 0.000000000230262745

+0.05%

-2.19%

-0.73%

-0.73%

Osaka Protocol (OSAK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000000178 है. पिछले 24 घंटों में, OSAK ने $ 0.000000166 के कम और $ 0.0000001914 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OSAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000000434739531381 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000000230262745 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OSAK में +0.05%, 24 घंटों में -2.19%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Osaka Protocol (OSAK) मार्केट की जानकारी

No.297

$ 133.65M
$ 133.65M$ 133.65M

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

$ 178.00M
$ 178.00M$ 178.00M

750.87T
750.87T 750.87T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

761,459,789,745,212
761,459,789,745,212 761,459,789,745,212

75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

Osaka Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 133.65M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.67K है. OSAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 750.87T है, कुल आपूर्ति 761459789745212 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 178.00M है.

Osaka Protocol (OSAK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Osaka Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000000003985-2.19%
30 दिन$ -0.0000000052-2.84%
60 दिन$ +0.000000112+169.69%
90 दिन$ +0.0000000927+108.67%
Osaka Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज OSAK में $ -0.000000003985 (-2.19%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Osaka Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000000052 (-2.84%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Osaka Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OSAK में $ +0.000000112 (+169.69%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Osaka Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0000000927 (+108.67%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Osaka Protocol (OSAK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Osaka Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Osaka Protocol (OSAK) क्या है

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Osaka Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- OSAK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Osaka Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Osaka Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Osaka Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Osaka Protocol (OSAK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Osaka Protocol (OSAK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Osaka Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Osaka Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Osaka Protocol (OSAK) टोकन का अर्थशास्त्र

Osaka Protocol (OSAK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OSAK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Osaka Protocol (OSAK) कैसे खरीदें

क्या आपको Osaka Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Osaka Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

OSAK लोकल करेंसी में

1 Osaka Protocol(OSAK) से VND
0.00468407
1 Osaka Protocol(OSAK) से AUD
A$0.00000027056
1 Osaka Protocol(OSAK) से GBP
0.00000013172
1 Osaka Protocol(OSAK) से EUR
0.0000001513
1 Osaka Protocol(OSAK) से USD
$0.000000178
1 Osaka Protocol(OSAK) से MYR
RM0.00000074938
1 Osaka Protocol(OSAK) से TRY
0.00000732292
1 Osaka Protocol(OSAK) से JPY
¥0.000025988
1 Osaka Protocol(OSAK) से ARS
ARS$0.00023733274
1 Osaka Protocol(OSAK) से RUB
0.000014329
1 Osaka Protocol(OSAK) से INR
0.00001562662
1 Osaka Protocol(OSAK) से IDR
Rp0.00291803232
1 Osaka Protocol(OSAK) से KRW
0.00024722064
1 Osaka Protocol(OSAK) से PHP
0.0000101549
1 Osaka Protocol(OSAK) से EGP
￡E.0.000008633
1 Osaka Protocol(OSAK) से BRL
R$0.00000096298
1 Osaka Protocol(OSAK) से CAD
C$0.00000024386
1 Osaka Protocol(OSAK) से BDT
0.00002163768
1 Osaka Protocol(OSAK) से NGN
0.00027342402
1 Osaka Protocol(OSAK) से COP
$0.0007177405
1 Osaka Protocol(OSAK) से ZAR
R.0.00000315416
1 Osaka Protocol(OSAK) से UAH
0.00000733538
1 Osaka Protocol(OSAK) से VES
Bs0.000025632
1 Osaka Protocol(OSAK) से CLP
$0.000172304
1 Osaka Protocol(OSAK) से PKR
Rs0.00005045232
1 Osaka Protocol(OSAK) से KZT
0.00009564652
1 Osaka Protocol(OSAK) से THB
฿0.00000575652
1 Osaka Protocol(OSAK) से TWD
NT$0.00000543434
1 Osaka Protocol(OSAK) से AED
د.إ0.00000065326
1 Osaka Protocol(OSAK) से CHF
Fr0.0000001424
1 Osaka Protocol(OSAK) से HKD
HK$0.00000138662
1 Osaka Protocol(OSAK) से AMD
֏0.00006801558
1 Osaka Protocol(OSAK) से MAD
.د.م0.00000160378
1 Osaka Protocol(OSAK) से MXN
$0.00000332326
1 Osaka Protocol(OSAK) से SAR
ريال0.0000006675
1 Osaka Protocol(OSAK) से PLN
0.0000006497
1 Osaka Protocol(OSAK) से RON
лв0.00000077252
1 Osaka Protocol(OSAK) से SEK
kr0.00000168922
1 Osaka Protocol(OSAK) से BGN
лв0.00000029726
1 Osaka Protocol(OSAK) से HUF
Ft0.00006054314
1 Osaka Protocol(OSAK) से CZK
0.00000374334
1 Osaka Protocol(OSAK) से KWD
د.ك0.00000005429
1 Osaka Protocol(OSAK) से ILS
0.00000059096
1 Osaka Protocol(OSAK) से AOA
Kz0.00016225946
1 Osaka Protocol(OSAK) से BHD
.د.ب0.000000066928
1 Osaka Protocol(OSAK) से BMD
$0.000000178
1 Osaka Protocol(OSAK) से DKK
kr0.0000011392
1 Osaka Protocol(OSAK) से HNL
L0.00000465648
1 Osaka Protocol(OSAK) से MUR
0.00000819512
1 Osaka Protocol(OSAK) से NAD
$0.00000314348
1 Osaka Protocol(OSAK) से NOK
kr0.00000179246
1 Osaka Protocol(OSAK) से NZD
$0.00000030082
1 Osaka Protocol(OSAK) से PAB
B/.0.000000178
1 Osaka Protocol(OSAK) से PGK
K0.00000075294
1 Osaka Protocol(OSAK) से QAR
ر.ق0.0000006497
1 Osaka Protocol(OSAK) से RSD
дин.0.00001788366

Osaka Protocol संसाधन

Osaka Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Osaka Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Osaka Protocol

आज Osaka Protocol (OSAK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OSAK प्राइस 0.000000178 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OSAK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OSAK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000000178 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Osaka Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OSAK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 133.65M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OSAK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OSAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 750.87T USD है.
OSAK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OSAK ने 0.000000434739531381 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OSAK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OSAK ने 0.000000000230262745 USD की ATL प्राइस देखी.
OSAK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OSAK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.67K USD है.
क्या OSAK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OSAK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OSAK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:51:59 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

