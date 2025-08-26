Okratech Token (ORT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.004807 है. पिछले 24 घंटों में, ORT ने $ 0.004477 के कम और $ 0.00542 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ORT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07457966384866581 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001356615264875941 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ORT में -0.52%, 24 घंटों में -3.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Okratech Token (ORT) मार्केट की जानकारी
Okratech Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.93M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 136.27K है. ORT की मार्केट में उपलब्ध राशि 816.72M है, कुल आपूर्ति 900000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.33M है.
Okratech Token (ORT) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Okratech Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
Okratech Token के मूल्य में आज आया अंतर
आज ORT में $ -0.00019396 (-3.88%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Okratech Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.002392 (-33.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Okratech Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ORT में $ +0.000835 (+21.02%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Okratech Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.001377 (+40.14%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Okratech Token (ORT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.
Okratech Token प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Okratech Token (ORT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Okratech Token (ORT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Okratech Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Okratech Token (ORT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ORT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Okratech Token (ORT) कैसे खरीदें
