Okratech Token (ORT) क्या है

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Okratech Token प्राइस का अनुमान (USD)

Okratech Token (ORT) टोकन का अर्थशास्त्र

Okratech Token (ORT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ORT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

ORT लोकल करेंसी में

Okratech Token संसाधन

Okratech Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Okratech Token आज Okratech Token (ORT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ORT प्राइस 0.004807 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ORT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.004807 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ORT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Okratech Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ORT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.93M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ORT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ORT की मार्केट में उपलब्ध राशि 816.72M USD है. ORT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ORT ने 0.07457966384866581 USD की ATH प्राइस हासिल की. ORT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ORT ने 0.001356615264875941 USD की ATL प्राइस देखी. ORT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ORT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 136.27K USD है. क्या ORT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ORT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ORT का प्राइस का अनुमान देखें.

