OpenxAI Network मूल्य(OPENX)
आज OpenxAI Network (OPENX) का लाइव मूल्य $ 0.2096 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.33% का बदलाव आया है. मौजूदा OPENX से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.2096 प्रति OPENX है.
$ 2.10M के मार्केट कैप के अनुसार OpenxAI Network करेंसी की रैंक #1736 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M OPENX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, OPENX की ट्रेडिंग $ 0.2071 (निम्न) और $ 0.228 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.0299262343053925 और सबसे निम्न स्तर $ 0.0939673303769838 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में OPENX में पिछले एक घंटे में -2.20% और पिछले 7 दिनों में -25.07% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 35.48K तक पहुँच गया.
OpenxAI Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 35.48K है. OPENX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.96M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में OpenxAI Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|आज
|$ -0.009486
|-4.33%
|30 दिन
|$ -0.1425
|-40.48%
|60 दिन
|$ -0.2904
|-58.08%
|90 दिन
|$ -0.2904
|-58.08%
आज OPENX में $ -0.009486 (-4.33%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1425 (-40.48%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OPENX में $ -0.2904 (-58.08%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.2904 (-58.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
OpenxAI Network (OPENX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब OpenxAI Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, OpenxAI Network के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.
OpenxAI Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
1 OPENX = 0.2096 USD