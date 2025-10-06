आज लाइव ONTACT Protocol प्राइस 0.00117 USD है. रियल-टाइम में ONTP से USD प्राइस अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम और बहुत कुछ ट्रैक करें. अब MEXC पर आसानी से ONTP प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ.आज लाइव ONTACT Protocol प्राइस 0.00117 USD है. रियल-टाइम में ONTP से USD प्राइस अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम और बहुत कुछ ट्रैक करें. अब MEXC पर आसानी से ONTP प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ.

ONTP की अधिक जानकारी

ONTP प्राइस की जानकारी

ONTP व्हाइटपेपर

ONTP आधिकारिक वेबसाइट

ONTP टोकन का अर्थशास्त्र

ONTP प्राइस का पूर्वानुमान

ONTP हिस्ट्री

ONTP खरीदने की गाइड

ONTP-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

ONTP स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

ONTACT Protocol लोगो

ONTACT Protocol मूल्य(ONTP)

1 ONTP से USD लाइव प्राइस:

$0.00117
$0.00117$0.00117
+3.53%1D
USD
ONTACT Protocol (ONTP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-18 03:54:51 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079

$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119

--
----

--
----

0.00%

+3.53%

-7.15%

-7.15%

ONTACT Protocol (ONTP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00117 है. पिछले 24 घंटों में, ONTP ने $ 0.00079 के कम और $ 0.00119 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ONTP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ONTP में 0.00%, 24 घंटों में +3.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ONTACT Protocol (ONTP) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 46.58K
$ 46.58K$ 46.58K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

ONTACT Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 46.58K है. ONTP की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1900000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.22M है.

ONTACT Protocol (ONTP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में ONTACT Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000399+3.53%
30 दिन$ -0.00113-49.14%
60 दिन$ -0.00251-68.21%
90 दिन$ -0.00864-88.08%
ONTACT Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज ONTP में $ +0.0000399 (+3.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

ONTACT Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00113 (-49.14%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

ONTACT Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ONTP में $ -0.00251 (-68.21%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

ONTACT Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00864 (-88.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

ONTACT Protocol (ONTP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब ONTACT Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

ONTACT Protocol (ONTP) क्या है

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके ONTACT Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ONTP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- ONTACT Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर ONTACT Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

ONTACT Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ONTACT Protocol (ONTP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ONTACT Protocol (ONTP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ONTACT Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ONTACT Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ONTACT Protocol (ONTP) टोकन का अर्थशास्त्र

ONTACT Protocol (ONTP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ONTP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

ONTACT Protocol (ONTP) कैसे खरीदें

क्या आपको ONTACT Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से ONTACT Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ONTP लोकल करेंसी में

1 ONTACT Protocol(ONTP) से VND
30.78855
1 ONTACT Protocol(ONTP) से AUD
A$0.0017901
1 ONTACT Protocol(ONTP) से GBP
0.0008658
1 ONTACT Protocol(ONTP) से EUR
0.0009945
1 ONTACT Protocol(ONTP) से USD
$0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MYR
RM0.0049374
1 ONTACT Protocol(ONTP) से TRY
0.0490698
1 ONTACT Protocol(ONTP) से JPY
¥0.1755
1 ONTACT Protocol(ONTP) से ARS
ARS$1.7055324
1 ONTACT Protocol(ONTP) से RUB
0.0949689
1 ONTACT Protocol(ONTP) से INR
0.1029366
1 ONTACT Protocol(ONTP) से IDR
Rp19.4999922
1 ONTACT Protocol(ONTP) से PHP
0.0680355
1 ONTACT Protocol(ONTP) से EGP
￡E.0.0556569
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BRL
R$0.006318
1 ONTACT Protocol(ONTP) से CAD
C$0.001638
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BDT
0.1425411
1 ONTACT Protocol(ONTP) से NGN
1.7180514
1 ONTACT Protocol(ONTP) से COP
$4.4999955
1 ONTACT Protocol(ONTP) से ZAR
R.0.0202995
1 ONTACT Protocol(ONTP) से UAH
0.0488358
1 ONTACT Protocol(ONTP) से TZS
T.Sh.2.87469
1 ONTACT Protocol(ONTP) से VES
Bs0.23517
1 ONTACT Protocol(ONTP) से CLP
$1.11969
1 ONTACT Protocol(ONTP) से PKR
Rs0.3289221
1 ONTACT Protocol(ONTP) से KZT
0.6297057
1 ONTACT Protocol(ONTP) से THB
฿0.0383409
1 ONTACT Protocol(ONTP) से TWD
NT$0.0358605
1 ONTACT Protocol(ONTP) से AED
د.إ0.0042939
1 ONTACT Protocol(ONTP) से CHF
Fr0.0009243
1 ONTACT Protocol(ONTP) से HKD
HK$0.0090792
1 ONTACT Protocol(ONTP) से AMD
֏0.4475835
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MAD
.د.م0.0107289
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MXN
$0.0214929
1 ONTACT Protocol(ONTP) से SAR
ريال0.0043875
1 ONTACT Protocol(ONTP) से ETB
Br0.1722006
1 ONTACT Protocol(ONTP) से KES
KSh0.1511523
1 ONTACT Protocol(ONTP) से JOD
د.أ0.00082953
1 ONTACT Protocol(ONTP) से PLN
0.0042471
1 ONTACT Protocol(ONTP) से RON
лв0.0051012
1 ONTACT Protocol(ONTP) से SEK
kr0.0110214
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BGN
лв0.0019539
1 ONTACT Protocol(ONTP) से HUF
Ft0.3903822
1 ONTACT Protocol(ONTP) से CZK
0.0243594
1 ONTACT Protocol(ONTP) से KWD
د.ك0.00035685
1 ONTACT Protocol(ONTP) से ILS
0.003861
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BOB
Bs0.0080847
1 ONTACT Protocol(ONTP) से AZN
0.001989
1 ONTACT Protocol(ONTP) से TJS
SM0.0107874
1 ONTACT Protocol(ONTP) से GEL
0.003159
1 ONTACT Protocol(ONTP) से AOA
Kz1.0724103
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BHD
.د.ب0.00043992
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BMD
$0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) से DKK
kr0.007488
1 ONTACT Protocol(ONTP) से HNL
L0.0306423
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MUR
0.0527904
1 ONTACT Protocol(ONTP) से NAD
$0.0202878
1 ONTACT Protocol(ONTP) से NOK
kr0.0117468
1 ONTACT Protocol(ONTP) से NZD
$0.0020358
1 ONTACT Protocol(ONTP) से PAB
B/.0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) से PGK
K0.004914
1 ONTACT Protocol(ONTP) से QAR
ر.ق0.0042588
1 ONTACT Protocol(ONTP) से RSD
дин.0.1174563
1 ONTACT Protocol(ONTP) से UZS
soʻm14.2682904
1 ONTACT Protocol(ONTP) से ALL
L0.0967473
1 ONTACT Protocol(ONTP) से ANG
ƒ0.0020943
1 ONTACT Protocol(ONTP) से AWG
ƒ0.002106
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BBD
$0.00234
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BAM
KM0.0019539
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BIF
Fr3.44097
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BND
$0.0015093
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BSD
$0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) से JMD
$0.1880658
1 ONTACT Protocol(ONTP) से KHR
4.7177325
1 ONTACT Protocol(ONTP) से KMF
Fr0.49374
1 ONTACT Protocol(ONTP) से LAK
25.4347821
1 ONTACT Protocol(ONTP) से LKR
රු0.3543228
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MDL
L0.0195975
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MGA
Ar5.2941096
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MOP
P0.00936
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MVR
0.017901
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MWK
MK2.0312487
1 ONTACT Protocol(ONTP) से MZN
MT0.0747747
1 ONTACT Protocol(ONTP) से NPR
रु0.1648062
1 ONTACT Protocol(ONTP) से PYG
8.29764
1 ONTACT Protocol(ONTP) से RWF
Fr1.69299
1 ONTACT Protocol(ONTP) से SBD
$0.0096291
1 ONTACT Protocol(ONTP) से SCR
0.0167778
1 ONTACT Protocol(ONTP) से SRD
$0.0461097
1 ONTACT Protocol(ONTP) से SVC
$0.0102375
1 ONTACT Protocol(ONTP) से SZL
L0.0202878
1 ONTACT Protocol(ONTP) से TMT
m0.004095
1 ONTACT Protocol(ONTP) से TND
د.ت0.00341991
1 ONTACT Protocol(ONTP) से TTD
$0.0079326
1 ONTACT Protocol(ONTP) से UGX
Sh4.03416
1 ONTACT Protocol(ONTP) से XAF
Fr0.65754
1 ONTACT Protocol(ONTP) से XCD
$0.003159
1 ONTACT Protocol(ONTP) से XOF
Fr0.65754
1 ONTACT Protocol(ONTP) से XPF
Fr0.11934
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BWP
P0.015678
1 ONTACT Protocol(ONTP) से BZD
$0.0023517
1 ONTACT Protocol(ONTP) से CVE
$0.1109979
1 ONTACT Protocol(ONTP) से DJF
Fr0.20709
1 ONTACT Protocol(ONTP) से DOP
$0.0740844
1 ONTACT Protocol(ONTP) से DZD
د.ج0.1521234
1 ONTACT Protocol(ONTP) से FJD
$0.0026559
1 ONTACT Protocol(ONTP) से GNF
Fr10.17315
1 ONTACT Protocol(ONTP) से GTQ
Q0.0089622
1 ONTACT Protocol(ONTP) से GYD
$0.2448108
1 ONTACT Protocol(ONTP) से ISK
kr0.14157

ONTACT Protocol संसाधन

ONTACT Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक ONTACT Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न ONTACT Protocol

आज ONTACT Protocol (ONTP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ONTP प्राइस 0.00117 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ONTP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ONTP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00117 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ONTACT Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ONTP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ONTP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ONTP की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
ONTP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ONTP ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
ONTP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ONTP ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
ONTP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ONTP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 46.58K USD है.
क्या ONTP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ONTP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ONTP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-18 03:54:51 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
10-17 19:52:08इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
10-16 21:36:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

चर्चित खबरें

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025

बिटकॉइन लेयर 2 नेटवर्क का उदय: 2025 में बिटकॉइन के भविष्य को आकार देने वाली तकनीक को समझना

October 6, 2025

2025 में अल्टकॉइन: जब TOTAL3 नए उच्च स्तर पर पहुंचता है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता

October 5, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

ONTP-से-USD कैलकुलेटर

राशि

ONTP
ONTP
USD
USD

1 ONTP = 0.00117 USD

ONTP ट्रेड करें

ONTP/USDT
$0.00117
$0.00117$0.00117
+3.53%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस