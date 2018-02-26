Ontology Token (ONT) क्या है

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token प्राइस का अनुमान (USD)

Ontology Token (ONT) टोकन का अर्थशास्त्र

Ontology Token (ONT) कैसे खरीदें

ONT लोकल करेंसी में

Ontology Token संसाधन

Ontology Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

Ontology Token (ONT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

