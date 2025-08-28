ONDOAI की अधिक जानकारी

Ondo DeFAI लोगो

Ondo DeFAI मूल्य(ONDOAI)

1 ONDOAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00007
$0.00007$0.00007
-46.15%1D
USD
Ondo DeFAI (ONDOAI) मूल्य का लाइव चार्ट
Ondo DeFAI (ONDOAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000067
$ 0.000067$ 0.000067
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00016
$ 0.00016$ 0.00016
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000067
$ 0.000067$ 0.000067

$ 0.00016
$ 0.00016$ 0.00016

$ 0.00961633659193479
$ 0.00961633659193479$ 0.00961633659193479

$ 0.000266271632180359
$ 0.000266271632180359$ 0.000266271632180359

0.00%

-46.15%

-62.77%

-62.77%

Ondo DeFAI (ONDOAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00007 है. पिछले 24 घंटों में, ONDOAI ने $ 0.000067 के कम और $ 0.00016 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ONDOAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00961633659193479 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000266271632180359 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ONDOAI में 0.00%, 24 घंटों में -46.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -62.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ondo DeFAI (ONDOAI) मार्केट की जानकारी

No.2625

$ 70.00K
$ 70.00K$ 70.00K

$ 322.61
$ 322.61$ 322.61

$ 70.00K
$ 70.00K$ 70.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Ondo DeFAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 322.61 है. ONDOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 70.00K है.

Ondo DeFAI (ONDOAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ondo DeFAI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00005999-46.15%
30 दिन$ -0.000372-84.17%
60 दिन$ -0.000791-91.87%
90 दिन$ -0.000991-93.41%
Ondo DeFAI के मूल्य में आज आया अंतर

आज ONDOAI में $ -0.00005999 (-46.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Ondo DeFAI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000372 (-84.17%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Ondo DeFAI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ONDOAI में $ -0.000791 (-91.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Ondo DeFAI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000991 (-93.41%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Ondo DeFAI (ONDOAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Ondo DeFAI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Ondo DeFAI (ONDOAI) क्या है

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Ondo DeFAI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ONDOAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Ondo DeFAI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ondo DeFAI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Ondo DeFAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ondo DeFAI (ONDOAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ondo DeFAI (ONDOAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ondo DeFAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ondo DeFAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ondo DeFAI (ONDOAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Ondo DeFAI (ONDOAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ONDOAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Ondo DeFAI (ONDOAI) कैसे खरीदें

क्या आपको Ondo DeFAI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Ondo DeFAI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ONDOAI लोकल करेंसी में

1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से VND
1.84205
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से AUD
A$0.0001064
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से GBP
0.0000518
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से EUR
0.0000595
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से USD
$0.00007
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से MYR
RM0.0002954
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से TRY
0.0028798
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से JPY
¥0.01022
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से ARS
ARS$0.0933331
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से RUB
0.0056273
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से INR
0.0061572
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से IDR
Rp1.1475408
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से KRW
0.0973574
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से PHP
0.003997
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से EGP
￡E.0.0033992
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से BRL
R$0.0003787
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से CAD
C$0.0000959
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से BDT
0.0085092
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से NGN
0.1075263
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से COP
$0.2822575
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से ZAR
R.0.0012411
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से UAH
0.0028847
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से VES
Bs0.01008
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से CLP
$0.06776
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से PKR
Rs0.0198408
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से KZT
0.0376138
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से THB
฿0.0022645
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से TWD
NT$0.0021392
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से AED
د.إ0.0002569
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से CHF
Fr0.000056
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से HKD
HK$0.0005453
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से AMD
֏0.0267477
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से MAD
.د.م0.0006307
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से MXN
$0.0013069
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से SAR
ريال0.0002625
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से PLN
0.0002555
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से RON
лв0.0003038
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से SEK
kr0.0006622
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से BGN
лв0.0001169
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से HUF
Ft0.023793
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से CZK
0.0014693
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से KWD
د.ك0.00002135
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से ILS
0.0002331
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से AOA
Kz0.0638099
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से BHD
.د.ب0.00002639
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से BMD
$0.00007
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से DKK
kr0.0004473
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से HNL
L0.0018312
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से MUR
0.0032144
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से NAD
$0.0012362
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से NOK
kr0.0007035
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से NZD
$0.0001183
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से PAB
B/.0.00007
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से PGK
K0.0002961
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से QAR
ر.ق0.0002555
1 Ondo DeFAI(ONDOAI) से RSD
дин.0.0070231

Ondo DeFAI संसाधन

Ondo DeFAI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Ondo DeFAI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ondo DeFAI

आज Ondo DeFAI (ONDOAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ONDOAI प्राइस 0.00007 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ONDOAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ONDOAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00007 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ondo DeFAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ONDOAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.00K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ONDOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ONDOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
ONDOAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ONDOAI ने 0.00961633659193479 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ONDOAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ONDOAI ने 0.000266271632180359 USD की ATL प्राइस देखी.
ONDOAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ONDOAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 322.61 USD है.
क्या ONDOAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ONDOAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ONDOAI का प्राइस का अनुमान देखें.
चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

