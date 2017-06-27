OmiseGo (OMG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.17392 है. पिछले 24 घंटों में, OMG ने $ 0.17133 के कम और $ 0.177 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OMG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.351900100708008 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.1616473971311056 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OMG में +0.43%, 24 घंटों में +0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
OmiseGo (OMG) मार्केट की जानकारी
No.824
$ 24.39M
$ 15.28K
$ 24.39M
140.25M
140,245,399
140,245,398.24513277
99.99%
2017-06-27 00:00:00
$ 0.27
ETH
OmiseGo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 15.28K है. OMG की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.25M है, कुल आपूर्ति 140245398.24513277 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.39M है.
OmiseGo (OMG) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में OmiseGo के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0003645
+0.21%
30 दिन
$ -0.01519
-8.04%
60 दिन
$ -0.01407
-7.49%
90 दिन
$ +0.00015
+0.08%
OmiseGo के मूल्य में आज आया अंतर
आज OMG में $ +0.0003645 (+0.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
OmiseGo के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01519 (-8.04%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
OmiseGo के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OMG में $ -0.01407 (-7.49%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
OmiseGo के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00015 (+0.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
OmiseGo (OMG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.
