OmiseGo लोगो

OmiseGo मूल्य(OMG)

1 OMG से USD लाइव प्राइस:

$0.17392
$0.17392$0.17392
+0.21%1D
USD
OmiseGo (OMG) मूल्य का लाइव चार्ट
OmiseGo (OMG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.17133
$ 0.17133$ 0.17133
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.177
$ 0.177$ 0.177
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.17133
$ 0.17133$ 0.17133

$ 0.177
$ 0.177$ 0.177

$ 28.351900100708008
$ 28.351900100708008$ 28.351900100708008

$ 0.1616473971311056
$ 0.1616473971311056$ 0.1616473971311056

+0.43%

+0.21%

-1.73%

-1.73%

OmiseGo (OMG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.17392 है. पिछले 24 घंटों में, OMG ने $ 0.17133 के कम और $ 0.177 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OMG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.351900100708008 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.1616473971311056 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OMG में +0.43%, 24 घंटों में +0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OmiseGo (OMG) मार्केट की जानकारी

No.824

$ 24.39M
$ 24.39M$ 24.39M

$ 15.28K
$ 15.28K$ 15.28K

$ 24.39M
$ 24.39M$ 24.39M

140.25M
140.25M 140.25M

140,245,399
140,245,399 140,245,399

140,245,398.24513277
140,245,398.24513277 140,245,398.24513277

99.99%

2017-06-27 00:00:00

$ 0.27
$ 0.27$ 0.27

ETH

OmiseGo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 15.28K है. OMG की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.25M है, कुल आपूर्ति 140245398.24513277 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.39M है.

OmiseGo (OMG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में OmiseGo के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0003645+0.21%
30 दिन$ -0.01519-8.04%
60 दिन$ -0.01407-7.49%
90 दिन$ +0.00015+0.08%
OmiseGo के मूल्य में आज आया अंतर

आज OMG में $ +0.0003645 (+0.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

OmiseGo के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01519 (-8.04%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

OmiseGo के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OMG में $ -0.01407 (-7.49%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

OmiseGo के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00015 (+0.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

OmiseGo (OMG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब OmiseGo प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

OmiseGo (OMG) क्या है

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके OmiseGo निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- OMG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- OmiseGo के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर OmiseGo खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

OmiseGo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में OmiseGo (OMG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके OmiseGo (OMG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? OmiseGo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब OmiseGo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OmiseGo (OMG) टोकन का अर्थशास्त्र

OmiseGo (OMG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OMG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

OmiseGo (OMG) कैसे खरीदें

क्या आपको OmiseGo कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से OmiseGo खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

OMG लोकल करेंसी में

1 OmiseGo(OMG) से VND
4,576.7048
1 OmiseGo(OMG) से AUD
A$0.2660976
1 OmiseGo(OMG) से GBP
0.1287008
1 OmiseGo(OMG) से EUR
0.147832
1 OmiseGo(OMG) से USD
$0.17392
1 OmiseGo(OMG) से MYR
RM0.7322032
1 OmiseGo(OMG) से TRY
7.1550688
1 OmiseGo(OMG) से JPY
¥25.39232
1 OmiseGo(OMG) से ARS
ARS$231.8927536
1 OmiseGo(OMG) से RUB
14.00056
1 OmiseGo(OMG) से INR
15.2493056
1 OmiseGo(OMG) से IDR
Rp2,851.1470848
1 OmiseGo(OMG) से KRW
241.5540096
1 OmiseGo(OMG) से PHP
9.9343104
1 OmiseGo(OMG) से EGP
￡E.8.43512
1 OmiseGo(OMG) से BRL
R$0.9409072
1 OmiseGo(OMG) से CAD
C$0.2382704
1 OmiseGo(OMG) से BDT
21.1417152
1 OmiseGo(OMG) से NGN
267.1567728
1 OmiseGo(OMG) से COP
$701.28892
1 OmiseGo(OMG) से ZAR
R.3.0818624
1 OmiseGo(OMG) से UAH
7.1672432
1 OmiseGo(OMG) से VES
Bs25.04448
1 OmiseGo(OMG) से CLP
$168.35456
1 OmiseGo(OMG) से PKR
Rs49.2958848
1 OmiseGo(OMG) से KZT
93.4541728
1 OmiseGo(OMG) से THB
฿5.6245728
1 OmiseGo(OMG) से TWD
NT$5.313256
1 OmiseGo(OMG) से AED
د.إ0.6382864
1 OmiseGo(OMG) से CHF
Fr0.139136
1 OmiseGo(OMG) से HKD
HK$1.3548368
1 OmiseGo(OMG) से AMD
֏66.4565712
1 OmiseGo(OMG) से MAD
.د.م1.5670192
1 OmiseGo(OMG) से MXN
$3.2453472
1 OmiseGo(OMG) से SAR
ريال0.6522
1 OmiseGo(OMG) से PLN
0.634808
1 OmiseGo(OMG) से RON
лв0.7548128
1 OmiseGo(OMG) से SEK
kr1.6505008
1 OmiseGo(OMG) से BGN
лв0.2904464
1 OmiseGo(OMG) से HUF
Ft59.1554096
1 OmiseGo(OMG) से CZK
3.6575376
1 OmiseGo(OMG) से KWD
د.ك0.0530456
1 OmiseGo(OMG) से ILS
0.5774144
1 OmiseGo(OMG) से AOA
Kz158.5402544
1 OmiseGo(OMG) से BHD
.د.ب0.06539392
1 OmiseGo(OMG) से BMD
$0.17392
1 OmiseGo(OMG) से DKK
kr1.113088
1 OmiseGo(OMG) से HNL
L4.5497472
1 OmiseGo(OMG) से MUR
8.0020592
1 OmiseGo(OMG) से NAD
$3.0714272
1 OmiseGo(OMG) से NOK
kr1.7513744
1 OmiseGo(OMG) से NZD
$0.2939248
1 OmiseGo(OMG) से PAB
B/.0.17392
1 OmiseGo(OMG) से PGK
K0.7356816
1 OmiseGo(OMG) से QAR
ر.ق0.634808
1 OmiseGo(OMG) से RSD
дин.17.4737424

OmiseGo संसाधन

OmiseGo को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक OmiseGo वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न OmiseGo

आज OmiseGo (OMG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OMG प्राइस 0.17392 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OMG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OMG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.17392 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OmiseGo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OMG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OMG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OMG की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.25M USD है.
OMG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OMG ने 28.351900100708008 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OMG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OMG ने 0.1616473971311056 USD की ATL प्राइस देखी.
OMG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OMG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 15.28K USD है.
क्या OMG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OMG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OMG का प्राइस का अनुमान देखें.
OmiseGo (OMG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

