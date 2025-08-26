OKM की अधिक जानकारी

OKAMI Project लोगो

OKAMI Project मूल्य(OKM)

1 OKM से USD लाइव प्राइस:

$0.000017895
$0.000017895$0.000017895
-3.27%1D
USD
OKAMI Project (OKM) मूल्य का लाइव चार्ट
OKAMI Project (OKM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00001501
$ 0.00001501$ 0.00001501
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000019998
$ 0.000019998$ 0.000019998
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00001501
$ 0.00001501$ 0.00001501

$ 0.000019998
$ 0.000019998$ 0.000019998

--
----

--
----

-0.58%

-3.27%

-25.41%

-25.41%

OKAMI Project (OKM) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000017895 है. पिछले 24 घंटों में, OKM ने $ 0.00001501 के कम और $ 0.000019998 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OKM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OKM में -0.58%, 24 घंटों में -3.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OKAMI Project (OKM) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 70.15K
$ 70.15K$ 70.15K

$ 178.95M
$ 178.95M$ 178.95M

--
----

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

BSC

OKAMI Project का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 70.15K है. OKM की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 10000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 178.95M है.

OKAMI Project (OKM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में OKAMI Project के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000060495-3.27%
30 दिन$ +0.000005532+44.74%
60 दिन$ -0.000013457-42.93%
90 दिन$ -0.000047112-72.48%
OKAMI Project के मूल्य में आज आया अंतर

आज OKM में $ -0.00000060495 (-3.27%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

OKAMI Project के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000005532 (+44.74%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

OKAMI Project के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OKM में $ -0.000013457 (-42.93%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

OKAMI Project के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000047112 (-72.48%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

OKAMI Project (OKM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब OKAMI Project प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

OKAMI Project (OKM) क्या है

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके OKAMI Project निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- OKM की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- OKAMI Project के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर OKAMI Project खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

OKAMI Project प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में OKAMI Project (OKM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके OKAMI Project (OKM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? OKAMI Project के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब OKAMI Project प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OKAMI Project (OKM) टोकन का अर्थशास्त्र

OKAMI Project (OKM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OKM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

OKAMI Project (OKM) कैसे खरीदें

क्या आपको OKAMI Project कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से OKAMI Project खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

OKM लोकल करेंसी में

1 OKAMI Project(OKM) से VND
0.470906925
1 OKAMI Project(OKM) से AUD
A$0.00002737935
1 OKAMI Project(OKM) से GBP
0.0000132423
1 OKAMI Project(OKM) से EUR
0.00001521075
1 OKAMI Project(OKM) से USD
$0.000017895
1 OKAMI Project(OKM) से MYR
RM0.00007533795
1 OKAMI Project(OKM) से TRY
0.0007362003
1 OKAMI Project(OKM) से JPY
¥0.00261267
1 OKAMI Project(OKM) से ARS
ARS$0.02385994035
1 OKAMI Project(OKM) से RUB
0.0014405475
1 OKAMI Project(OKM) से INR
0.0015690336
1 OKAMI Project(OKM) से IDR
Rp0.2933606088
1 OKAMI Project(OKM) से KRW
0.0248540076
1 OKAMI Project(OKM) से PHP
0.0010221624
1 OKAMI Project(OKM) से EGP
￡E.0.0008679075
1 OKAMI Project(OKM) से BRL
R$0.00009681195
1 OKAMI Project(OKM) से CAD
C$0.00002451615
1 OKAMI Project(OKM) से BDT
0.0021753162
1 OKAMI Project(OKM) से NGN
0.02748833055
1 OKAMI Project(OKM) से COP
$0.07215711375
1 OKAMI Project(OKM) से ZAR
R.0.0003170994
1 OKAMI Project(OKM) से UAH
0.00073745295
1 OKAMI Project(OKM) से VES
Bs0.00257688
1 OKAMI Project(OKM) से CLP
$0.01732236
1 OKAMI Project(OKM) से PKR
Rs0.0050721588
1 OKAMI Project(OKM) से KZT
0.0096156993
1 OKAMI Project(OKM) से THB
฿0.0005787243
1 OKAMI Project(OKM) से TWD
NT$0.00054669225
1 OKAMI Project(OKM) से AED
د.إ0.00006567465
1 OKAMI Project(OKM) से CHF
Fr0.000014316
1 OKAMI Project(OKM) से HKD
HK$0.00013940205
1 OKAMI Project(OKM) से AMD
֏0.00683785845
1 OKAMI Project(OKM) से MAD
.د.م0.00016123395
1 OKAMI Project(OKM) से MXN
$0.0003339207
1 OKAMI Project(OKM) से SAR
ريال0.00006710625
1 OKAMI Project(OKM) से PLN
0.00006531675
1 OKAMI Project(OKM) से RON
лв0.0000776643
1 OKAMI Project(OKM) से SEK
kr0.00016982355
1 OKAMI Project(OKM) से BGN
лв0.00002988465
1 OKAMI Project(OKM) से HUF
Ft0.00608662635
1 OKAMI Project(OKM) से CZK
0.00037633185
1 OKAMI Project(OKM) से KWD
د.ك0.000005457975
1 OKAMI Project(OKM) से ILS
0.0000594114
1 OKAMI Project(OKM) से AOA
Kz0.01631254515
1 OKAMI Project(OKM) से BHD
.د.ب0.00000672852
1 OKAMI Project(OKM) से BMD
$0.000017895
1 OKAMI Project(OKM) से DKK
kr0.000114528
1 OKAMI Project(OKM) से HNL
L0.0004681332
1 OKAMI Project(OKM) से MUR
0.00082334895
1 OKAMI Project(OKM) से NAD
$0.0003160257
1 OKAMI Project(OKM) से NOK
kr0.00018020265
1 OKAMI Project(OKM) से NZD
$0.00003024255
1 OKAMI Project(OKM) से PAB
B/.0.000017895
1 OKAMI Project(OKM) से PGK
K0.00007569585
1 OKAMI Project(OKM) से QAR
ر.ق0.00006531675
1 OKAMI Project(OKM) से RSD
дин.0.00179791065

OKAMI Project संसाधन

OKAMI Project को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक OKAMI Project वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न OKAMI Project

आज OKAMI Project (OKM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OKM प्राइस 0.000017895 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OKM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OKM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000017895 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OKAMI Project का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OKM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OKM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OKM की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
OKM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OKM ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
OKM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OKM ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
OKM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OKM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 70.15K USD है.
क्या OKM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OKM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OKM का प्राइस का अनुमान देखें.
OKAMI Project (OKM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

OKM-से-USD कैलकुलेटर

राशि

OKM
OKM
USD
USD

1 OKM = 0.000017895 USD

OKM ट्रेड करें

OKMUSDT
$0.000017895
$0.000017895$0.000017895
-3.26%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस