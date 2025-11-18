OHO PLUS मूल्य(OHO)
आज OHO PLUS (OHO) का लाइव मूल्य $ 0.754183 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.70% का बदलाव आया है. मौजूदा OHO से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.754183 प्रति OHO है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार OHO PLUS करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- OHO है. पिछले 24 घंटों के दौरान, OHO की ट्रेडिंग $ 0.74434 (निम्न) और $ 0.799996 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में OHO में पिछले एक घंटे में -0.67% और पिछले 7 दिनों में +9.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 204.23K तक पहुँच गया.
OHO PLUS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 204.23K है. OHO की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 168000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 126.70M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में OHO PLUS के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00531758
|-0.70%
|30 दिन
|$ +0.348496
|+85.90%
|60 दिन
|$ +0.159716
|+26.86%
|90 दिन
|$ +0.753183
|+75,318.30%
आज OHO में $ -0.00531758 (-0.70%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.348496 (+85.90%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OHO में $ +0.159716 (+26.86%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.753183 (+75,318.30%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
OHO PLUS (OHO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब OHO PLUS प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, OHO PLUS के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.
OHO PLUS को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 OHO = 0.754183 USD