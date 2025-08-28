OCT की अधिक जानकारी

Omnity Network लोगो

Omnity Network मूल्य(OCT)

1 OCT से USD लाइव प्राइस:

$0.0964
$0.0964$0.0964
+0.71%1D
USD
Omnity Network (OCT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:07:41 (UTC+8)

Omnity Network (OCT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.092
$ 0.092$ 0.092
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.10502
$ 0.10502$ 0.10502
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.092
$ 0.092$ 0.092

$ 0.10502
$ 0.10502$ 0.10502

$ 7.02358152056363
$ 7.02358152056363$ 7.02358152056363

$ 0.03422018341808665
$ 0.03422018341808665$ 0.03422018341808665

-0.17%

+0.71%

+7.65%

+7.65%

Omnity Network (OCT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.09639 है. पिछले 24 घंटों में, OCT ने $ 0.092 के कम और $ 0.10502 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OCT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.02358152056363 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03422018341808665 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OCT में -0.17%, 24 घंटों में +0.71%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Omnity Network (OCT) मार्केट की जानकारी

No.1161

$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M

$ 67.70K
$ 67.70K$ 67.70K

$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Omnity Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.64M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 67.70K है. OCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.64M है.

Omnity Network (OCT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Omnity Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0006796+0.71%
30 दिन$ +0.0563+140.43%
60 दिन$ +0.02387+32.91%
90 दिन$ +0.01512+18.60%
Omnity Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज OCT में $ +0.0006796 (+0.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Omnity Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0563 (+140.43%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Omnity Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OCT में $ +0.02387 (+32.91%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Omnity Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.01512 (+18.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Omnity Network (OCT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Omnity Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Omnity Network (OCT) क्या है

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Omnity Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- OCT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Omnity Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Omnity Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Omnity Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Omnity Network (OCT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Omnity Network (OCT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Omnity Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Omnity Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Omnity Network (OCT) टोकन का अर्थशास्त्र

Omnity Network (OCT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OCT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Omnity Network (OCT) कैसे खरीदें

क्या आपको Omnity Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Omnity Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

OCT लोकल करेंसी में

1 Omnity Network(OCT) से VND
2,536.50285
1 Omnity Network(OCT) से AUD
A$0.1474767
1 Omnity Network(OCT) से GBP
0.0713286
1 Omnity Network(OCT) से EUR
0.0819315
1 Omnity Network(OCT) से USD
$0.09639
1 Omnity Network(OCT) से MYR
RM0.4067658
1 Omnity Network(OCT) से TRY
3.9654846
1 Omnity Network(OCT) से JPY
¥14.16933
1 Omnity Network(OCT) से ARS
ARS$128.5196787
1 Omnity Network(OCT) से RUB
7.759395
1 Omnity Network(OCT) से INR
8.4707532
1 Omnity Network(OCT) से IDR
Rp1,580.1636816
1 Omnity Network(OCT) से KRW
134.0611398
1 Omnity Network(OCT) से PHP
5.513508
1 Omnity Network(OCT) से EGP
￡E.4.6739511
1 Omnity Network(OCT) से BRL
R$0.5214699
1 Omnity Network(OCT) से CAD
C$0.1320543
1 Omnity Network(OCT) से BDT
11.7171684
1 Omnity Network(OCT) से NGN
148.0637151
1 Omnity Network(OCT) से COP
$388.6685775
1 Omnity Network(OCT) से ZAR
R.1.7089947
1 Omnity Network(OCT) से UAH
3.9722319
1 Omnity Network(OCT) से VES
Bs13.88016
1 Omnity Network(OCT) से CLP
$93.30552
1 Omnity Network(OCT) से PKR
Rs27.3207816
1 Omnity Network(OCT) से KZT
51.7942026
1 Omnity Network(OCT) से THB
฿3.1182165
1 Omnity Network(OCT) से TWD
NT$2.9437506
1 Omnity Network(OCT) से AED
د.إ0.3537513
1 Omnity Network(OCT) से CHF
Fr0.077112
1 Omnity Network(OCT) से HKD
HK$0.7508781
1 Omnity Network(OCT) से AMD
֏36.8315829
1 Omnity Network(OCT) से MAD
.د.م0.8684739
1 Omnity Network(OCT) से MXN
$1.7996013
1 Omnity Network(OCT) से SAR
ريال0.3614625
1 Omnity Network(OCT) से PLN
0.3518235
1 Omnity Network(OCT) से RON
лв0.4183326
1 Omnity Network(OCT) से SEK
kr0.9147411
1 Omnity Network(OCT) से BGN
лв0.1609713
1 Omnity Network(OCT) से HUF
Ft32.7966975
1 Omnity Network(OCT) से CZK
2.0261178
1 Omnity Network(OCT) से KWD
د.ك0.02939895
1 Omnity Network(OCT) से ILS
0.3200148
1 Omnity Network(OCT) से AOA
Kz87.8662323
1 Omnity Network(OCT) से BHD
.د.ب0.03633903
1 Omnity Network(OCT) से BMD
$0.09639
1 Omnity Network(OCT) से DKK
kr0.6159321
1 Omnity Network(OCT) से HNL
L2.5215624
1 Omnity Network(OCT) से MUR
4.4262288
1 Omnity Network(OCT) से NAD
$1.7022474
1 Omnity Network(OCT) से NOK
kr0.9706473
1 Omnity Network(OCT) से NZD
$0.1628991
1 Omnity Network(OCT) से PAB
B/.0.09639
1 Omnity Network(OCT) से PGK
K0.4077297
1 Omnity Network(OCT) से QAR
ر.ق0.3518235
1 Omnity Network(OCT) से RSD
дин.9.677556

Omnity Network संसाधन

Omnity Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Omnity Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Omnity Network

आज Omnity Network (OCT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OCT प्राइस 0.09639 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OCT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OCT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.09639 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Omnity Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OCT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.64M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OCT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
OCT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OCT ने 7.02358152056363 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OCT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OCT ने 0.03422018341808665 USD की ATL प्राइस देखी.
OCT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OCT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 67.70K USD है.
क्या OCT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OCT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OCT का प्राइस का अनुमान देखें.
Omnity Network (OCT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

OCT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

OCT
OCT
USD
USD

1 OCT = 0.09639 USD

OCT ट्रेड करें

OCTUSDT
$0.0964
$0.0964$0.0964
+0.74%

