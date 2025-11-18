एक्सचेंजDEX+
NVIDIA xStock का आज का लाइव मूल्य 181.39 USD है.NVDAX का मार्केट कैप 19,781,225.2454759932 USD है. भारत में NVDAX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

NVDAX की अधिक जानकारी

NVDAX प्राइस की जानकारी

NVDAX क्या है

NVDAX आधिकारिक वेबसाइट

NVDAX टोकन का अर्थशास्त्र

NVDAX प्राइस का पूर्वानुमान

NVDAX हिस्ट्री

NVDAX खरीदने की गाइड

NVDAX-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

NVDAX स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

NVIDIA xStock लोगो

NVIDIA xStock मूल्य(NVDAX)

1 NVDAX से USD लाइव प्राइस:

$181.39
$181.39
-0.06%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:06:04 (UTC+8)

NVIDIA xStock का आज का मूल्य

आज NVIDIA xStock (NVDAX) का लाइव मूल्य $ 181.39 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.06% का बदलाव आया है. मौजूदा NVDAX से USD कन्वर्ज़न दर $ 181.39 प्रति NVDAX है.

$ 19.78M के मार्केट कैप के अनुसार NVIDIA xStock करेंसी की रैंक #765 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 109.05K NVDAX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, NVDAX की ट्रेडिंग $ 180.19 (निम्न) और $ 186.13 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 211.55444406079573 और सबसे निम्न स्तर $ 150.17117069595338 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में NVDAX में पिछले एक घंटे में -0.12% और पिछले 7 दिनों में -7.01% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 62.45K तक पहुँच गया.

NVIDIA xStock (NVDAX) मार्केट की जानकारी

No.765

$ 19.78M
$ 19.78M

$ 62.45K
$ 62.45K$ 62.45K

$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M

109.05K
109.05K 109.05K

--
----

109,053.55998388
109,053.55998388 109,053.55998388

SOL

NVIDIA xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.78M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 62.45K है. NVDAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 109.05K है, कुल आपूर्ति 109053.55998388 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.78M है.

NVIDIA xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 180.19
$ 180.19$ 180.19
24 घंटे में न्यूनतम
$ 186.13
$ 186.13$ 186.13
24 घंटे में उच्चतम

$ 180.19
$ 180.19$ 180.19

$ 186.13
$ 186.13$ 186.13

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.12%

-0.06%

-7.01%

-7.01%

NVIDIA xStock (NVDAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में NVIDIA xStock के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.1089-0.06%
30 दिन$ -3.4-1.84%
60 दिन$ +5.23+2.96%
90 दिन$ +6.06+3.45%
NVIDIA xStock के मूल्य में आज आया अंतर

आज NVDAX में $ -0.1089 (-0.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

NVIDIA xStock के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -3.4 (-1.84%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

NVIDIA xStock के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NVDAX में $ +5.23 (+2.96%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

NVIDIA xStock के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +6.06 (+3.45%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

NVIDIA xStock (NVDAX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब NVIDIA xStock प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

NVIDIA xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

NVIDIA xStock (NVDAX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में NVDAX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
NVIDIA xStock (NVDAX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, NVIDIA xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में NVIDIA xStock की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए NVDAX के प्राइस पूर्वानुमान के लिए NVIDIA xStockप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में NVIDIA xStock कैसे खरीदें और निवेश करें

NVIDIA xStock के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर NVDAX की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, NVIDIA xStock खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी NVIDIA xStock (NVDAX) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

109.05K से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और NVIDIA xStock तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
NVIDIA xStock (NVDAX) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप NVIDIA xStock के साथ क्या कर सकते हैं

NVIDIA xStock का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर NVIDIA xStock (NVDAX) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

NVIDIA xStock (NVDAX) क्या है

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock संसाधन

NVIDIA xStock को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक NVIDIA xStock वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न NVIDIA xStock

2030 में 1 NVIDIA xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर NVIDIA xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. NVIDIA xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:06:04 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

NVIDIA xStock के बारे में और जानें

NVDAX USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ NVDAX पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर NVDAX USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर NVIDIA xStock (NVDAX) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, NVIDIA xStock का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
NVDAX/USDT
$181.39
$181.39$181.39
-0.06%
0.00% (USDT)

अस्वीकरण

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.

